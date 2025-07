Lamin Colley és Hornyák Zsolt is hisz az Arisz kiejtésében

Nagy bejelentéssel kezdődött a nap a Puskás Akadémián: a klub hivatalos felületein számolt be Szappanos Péter érkezéséről. A 34 éves válogatott kapus nemrégiben bontott szerződést a szaúdi Al-Fateh csapatával, és bár az utóbbi napokban felröppent a hír, hogy visszatér Paksra vagy a Ferencvároshoz igazol, végül a felcsútiakkal kötött 2028 nyaráig érvényes megállapodást. Noha lapunk kérdésére Hornyák Zsolt vezetőedző az együttes idénybeli első Konferencialiga-mérkőzése előtt Limassolban elmondta, Markek Tamás a türelme miatt megérdemli az újbóli lehetőséget, a képességei és a munkája miatt ő az első számú a posztján, szinte a semmiből új helyzet állt elő.

„Úgy éreztem, Pécsi Ármin távozásával nincs megoldva a kapusposztunk – mondta lapunk kérdésére Hornyák Zsolt. – Úgy voltunk vele, ha ilyen képességű játékos elérhető a piacon, kihasználjuk a lehetőséget az erősítésre, hiszen válogatott szintű kapus. Egy nap alatt hoztuk meg a döntést, az eddigi meccseink alapján mérlegeltünk. Ha nem szerződtetjük, az ellenfeleink közül valaki biztosan utánanyúl.”

Szappanos Péter azonban nem tagja a második selejtezőkörös Konferencialiga-keretnek, így értelemszerűen nem kaphat szerepet az Arisz elleni Kl-párharc csütörtöki visszavágóján, amelyen egygólos hátrányt kell ledolgoznia az NB I-et győzelemmel kezdő PAFC-nak. A Cipruson elszenvedett 3–2-es vereség után nem lesz egyszerű talpra állni, de a csapat vezetőedzője bízik a labdarúgóiban.

„Kemény meccset játszottunk Limassolban, az Arisz főleg az első félidőben kerekedett fölénk két könnyű góllal, hátrányba kerülve pedig passzívan futballoztunk, nem tudtunk veszélyeztetni – folytatta Hornyák Zsolt, aki azzal kezdte a sajtótájékoztatóját, hogy részvétét fejezte ki a Limassol környéki erdőtűzben elhunytak családjainak. – A fordulás után az időjárás miatt a tervezettnél korábban frissítettünk, belenyúltunk a csapat taktikájába, ami jól sült el, visszakapaszkodtunk, ám a harmadik gólt a ciprusiak szerezték annak ellenére, hogy úgy éreztem, nyerhetünk. Nem gondolom, hogy az Arisz annyival jobb lett volna nálunk, hazai győzelméhez a mi gyenge játékunkra is szüksége volt. Ha kiküszöböljük azokat a hibákat, amelyeket az első fél­időben elkövettünk, illetve olyan felfogásban futballozunk, mint a fordulás után, jó esélyünk van továbbjutni.”

Az együttesnek szüksége lesz hatékony befejezésekre – ebben Lamin Colley lehet nagy segítségére. A 32 éves gambiai középcsatár az Arisz elleni idegenbeli találkozón és a Kazincbarcika elleni hazai bajnokin egyaránt két gólt szerzett, jól láthatóan nagy önbizalommal futballozik.

„Jól érzem magam minden tekintetben, kitűnő idényrajton vagyok túl – mondta Lamin Colley. – Keményen dolgoztam a jó formáért, sikerült az alapozás Ausztriában, megtérül a sok pluszmunka, valamint a vezetőedzői bizalom. Szuper játékosokat szerződtetett a klub, a posztomra kiváló képességű csatárok is érkeztek, de nem konkurenciaként tekintek arra, ami köztünk van, hanem engem és a csapatot is motivál. Kedvezőnek tartom a helyzetet, hiszen ki tudjuk segíteni egymást és együtt nagyobb eséllyel tudjuk elérni a céljainkat. Egészséges versenyhelyzet van köztünk, remélem, ez még inkább lendít rajtam is. Elvégzem a feladatomat akkor is, ha kezdek, ha csere vagyok, vagy esetleg nem neveznek a keretbe sem. Bárki is játszik, támogatom, mert az a legfontosabb, hogy a csapat nyerjen. Ami a visszavágót illeti, az első mérkőzéshez hasonlóan kemény meccsre számítunk, de felkészültünk. Hiszek a srácokban, a csapatban, a vezetőedzőnkben, szerintem meg tudjuk fordítani a párharc állását. Keményen edzettünk a héten, úgyhogy nagyon bízom benne, rászolgálunk a továbbjutásra.”

