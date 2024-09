Vadonatúj formátumban, 36 csapat részvételével, az alapszakasz küzdelmeivel elkezdődött a labdarúgó Bajnokok Ligája 2024–2025-ös kiírása. A címvédő, 15-szörös győztes Real Madrid mellett most is több csapat esélyes arra, hogy elhódítsa a legrangosabb európai kupatrófeát, köztük az elmúlt évek egyik állandó favoritja, a Manchester City is. De vajon ki örülhet a végén, a müncheni döntő után? Szavazzon!

