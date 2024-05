Vinícius Júnior a bajnoki cím után a BL-re, a Copa Américára és az Aranylabdára hajt

Nem vitás, Vinícius Júnior esélyes az Aranylabda elnyerésére. Ezt nem mi, hanem Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője mondta néhány nappal ezelőtt a Marcának, márpedig az olasz szakvezető ritkán téved. A Real Madrid brazil támadója kiválóan futballozik az idényben, s ha a La Liga után sikerül megnyerni a szombaton a londoni Wembley-ben rendezendő Bajnokok Ligája-döntőt a Borussia Dortmund ellen, nagy esélye lesz az Aranylabdára. Sőt a nyáron Copa Américát is rendeznek, ha ott tovább brillírozik a brazil válogatottban, megírhatná köszönőbeszédét az Aranylabda-gálára. Csúcsra érését két madridi csapattársa veszélyezteti leginkább, ha ugyanis Jude Bellingham az angol vagy Toni Kroos a német válogatottal nagyot alakít az Eb-n, ők is joggal pályáznának a díjra. De maradjunk a brazil csillagnál! Vajon mi hozta meg neki az áttörést?

CARLO ANCELOTTI TÖBB MINT EDZŐ

Jude Bellingham tavaly nyári érkezésével megkeverte a kártyákat Carlo ­Ancelotti, s az idényben klasszikus csatár nélkül játszatta csapatát. Ez bejött, hiszen a bajnokságot és a spanyol Szuperkupát megnyerte a Real, s éppen nagy erőkkel készül a szombati Bajnokok Ligája-döntőre. A támadószekcióban az angol középpályás mellett Vinícius Júnior és Rodrygo kapott helyet, mindketten a bal oldalon tudnak igazán jó teljesítményt nyújtani, így érdekes módon sok esetben „egymás nyakán” játszottak, ám mivel kiválóan megérti egymást a két brazil, csodás alakításokat látunk tőlük a vonal mellett. Sőt, Vinícius Júnior akkor sem jött zavarba, ha középen, a nála jóval erősebb középső védőkkel kellett harcolnia. Jó példa erre a Bayern elleni BL-elődöntőben szerzett első gólja Münchenben, ragyogó mozgásával rögtön ziccerben találta magát, amelyet kíméletlenül értékesített. Nem titkolja: nagy részben Carlo Ancelottinak köszönheti, hogy erre a szintre jutott.

„Mindent megtett értem, önbizalmat adott, amikor pedig arra volt szükség, leszidott – idézte a 23 éves támadót a Marca. – Nagyszerű a kapcsolatunk. Megváltoztatta a gondolkodásomat az edzésről és a fejlődésről, mindig azt mondja, az alázatosságom a legnagyobb erényem. Amikor gólt szerzek, mindig azt akarom, hogy a társaim is ezt tegyék. Ancelotti mindennap tanít nekem valami újat a pályán és azon kívül is. A szombati Bajnokok Ligája-döntő? Boldog vagyok, hogy két éve gólt szereztem a fináléban, de sokkal többet akarok. Készen kell állnunk, fel kell készülnünk egy ilyen fontos mérkőzésre, amely megkoronázhatja ragyogó idényünket.”

Vinícius Júnior ebben az évadban 38 tétmeccsen 23 gólt és 11 gólpasszt jegyez, halmozza a kiemelkedő mérkőzéseket. A Bajnokok Ligája elődöntőjében a Bayern elleni mindkét meccsen kiválóan futballozott, Münchenben duplázott, míg a Manchester City elleni negyeddöntő első összecsapásán két gólpasszt adott. A bajnokságban a Barcelona elleni madridi el Clásicón góllal és gólpasszal járult hozzá a 3–2-es győzelemhez, míg a spanyol Szuperkupa-döntőben mesterhármast szerzett a katalán rivális ellen (4–1).

TIZEDSZER NÉMET CSAPAT ELLEN – ÉS A MÉRLEG HÍZELGŐ…

Vinícius Júnior tizedik alkalommal futballozik német csapat ellen, s a mérlege az eddigi kilenc összecsapáson öt győzelem, három döntetlen, egy vereség. Az RB Leipzig ellen lépett pályára a legtöbbször, négy BL-meccsen, ezeken két győzelem, valamint egy-egy döntetlen és vereség a mutatója, két gólt és egy gólpasszt jegyzett. A Bayern Münchennel az idei elődöntőben találkozott először, a két meccsen két gólt lőtt (mellette kiválóan játszott), s a Mönchenglad­bach ellen is két alkalommal lépett pályára, akkor nem talált be és gólpasszt sem adott. A 2022-es finnországi európai Szuperkupa-mérkőzésen gólpasszt adott az Eintracht Frankfurt ellen 2–0-ra megnyert mérkőzésen. A Dortmunddal szemben először lép pályára.

„Német csapatok ellen mindig nehéz játszani, ismét maximálisan fel kell készülnünk – idézte a Marca a brazilt. – Már az első perctől erősnek kell lennünk, remélem, gólt szerzek, de a legfontosabb a győzelem. Várom már a döntőt, általában gyorsan telik az idő, de most nagyon lassan… Élveznünk kell ezt a pillanatot, mert nem történik meg sűrűn. Bár ha belegondolok, a Real Madrid-szurkolókkal elég sokszor megtörténik, hogy Bajnokok Ligája-döntőben szerepel a csapatuk… Nehéz bejutni, bízom benne, hogy ismét mi győzünk.”

