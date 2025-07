Lesz nyomás a Mariboron, és ezt kihasználhatja a Paks

A helyzet hasonló, mint egy évvel ezelőtt, mondhatnánk, ám ez nem igaz: jóval nehezebbnek tűnik. Tavaly nyáron a Paks az Európa-ligából kiesve az esélyesebbnek tartott AEK Larnacát kapta ellenfélnek a Konferencialiga-selejtező második fordulójában, és nagyszerű futballal 3–0-s előnyt szerzett a ciprusi visszavágóra. Az előny nemhogy elegendőnek bizonyult, Bognár György csapata Cipruson is nyert (2–0), így a papírformát borítva jutott tovább. Idén a nemzetközi porondon nála jóval tapasztaltabb csapat, az NK Maribor jelentette az első akadályt a harmadik számú európai kupasorozatban (ne feledjük, a paksiak ezúttal is az Európa-ligából estek át a Kl-be), és mivel az első meccs egyetlen gólját Windecker József szerezte, ismét előnnyel utazhatott a visszavágóra. Igaz, szűkebbel, mint tavaly.

Csaknem százezer lakójával Maribor Szlovénia második legnagyobb városa, az 1960-ban alapított NK Maribor tizenhatszor nyerte meg a szlovén bajnokságot, és két időszakban is uralta a mezőnyt: 1997 és 2003 között hétszer, 2011 és 2015 között ötször lett aranyérmes, az előző bajnoki évet pedig az aranyérmes Olimpija Ljubljana mögött a második helyen zárta. Aligha járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, a klubot kevesen ismerik jobban Bozsik Józsefnél (az aranycsapat labdarúgója, Bozsik József unokája, édesapja pedig a korábbi szövetségi kapitány, Bozsik Péter): a harmadik idényét kezdi az NK Lendava vezetőedzőjeként, és az előző évadban együttesével négyszer is megmérkőzött a Mariborral.

„A négy nagy klub közül a Ljubljana, a Celje és a Koper labdabirtoklásra törekedett, a mariboriak viszont felállt védelem ellen elsősorban beadásokkal próbáltak helyzetet teremteni, ellenük könnyebb volt megszervezni a játékot – mondta lapunknak Bozsik József. – Az első párharcunk balszerencsés vereséget hozott, hiszen hatvan percig nulla-nulla volt az állás, előttünk adódtak lehetőségek, aztán elcsúszott a balhátvédünk, gólt kaptunk, végül három-nullás vereséget szenvedtünk. A másodikon úgy kaptunk egy négyest, hogy a kapusunkat a huszadik percben kiállították, aztán Lendván egy-egy lett, a legvégén tudtunk egyenlíteni. A bajnokság utolsó fordulójában Mariborban aztán elkaptuk őket, Dragóner Áron góljával nyertünk, éppúgy öt védővel álltunk fel, ahogyan a Paks is szokott, és ezzel ellenfelünk nem tudott mit kezdeni. Foghatónak érzem a Maribort, ám ehhez az is kell, hogy a Paks a párharc első félidejében, majd a szünet utáni negyedórában mutatott futballját játssza.”

Nem kérdés, az Európa-liga (2011–2012, 2012–2013, 2013–2014) és a Bajnokok Ligája csoportkörét (1999–2000, 2014–2015, 2017–2018) egyaránt háromszor megjáró szlovén klubnál nagy csalódásként élnék meg a kiesést.

„Az előző idényben többnyire négy–kettő–három–egyes felállásban játszott a Maribor, ez mostanra négy–három–háromra változott. Sok új játékos érkezett, a kispad egyértelműen erősödött, hiszen Pakson olyan labdarúgók álltak be csereként, akik az előző idényben kezdők voltak. A Maribor láthatóan agresszívabb volt az első negyvenöt percben, a török vezetőedző, Tugberk Tanrivermis utána cserélte be a jobbakat. Kíváncsi vagyok, a lilák saját szurkolóik előtt nekiugranak-e az ellenfelének, vagy inkább a türelmesen játszanak, de van egy olyan érzésem, a forró atmoszférájú stadionban nehéz visszavágó vár a Paksra.”

Haraszti Zsolt, a Paks támadója „Sokszor játszottam már a Maribor stadionjában, pozitív a mérlegem, remélem, a csütörtöki találkozó után is az marad. Az ellenfelünk ránk jön majd, az első tizenöt-húsz percet át kell vészelni, az igazi az lenne, ha megszereznénk a vezetést. Fontos a helyzetkihasználás, arra a stabil játékra lesz szükség, amelyet otthon hetven percig mutattunk.”

A paksiak szerda délelőtt tíz órakor indultak el Szlovéniába, Balatonlellén ebédeltek, és Bognár György hét órakor tartott edzést a Ljudski vrt Stadionban. A szakember nincs könnyű helyzetben, hiszen az ETO FC elleni bajnokin (3–3) megsérült Vas Gábor, így újabb alapember esett ki a védelemből.

„A Maribor hazai pályán nyerni akar, rosszul kezdte az idényt, otthon kapott ki a bajnokságban kettő-egyre a Celjétől úgy, hogy kétszer rúgott kapura, ellenfele pedig huszonegyszer. Ezután következett a paksi vereség, nagy szükség volt a következő bajnokin a Domzale vendégeként elért kettő-egyes győzelemre. A patinás Maribornak van Szlovéniában a legnagyobb szurkolótábora, éppen ezért mindig nyernie kell – szóval, lesz nyomás a csapaton.”

Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője: „Mi nem tudunk nulla-nullára játszani”

– A párharc előtt azt mondta, a két csapatnak ötven-ötven százalék esélye van a továbbjutásra. Még mindig tartja?

– Igen, nem változott a véleményem. Az első meccsen a Maribor a végén jelentős nyomást helyezett ránk, erre hazai pályán is képes. Egy gólt bármikor kaphatunk, igaz, szerezhetünk is.

– Lenzsér Bence után Vas Gábor is kidőlt a védelemből. Finoman fogalmazva sincs könnyű helyzetben a hátsó alakzat összeállításánál.

– Egyedül a védelem összeállítása okoz problémát. Maradt négy bevethető labdarúgónk, belőlük csak eltalálunk majd hármat...

– Elképzelhetőnek tartja, hogy tizenegyesekkel dől el a párharc?

– Az előző idényben is többször játszottunk már százhúsz percet, nem jelentene problémát, ha most is így alakulna. Mi nulla-nullára nem tudunk játszani, biztos, hogy kell gólt szereznünk a számunkra kedvező eredmény eléréséhez.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

18.00: ETO FC–Pjunik Jereván (örmény) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 1–2

20.00: NK Maribor (szlovén)–Paksi FC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 0–1

20.00: Puskás Akadémia FC–Arisz Limassol (ciprusi) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 2–3

20.00: Nyeman Grodno (fehérorosz)–FC Kassa (szlovákiai) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 3–2