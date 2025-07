Az arany középút a célja női válogatottunknak Szingapúrban a vizes vb-n

Ki gépen száll fölébe, szabad szemmel is jól láthatja a szingapúri vizes világbajnokság központi helyszínéül szolgáló sportparkot, pedig nem a Nemzeti Stadion az egyetlen épület, amely kiemelkedik a városállam látképéből. A Changi repülőtéren például a világ legmagasabb beltéri vízesése fogadja az utasokat – vagy éppen egy lelkes szurkolócsoport, mint a magyar vízilabda-válogatottak esetében.

„Érkezz izgatottan, távozz élményekkel!” – hirdeti a világbajnokság óriásplakátja, és bár elcsépelt a szlogen, könnyen azonosulhatunk vele, elvégre mindkét csapatunk szeretne maradandót alkotni Szingapúrban. A hölgyek egy nappal korábban érkeztek, ugyanis ők ugranak vízbe hamarabb, Cseh Sándor együttese hétfő óta készül a helyszínen a pénteki nyitányra. A szakmai stáb igencsak tartalmas programot szervezett, a kínaiak mellett az Európa-bajnok hollandokkal és a vb-címvédő amerikaiakkal is kétkapuztak a mieink. Értékesebb erőfelmérőket kívánni sem lehetett volna… A szövetségi kapitány szerint megmutatkozott, hogy a játék legtöbb elemében a jóval tapasztaltabb riválisokkal is pariban vagyunk, de a fizikai küzdelemben is fel kell vennie a kesztyűt a jelentősen megfiatalított magyar csapatnak.

A Cseh Sándor vezette női vízilabda-válogatott hétfőn érkezett meg Szingapúrba (FOTÓ: MTI/KOSZTICSÁK SZILÁRD)

Lassan klasszikussá nemesedik a magyar–görög párharc, annyiszor találkozik egymással a két válogatott. Az utóbbi három évben rendszerint a görögökbe botlottunk a nagy világversenyeken, az összesített mérleg alapján nagyjából hasonló játékerőt képviselnek a felek. A tavalyi Eb csoportkörében a rivális örülhetett, egy hónapra rá a vb-elődöntőben vettek revansot a mieink, majd az olimpiai helyosztón is jobbnak bizonyultak. Harisz Pavlidisz együttese ellentmondást nem tűrően menetelt a világkupa idei kiírásában, sokoldalú játékkal nyerte meg a sorozatot, a margitszigeti felkészülési mérkőzésen viszont megtaláltuk az ellenszert, a fiatal magyar csapat kiütötte ellenfelét. Bizonyára maradt tüske a görögökben a fiaskó miatt, vagyis elszánt vetélytárs vár a mieinkre a C-csoport rangadóján. A Plevritu testvéreket aligha kell bemutatni a sportág szerelmeseinek, úgyhogy ezúttal inkább a balkezes centert, az évről évre veszélyesebb Elena Xenakit emelnénk ki, akire kettőzött erővel kell figyelniük a védőinknek. ELLENFÉLNÉZŐ: Ugyanaz a lemez forog

A jelző ezúttal nem barokkos túlzás: a párizsi olimpiához képest csaknem három évvel csökkent a keret életkora, Peresztegi-Nagy Kinga, Sümegi Nóra, Tiba Panna, Torma Luca és Varró Eszter is pályafutása első világbajnokságán szerepel. Az idei vk-sorozatban ugyanakkor már letették a névjegyüket a fiatalok: a selejtezőtornán az Egyesült Államok és Olaszország mellett Spanyolországot is megverték, a nyolcas döntőben pedig az ausztrálok után ismét felülmúlták az olimpiai bajnokot. Egyetlen csapat volt, amely kétszer is kibabrált a mieinkkel: éppen a görög válogatott, amely ellen magyar idő szerint péntek délután elkezdik a világbajnoki szereplésüket.

Amolyan in medias res módra már az első forduló dönthet a csoportgyőzelemről. A C jelű négyesben még a kiszámíthatatlan Japán és az elmúlt években szépen fejlődő Horvátország szerepel, de mindkét együttes szerényebb játékerőt képvisel a magyar és a görög csapatnál. Az egymás elleni mérleg és a keretek erőssége alapján nehéz lenne jósolni a rangadóra, ugyanakkor van itt még valami: két hete a SEAT-kupán már nyolc nullára is vezettünk, végül kilenc góllal nyertünk a legerősebb csoportriválisunk ellen. Abban persze szinte biztosak lehetünk, hogy ezúttal nehezebb dolgunk lesz, ám felkészülési mérkőzés ide vagy oda, az ilyen váratlanul sima találkozók a győztes és a vesztes fél memóriájában is elraktározódnak.

