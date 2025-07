„Nemcsak próbálkozunk, hanem bizonyítunk is” – jöhetnek az ausztrálok a vizes vb-n!

Ahogy telnek a napok, egyre frissebben érkeztek edzésre férfi vízilabda-válogatottunk játékosai, akik megküzdöttek az időeltolódás okozta nehézségekkel, de immár erejük teljében várják a világbajnokság szombati rajtját. A 30 fokos hőségből a jégveremmé hűtött helyiségekbe érkezve folyamatosan fennáll a megfázás veszélye, ám szerencsére mindenki egészséges és bevethető az ausztrálok elleni nyitányon. A magyar csapat két nappal a mérkőzés előtt kipróbálta a szingapúri versenymedencét, amely már akkor is teljes fényében pompázott, de a vb-újoncok figyelmét sem vonta el a körítés, elvégre pontosan tudták, hova érkeznek.

„Most még nagy mellénnyel állíthatom, hogy nem izgulok, aztán az első meccs előtt biztosan gyomorgörccsel ülök majd az öltözőben. Azért igyekszem nem nyomásként, hanem lehetőségként tekinteni arra, hogy itt lehetek” – mondta mosolyogva Nagy Ákos. A még mindig csak 21 éves balkezes három éve a horvátok elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be a felnőttválogatottban, csütörtökön pedig már a világbajnoki keret tagjaként vett részt a címvédő elleni kétkapus gyakorlásban. Az elmúlt napokban az átmozgatás és a finomhangolás került előtérbe, a folyamatba jól illeszkedett a horvát együttessel való közös edzés.

„ Már csak azért is hasznos volt a kétkapuzás, hogy éreztük a saját bőrünkön: nem elég csak itt lennünk, teljesítenünk is kell. Az elején kicsit belealudtunk, de amikor az emberhátrányokat gyakoroltuk, feljavultunk és megmutattuk, mire vagyunk képesek – hangsúlyozta Nagy Ákos, aki a szombati nyitányra is kitért. – Az előny-hátrány játék mindennek az alfája és ómegája, emellett elsősorban a szoros védekezés elleni támadásainkon szeretnénk még csiszolni. Megpróbáljuk megmutatni, hogy csak egyszeri kisiklás volt, ami a párizsi olimpián az ausztrálok ellen történt… Illetve nemcsak próbálkozunk, hanem bizonyítunk is, csapatként játszva szeretnénk élvezni a mérkőzéseket.”

Párizsból nincsenek jó emlékeink az ausztrálokról, az olimpiai torna csoportkörében 9–8-as vereséget szenvedtünk, ugyanakkor a kereteket és a taktikai repertoárt tekintve a magyar válogatott jobb erőkből áll, mint első vb-ellenfele. Kovács Péter szerint elsősorban a saját játékukon kell dolgozniuk, mert ha olajozottan működik a gépezet, megtörhetik az ausztrálok ellenállását.

„A sebességünk a legnagyobb fegyverünk: olyan iramot szeretnénk diktálni, amelyet egy idő után már nem tudnak tartani az ausztrálok – mondta a 34 éves center, akitől szakavatott véleményt is kaptunk a riválisról. – A kétcenteres játékukra mindenképpen készülnünk kell, rosszkéz-oldalon is erősek. Igencsak agresszív vízilabdát játszanak, mezőnyben is megpróbálják átrántani az ellenfelüket, bebújnak az emberük elé, hogy abból helyzeteket vagy kiállításokat harcoljanak ki. Az olimpián a saját bőrünkön tapasztaltuk meg, hogy mennyire kellemetlen stílusban pólóznak. Ha gyorsan mozgunk feléjük és megzavarjuk őket, hibázhatnak, de ehhez az kell, hogy a saját játékunk hatékonyan működjön. Szeretnénk megvalósítani az elképzeléseinket és győzelemmel kezdeni a tornát.”

A keret rangidőse szerint napról napra jobban érzi magát a csapat Szingapúrban és bízik benne, hogy szombatra teljesen elmúlik az időeltolódás hatása. Férfiválogatottunk magyar idő szerint 11.35-kor mutatkozik be a világbajnokságon – remélhetőleg valamivel nagyobb érdeklődés mellett, mint amit a női torna nyitó napján tapasztaltunk.