A FELKÉSZÜLÉS: FELVÉTELEK VÉDŐKRŐL, KAPUSOKRÓL

A Real Madrid játékosai május 12-én megünnepelték a bajnoki címet, s a szokásos, Cibeles téri parádé közepette felcsendült az „Aranylabdát Vinícius Júniornak” rigmus. A 28-szoros brazil válogatott támadó a héten rendezett médianapon elmondta véleményét a díjról is. Tudja, nem ez a legfontosabb, de azért szeretné megkaparintani.

Tony Kroos utolsó mérkőzésére készül a Real Madriddal, amelyen újabb trófeát nyerhet (Fotó: Getty Images)

„Azt aláírnám, hogy megnyerjük a Bajnokok Ligáját, majd a válogatottal a Copa Américát, az Aranylabdát pedig Toni Kroos kapja. Elképesztő futballista, csodálatos pályafutással, szomorúak vagyunk a visszavonulása miatt. Nagyszerű ember és játékos, már csak miatta is meg akarjuk nyerni a Bajnokok Ligáját. Az Aranylabda nagyon szép és rangos díj, mindenki azért dolgozik, hogy a világ legjobbja legyen. Most a döntőre kell figyelnünk, aztán kiderül, ki nyeri meg az Aranylabdát. A csapattársaim mindig azt mondják, én vagyok a legjobb, s olyan régóta hallgatom ezt, hogy már-már el is hiszem. Remélhetőleg emlékezetes idényem lesz, ami Carlo Ancelottinak köszönhető. Megadta nekem az önbizalmat, amire szükségem volt, bármit kér, megteszem. Azt mondta, játsszak középen, mert abból a pozícióból is gólokat szerzek. Nem hittem neki, de ebben is igaza lett.”

Az elmúlt években a Real Madridnak olyan tizenegyesrúgói voltak, mint Cristiano Ronaldo vagy Karim Benzema, mára Vinícius Júnior az első számú jelölt, s tétmeccsen eddig háromból hármat értékesített.

„A szakmai stáb tagjai mindig készítenek nekem videókat a következő ellenfél védőiről, fel tudok készülni belőlük. Most már a kapusokról is kapok felvételeket, mert immár a büntetőket is én végezhetem el.”

Nagy kérdés, ha a Párizsból távozó Kylian Mbappé valóban Madridba szerződik, hogyan alakul át a Real Madrid, illetve mennyiben változik a mostani szerkezetben parádézó Vinícius Júnior szerepe.

„A vezetőség döntése, hogy kiket szerződtet, Kylian Mbappé hamarosan dönt a jövőjéről és arról, mi a legjobb neki. Az viszont száz százalék, hogy én a világ legjobbjaival akarok játszani.”

Egy biztos: ő is ebbe a kategóriába tartozik.

A Real Madrid történelmében a legtöbb légiós Brazíliából érkezett – a Transfermarkt szerint 31 –, ez is azt mutatja, hogy fontos szerepet játszottak a klub életében a brazilok. Közülük elsőként Fernando Giudicelli igazolt a klubhoz 1936-ban, ám nyilván nem ő a legismertebb. Talán Roberto Carlos ugrik be rögtön, a korábbi balhátvéd három Bajnokok Ligáját nyert a csapattal (ahogyan Sávio is), míg egy másik kiváló bal oldali védő, Marcelo ötször hódította el a legrangosabb európai kupát. A kőkemény védekező középpályás Casemiro szintén öt BL-t nyert a Real Madriddal, míg a sokak által kritizált Danilo kétszer emelhette fel a serleget. Flávio Conceicao csereként játszott a 2002-es győztes döntőben, míg a védő Júlio César egyszer nyert aranyat a madridiakkal, ahogyan Zé Roberto is. Canário 1960-ban Puskás Ferenc oldalán ért a csúcsra, az Eintracht Frankfurt ellen 7:3-ra megnyert BEK-döntőben a magyar klasszis négy gólt szerzett. A mostani keretből Vinícius Júnior, Rodrygo és Éder Militao is tagja volt a legutóbbi, 2022-es Bajnokok Ligája-győztes csapatnak. Érdekesség, hogy talán a legjobb képességű brazil, Ronaldo nem nyert BL-t a Real Madriddal, mert éppen akkor volt tagja a keretnek, amikor nem ért a csúcsra a spanyol gigász. Marcelo és Casemiro a legtöbbszörös brazil BL-győztes madridi

„Real Madrid-győzelmet várok a Bajnokok Ligája döntőjében. Egyébként is kedvelem a latinos futballt, de jobb, kreatívabb csapatnak is tartom a királyi gárdát. Igaz, a Borussia Dortmund is jól nézett ki az elődöntőben a Paris Saint-Germain ellen. Fantasztikus kondícióban vannak a német csapat játékosai, nagyszerűen küzdve borították a papírformát, igazi futballistaerényeket csillogtatva legyőzték a jobb együttest. De a Real Madrid is tud küzdeni, ha kell, miközben nagyon gólképes. A brazil támadóduó, Vinícius Júnior és Rodrygo tesz majd róla, hogy ezen a meccsen is jöjjenek a gólok. Ragyogó edzője van a Real Madridnak Carlo Ancelotti személyében, mesterien motiválja a sztárokat. Jude Bellingham és Toni Kroos extraklasszis, elöl pedig ott a két brazil gólvadász, szinte képtelenség ezt a csapatot megállítani. Legalább egy góllal jobb lesz a Real Madrid, márpedig egyelőre az a csapat nyer a futballban, amely több gólt szerez” – fogalmazott a nyolcszoros magyar válogatott csatár, aki 1978-ban a Bruges játékosaként BEK-döntőt játszott a Wembley-ben. KŰ Lajos

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

JÚNIUS 1., SZOMBAT

21.00: Borussia Dortmund (német)–Real Madrid (spanyol)

London, Wembley-stadion. Vezeti: Slavko Vincic (szlovén) – ( Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!