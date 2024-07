A mély vízbe dobhatja új játékosát Pascal Jansen

Közeledik a bemutatkozás. A magyar bajnok kedden 20 órától a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében a The New Saints ellen kezdi el a 2024–2025-ös idényt, Pascal Jansen vezetőedző és stábja a walesi rekordbajnok ellen mutatkozik be a Ferencváros kispadján. Az idény első tétmérkőzését megelőzően rendre kérdés, milyen állapotban, milyen formában várja a csapat az új szezont, a helyzetet ezúttal bonyolítja, hogy a játékosoknak a holland szakember érkezésével nemcsak új játékrendszert, új taktikai variációkat is el kell(ett) sajátítaniuk. Megnéztük, az FTC miként állhat fel a közelgő BL-meccsen, az új igazolások közül ki kerülhet be rögtön a kezdőcsapatba.

DIBUSZ DÉNES HELYE BIZTOS, VÁLTOZÁSOK A VÉDŐSORBAN

Dibusz Dénes (balra) és Raul Gustavo között a Ferencváros ausztriai edzőtáborában megvolt az összhang, a pályán is kulcsfontosságú lesz (Fotó: fradi.hu)

Kimondani is sok, tizenkettedik ferencvárosi idényének vág neki Dibusz Dénes. Kölyökképű pécsi fiúként, elegánsan felöltözve érkezett meg a népligeti edzőcentrumba, megjelenésével is megadva a tiszteletet új klubjának, ahogy akkor fogalmazott: mégiscsak az ország legnépszerűbb egyesületéhez érkezett. Nos, tudjuk, azóta már a zöld-fehérek rangidőse, csapatkapitánya. Alighanem Pascal Jansen vezetőedző is vakon megbízik a kapusban, hihetetlen rutinja a nemzetközi színtéren is sokat jelent a Fradinak. Az Európa-bajnokságon nem védett, így szinte biztos, hogy „labdaéhesen” vág neki az új idénynek. Helyettese Varga Ádám, aki a mögöttünk hagyott idényben bizonyította, nem remeg meg, ha be kell ugrania.

A nyári átigazolási időszak fontos célja volt a Ferencvárosnál, hogy középhátvédet találjon. Az elmúlt években a védelem tengelyében biztos pontnak számító Samy Mmaee szerződése lejárt, a marokkói légiós a Dinamo Zagreb együttesébe igazolt, a villámléptű Ibrahim Cissé mellé mindenképpen új sortárs kellett. A jelek szerint a klub a brazil Raul Gustavo személyében találta meg Mmaee utódját. A keretben Myenty Abena és a kölcsönből visszatérő Mats Knoester játszhat még ebben a pozícióban, de Botka Endre is bevethető. Az új szakmai stáb a védelem jobb oldalán számít Cebrail Makreckisre, aki az elmúlt idényben ott futballozott legjobban. A bal oldalon Cristian Ramírez és Eldar Civic között az aktuális állapot dönthet, a The New Saints ellen előbbi kezdését valószínűsítjük.

A KÖZÉPPÁLYÁN MARADHAT A RUTINOS DUÓ

Tökéletesen kiegészítik egymást. A hátvédsor előtt, védekező középpályásként az elmúlt idényben is Mohammed Abu Fani és Habib Maiga számított alapembernek, ez a jövőben is így lehet. Az izraeli és az elefántcsontparti futballista egyaránt rendkívül magabiztos, az össz­hangot az teszi teljessé köztük, hogy előbbi a támadások építésében, utóbbi a védekezésben nyújtott kimagasló teljesítményt. A magyar bajnokságban biztosan nincs jobb duó ebben a csapatrészben, ha elkapják a fonalat, és Abu Fani korábbi formáját hozza, a nemzetközi színtéren is kiemelkedőt látunk tőlük. Nincs kizárva azonban, hogy az izraeli légiósért visszautasíthatatlan ajánlat fut be a nyári átigazolási szezonban, de erre is felkészültek a klubban, a frissen szerződtetett ghánai Isaac Pappoe és a belga Philippe Rommens is bevethető ezen a poszton, (főleg) az NB I-ben pedig a 18 esztendős Tóth Alex robbanthat nagyot.

A TÁMADÓSORBAN MÉG VANNAK GONDOK

A legnagyobb csapás itt érte a csapatot. Az Európa-bajnokságon Skócia ellen többszörös arccsonttörést szenvedő Varga Barnabás kiválása érzékenyen érinti az együttest, helyettese Alekszandar Pesics, akit a legutóbbi idényben Dejan Sztankovics kitett a keretből. A szerb csatár új esélyt kapott, és a jelek szerint él vele, a felkészülési mérkőzések alapján a TNS ellen ő kezdhet elöl. Varga Barnabás visszatéréséig a kölcsönből visszatérő Fortune Bassey is labdába rúghat, akárcsak Kenan Kodro, feltéve, ha megtalálja végre a góllövő cipőjét. A felkészülés alatt a támadó középpályásoknál is sok volt a gond, Marquinhost műteni kellett, és Kristoffer Zachariassen is sokáig külön edzett, így került előtérbe az ugyancsak a korábban a keretből kitett Owusu Kwabena, valamint a hosszú sérülése után egyre jobb formába lendülő Tosin Kehinde. A támadószekcióban hosszú távon az FK Krasznodartól érkező Kady Borges is erőssége lehet a Fradinak.

BAJNOKOK LIGÁJA, 2. SELEJTEZŐKÖR

Július 23., kedd

20.00: Ferencváros–The New Saints (walesi) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A visszavágót július 30-án rendezik Oswestryben