Férfiválogatottunk első ellenfele amolyan sötét ló a vízilabdatornákon: mindig benne van a pakliban, hogy a negyeddöntőben megszorongatja esélyesebb riválisát, az előző három vb-n azonban a nyolc közé sem jutott be. A párizsi olimpián nyolcadik lett, a csoportkörben alaposan kitett magáért: három gólon tartotta a későbbi aranyérmes szerbeket, megverte a házigazda franciákat, majd a magyar válogatottat is. A mieink a saját bőrükön tapasztalták meg, hogy az ausztrálok a legváratlanabb pillanatokban is képesek villanni, ha egy kicsit is lankad a figyelem, már akciógólt lőnek vagy kiállítást harcolnak ki. Fizikailag masszív együttesről van szó, nem véletlenül erőlteti a párharcokat, ráadásul többnyire két centerrel igyekszik borsot törni ellenfele orra alá. Kapusposzton sem állnak rosszul, a balkezes Luke Pavillard pedig nem véletlenül igazolt az olasz kirakatcsapat Pro Reccóhoz. ELLENFÉLNÉZŐ – Van miért revansot vennünk

Az olimpiai tornán már a csoportkörben csúcsformában voltak az ausztrálok, ezúttal is hasonlóra számítunk tőlük. A párizsi mérkőzésen három-négy meglepő, elkerülhető gólt kaptunk, de elemeztük ezeket a szituációkat, és arra törekszünk, hogy kivegyük a játékukból a váratlan elemeket. A kétcenteres felállásukra nagyon kell figyelnünk, mert folyamatosan akciózni akarnak, hogy kiállításokat harcoljanak ki. VÉLEMÉNY – VARGA Zsolt, a férfiválogatott szövetségi kapitánya

A FÉRFI VÍZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG PROGRAMJA

CSOPORTKÖR

A-CSOPORT

Július 12., szombat

3.00: Szerbia–Dél-Afrika

14.45: Románia–Olaszország

Július 14., hétfő

4.35: Dél-Afrika–Románia

14.45: Olaszország–Szerbia

Július 16., szerda

7.45: Olaszország–Dél-Afrika

10.00: Szerbia–Románia

B-CSOPORT

Július 12., szombat

10.00: Spanyolország–Japán

11.35: Magyarország–Ausztrália

Július 14., hétfő

7.45: Japán–Magyarország

10.00: Ausztrália–Spanyolország

Július 16., szerda

4.35: Ausztrália–Japán

14.45: Spanyolország–Magyarország



C-CSOPORT

Július 12., szombat

4.35: Kanada–Egyesült Államok

7.45: Brazília–Szingapúr

Július 14., hétfő

3.00: Egyesült Államok–Brazília

13.10: Szingapúr–Kanada

Július 16., szerda

3.00: Kanada–Brazília

13.10: Szingapúr–Egyesült Államok



D-CSOPORT

Július 12., szombat

6.10: Kína–Horvátország

13.10: Montenegró–Görögország

Július 14., hétfő

6.10: Görögország–Kína

11.35: Horvátország–Montenegró

Július 16., szerda

6.10: Kína–Montenegró

11.35: Görögország–Horvátország



EGYENES KIESÉSES SZAKASZ

Július 18., péntek

A 8 KÖZÉ JUTÁSÉRT

10.00: A2–B3

11.35: A3–B2

13.10: C2–D3

14.45: C3–D2

A 13–16. HELYÉRT

3.00: A4–B4

4.35: C4–D4

Július 20., vasárnap

NEGYEDDÖNTŐ

10.00: A1–C2/D3 győztese

11.35: B1–C3/D2 győztese

13.10: C1–A2/B3 győztese

14.45: D1–A3/B2 győztese

A 9–12. HELYÉRT

6.10: A2/B3 vesztese–C2/D3 vesztese

7.45:A3/B2 vesztese–C3/D2 vesztese

A 13. HELYÉRT

4.35: A4/B4 győztese–C4/D4 győztese

A 15. HELYÉRT

3.00: A4/B4 vesztese–C4/D4 vesztese

Július 22., kedd

ELŐDÖNTŐ

11.35: 1. ND. győztese–2. ND. győztese

15.35: 3. ND. győztese–4. ND. győztese

AZ 5–8. HELYÉRT

10.00: 1. ND. vesztese–2. ND. vesztese

14.00: 3. ND. vesztese–4. ND. vesztese

A 9. HELYÉRT

4.35: 1. M. győztese–2. M. győztese

A 11. HELYÉRT

3.00: 1. M. vesztese–2. M. vesztese

Július 24., csütörtök

15.35: DÖNTŐ

11.35: A 3. HELYÉRT

14.00: AZ 5. HELYÉRT

10.00: A 7. HELYÉRT

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Mizsei Márton (VasasPlaket)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Marseille – Franciaország), Burián Gergely, Vigvári Vince (mindkettő Barceloneta – Spanyolország), Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Molnár Erik, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Vámos Márton, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (mind FTC-Telekom), Kovács Péter (BVSC-Manna ABC)

Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

(A játékosok neve mellett azt a klubot tüntettük fel, amelyből kiharcolták a válogatottságot.)