„Fiatalítás ide vagy oda, a magyar válogatottak minden világversenyen a négy közé jutásért ugranak vízbe – ezúttal sincs másként. Aki megkapja a lehetőséget és bekerül az utazó keretbe, nem játszhat eredménykényszer nélkül, még akkor sem, ha az első nagy tornáján szerepel a felnőttek között. A női mezőnyben az ember csak kapkodja a fejét, hogy melyik csapattól mire számíthat, mert most aztán tényleg nem lehet egyértelmű esélyest megnevezni. Ami a mieinket illeti, az eddig látott pozitívumokra alapozom az optimizmusomat: szerintem bátor és felszabadult játékkal bármelyik riválisukat megverhetik a lányok. Én kimondhatom, nekem nem kerül semmibe… Ehhez az kell, hogy a rutinos vezéregyéniségek átvegyék a fiatalos lendületet, a kevésbé tapasztaltak pedig még magabiztosabban játsszanak. Az első mérkőzésen még nem lehet megnyerni a tornát, de a görögök legyőzése hitet és önbizalmat adna, amire építve messzire juthat a női válogatott. Az olimpiát követő világversenyekre általában a csapatépítés első fázisaként tekintünk, ilyenkor a kísérletezés is előtérbe kerül. Sokat számít, hogy melyik válogatott képes pluszmotivációt meríteni valamiből: a férfimezőnyben a spanyolok a visszavonuló Felipe Perronéért is küzdenek. Nem feltétlenül ideális, hogy a torna elején az ausztrálokkal és a japánokkal találkozunk, nem tudni, mekkora szerepe lesz annak, hogy nekik nem kellett akklimatizálódniuk. Mindenesetre egyáltalán nem féltem a srácokat, képesek megugrani az akadályokat. A világversenyek sajátossága, hogy ebben a két hétben nincs fájdalom, sem fáradtság, csak az adott feladatra koncentrálnak a játékosok.” NS-SZAKÉRTŐ: Szabó Zoltán, BEK-győztes

Fontos mérkőzéssel kezdünk tehát, mégsem lehet sorsdöntőnek nevezni, elvégre a negyeddöntőben alighanem így is, úgy is az ausztrálokkal vagy az olaszokkal kerülünk össze. Ha a második helyen zárnánk a kvartettünket, játszanunk kellene a nyolc közé jutásért, de verhető ellenfelet kapnánk – olykor még jól is jön, ha nincs megállás a torna közepén és lendületben marad a csapat. Egyelőre azonban minden csupán előzetes találgatás, márpedig ha valamivel, ezzel biztosan nem foglalkoznak a magyar lányok: Cseh Sándor elmondása szerint ezúttal különösen igaz, hogy mérkőzésről mérkőzésre haladnak, mindegyik összecsapásból szeretnének építkezni. Megtalálnák az arany középutat, a fejlődést igyekeznek összehangolni az eredményességgel.

Mégiscsak az adhat lendületet, önbizalmat és motivációt a felnőttmezőnybe berobbanó tehetségeknek, ha Szingapúrban is kiderül, hogy felveszik a versenyt a legjobbakkal. A képességeik alapján minden esélyük megvan rá, de a kísérletezés eltérő mértéke miatt jóformán lehetetlen felmérni az erőviszonyokat – az új ciklusok első világversenyei már csak ilyenek.

Faragó Kamilla, a válogatott átlövője: – Igyekeztünk hozzászokni az időeltolódáshoz, azért még érezzük a jetlaget, de amikorra kell, rendben leszünk. Vártam már a világbajnokságot, mert ezek a tornák a valódi erőfelmérők, izgatott vagyok az első mérkőzésünk miatt. Azon vagyok, hogy minél jobb teljesítménnyel segítsem a lányokat. A rutinos játékosok is alkalmazkodtak a bohókás, fiatalos légkörben, nagyon jó a hangulat és a közösség. Peresztegi-Nagy Kinga, a válogatott szélsője: – Ez az első világbajnokságom, ami pluszmotivációt ad, kíváncsian várom, hogy milyen lesz. Ismerjük a mezőnyt, a világkupán jó néhány ellenfelünkkel találkoztunk, sőt, még a rajt előtt játszottunk a kínaiakkal, a hollandokkal és az amerikaiakkal is. Nagyon hasznos volt, hogy az utolsó napokban is gyakorolhattuk a taktikai elemeket, ráadásul olyan válogatottak ellen, amelyek más stílusban vízilabdáznak. VÉLEMÉNYEK

Aki szemfülesen követte a Benu-kupa eseményeit, észrevehette, hogy a korábbi 30, majd 25 helyett 28 másodpercről indult a támadóidő, és 18 másodperc jutott az emberelőnyök megjátszására. Nem véletlenül: a felkészülés során már a szingapúri szabályokat modellezték a csapatok, a nemzetközi szövetség ugyanis köztes megoldást alkalmaz a világbajnokságon. A pályaméret már korábban változott (a férfiaknál is 25 méter lett), és az edzői challenge is debütált a vk-sorozatban. Sokakat foglalkoztat, hogy az új szabályok milyen hatással lesznek a játékra és az erőviszonyokra – kíváncsiak voltunk állandó szakértőnk véleményére is.

„Megfigyelhető, hogy változott a mérkőzések intenzitása, dinamikája – kezdte Szabó Zoltán. – Több az egy az egy elleni játékhelyzet a kapu előtt, a lövés és az emberelőny is, vagyis egyik pillanatról a másikra felpöröghetnek az események. Éppen ezért nehezebb olyan különbséget kialakítani, hogy az ellenfélnek ne legyen esélye ledolgozni a hátrányát. Más lelkiállapotot eredményez, hogy a korábbinál jóval nagyobb az esély a fordításra, vagyis az előnyben játszó csapat egy pillanatig sem hiheti, hogy megvan a meccs. Ebből a szempontból tetszenek a változtatások: csak akkor dől el egy-egy mérkőzés a végjáték előtt, ha addigra nagyon kinyílik az olló.” Új szabályok, intenzívebb játék