Connor Goldson, az Arisz belső védője: „Tiszteljük a Puskás Akadémiát, ám magabiztosak vagyunk, az egygólos előnyünk ellenére győzni jöttünk Magyarországra – ehhez jó védekezésre lesz szükség. Jól teljesítettünk otthon, sok lehetőséget kidolgoztuk és kevés helyzetet engedtünk a magyaroknak, két perc alatt mégis balszerencsés gólokat kaptunk. Hazai pályán biztosan határozottabban lép fel az ellenfelünk, de egységesen futballozva jó esélyünk lehet.” Artem Radkov, az Arisz vezetőedzője: „Nem mennék bele az esélylatolgatásba, a csütörtöki találkozó nulla-nulláról indul – meglátjuk, mire lesz elegendő a limassoli győzelmünk. Sokat megtudtam a csapatomról a párharc első felvonásán, hiszen az volt az első tétmérkőzés, amelyen irányítottam. Hiszek a játékosaimban, egyre jobban teljesítenek. Nekem az a legfontosabb, honnan hová tudunk eljutni. Amit eddig kaptam az együttesemtől, biztató, de még az építkezési fázis elején járunk, időre van szükségünk terveink megvalósításához.”

Interjú ifj. Dárdai Pállal: Kellenek a gólok visszavágón, ennek szellemében játszik csütörtök este a PAFC

– Erdőtűz, negyven Celsius-fok és három-kettes vereség – ez volt Limassolban. Mi várható csütörtök este a Pancho Arénában?

– A továbbjutás érdekében győznünk kell, nincs mit tenni, mint százszázalékos erőbedobással menni előre. Szeretnénk sok helyzetet kialakítani, mert kellenek a gólok, ennek szellemében készültünk.

– Mire kell figyelni, hogy ne legyen olyan a játék képe, mint a párharc első mérkőzésének első fél­idejében, amikor a csapat nem tudott mit kezdeni a labdával és kétgólos hátrányba került?

– Nem akarom erre fogni, de az időjárásnak volt szerepe abban, hogy lélekben bent maradtunk az öltözőben, nagyon meleg volt. Tanulság, hogy a kezdő sípszótól koncentrálni kell, nem hagyhat ki a figyelmünk egy pillanatra sem, mert megbüntet minket az ellenfél. Erős csapatot kell kiejtenünk a továbbjutáshoz, de meg kell oldanunk a feladatot, mivel a főtáblára kerülés a célunk.

– Bekkelésre berendezkedő vagy nyílt játékot vállaló Ariszra érdemes készülni?

– Feltételezem, eleinte inkább a védekezésre összpontosítanak a ciprusiak, felmérik a terepet, de mi elsősorban nem ezzel foglalkozunk, hanem a saját taktikánkkal. Fel vagyunk készülve minden eshetőségre, a labdabirtoklásra, illetve a kontrára építő játék is megy. A héten a regenerálódásé volt a főszerep, és a támadásbefejezést is gyakoroltuk, hogy mindenki érezze a kaput.

– Milyen formában érzi magát a PAFC-ban?

– Szerencsére egyre jobban. Volt egy kisebb kihagyásom, két hete készülök a csapattal, egyre inkább megértetem magam a srácokkal a pályán. Eddig kétszer negyvenöt perc játéklehetőséget kaptam, bízom benne, hogy a jövőben még több időt tölthetek a pályán, és jó teljesítménnyel segíthetem a klubot.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

18.00: ETO FC–Pjunik Jereván (örmény) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 1–2

20.00: NK Maribor (szlovén)–Paksi FC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 0–1

20.00: Puskás Akadémia FC–Arisz Limassol (ciprusi) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 2–3

20.00: Nyeman Grodno (fehérorosz)–FC Kassa (szlovákiai) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 3–2