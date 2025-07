A sérült Megyeri Balázs az Instagramon üzent a szurkolóknak

Megyeri Balázs most hivatalos Instagram-oldalán tájékoztatta követőit az állapotáról.

„Nehéz napokon vagyok túl, de a jó hír, hogy az előzetes várakozásokkal ellentétben megúsztam keresztszalag-szakadás nélkül. Így is hosszabb kihagyás vár rám, de műtétre nem lesz szükség – kezdte az Instagram-bejegyzését Megyeri Balázs. – A térdem egy hatalmas ütést kapott és a sípcsontom is sérült, így a következő hetek csak kezelésekből, gyógytornából és kondicionáló edzésekből fognak állni. Sajnos a 2025-ös év eddig nem úgy alakult, ahogy szerettem volna… fájdalmas és küzdelmes időszakon megyek keresztül. De az élet már csak ilyen: mindig jön egy újabb akadály, amit le kell győzni. Hiszem, hogy ezen is túl leszek – és még erősebben térek vissza.”

Az ETO vasárnap a Paks ellen lépett pályára az NB I 1. fordulójában, amelyen az első találatot Deian Boldor szerezte pazar szabadrúgásból, majd egyből rohant az oldalvonal mellé, hogy elkérje, majd magasba emelje sérült csapattársa mezét.