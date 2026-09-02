17 év után lesz új elnöke a Magyar Atlétikai Szövetségnek

TAJTI-MÁRTON ANITA

Bár eredetileg nem voltak ilyen ambíciói, az olimpiai bronzérmes súlylökő Tajti-Márton Anita, a sportág első magyar világbajnoka végül úgy döntött, elindul az elnöki posztért a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) szeptember 2-i rendkívüli tisztújító közgyűlésén, és ha bizalmat kap, szerepet vállal sportága megújításában.

Tajti-Márton Anita

(Fotó: Árvai Károly)

„Több egyesület már tavaly megkeresett, hogy elvállalnám-e az elnöki szerepet, de ott volt nekem a szegedi klub atlétikai szakosztályának vezetése, és két gyermek édesanyjaként a család. De ahogy telt az idő, a magyar atlétika jövője egyre inkább központi téma lett, és a szakosztálynál is úgy láttuk, változásra van szükség itthon a sportágban – mondta lapunk megkeresésére egykori világklasszis sportolónk. – A tavaszi közgyűlés után újra megkerestek, köztük az előző elnökségből Zsivoczky-Farkas Györgyiék, ami után gondolkodási időt kértem. Szimpatikus volt az elképzelésük, az irány, amerre a magyar atlétika haladhatna. Megismertem a csapatot, amely részt venne a megújulásban, és bár én lettem az elnökjelölt, fontosnak tartom kiemelni, hogy csapatban gondolkodunk, együttesen, összefogással szeretnénk elvégezni az előttünk álló feladatokat.”

Tajti-Márton Anitának többéves sportvezetői tapasztalata van, 2020 őszén átvette a Szegedi Vasutas SE atlétikai szakosztályának irányítását, 2023-as visszavonulása után pedig a MASZ dobószakágának vezetője is lett. A szegedi klub szakosztálya akkor még a megszűnés szélén állt, ehhez képest az évek alatt sikeres egyesületté nőtte ki magát, ma már 352 igazolt sportolója van, a súlylökő Beregszászi Renáta révén Európa-bajnoki indulója is volt Birminghamben.

„Az általunk összeállított szakmai anyag több pontra osztja a feladatokat az átláthatóság, a megbízhatóság és a piaci szemléletű gondolkodás alapján. Mert személetváltásra van szükség a magyar atlétikában, a körülmények megváltoztak, amire nekünk is reagálnunk kell” – vallja.

Az új elnökségi struktúra szakítani kíván az eddigi hagyományokkal, a sportszakemberek mellé pénzügyi vezetőket vonna be. Tajti-Márton Anita elnökségének tagjai Németh Zsolt (világbajnoki ezüstérmes kalapácsvető, mesteredző), Zsivoczky-Farkas Györgyi (Európa-bajnoki bronzérmes, olimpiai 8. helyezett többpróbázó, edző) és Tölgyesi Előd (utánpótlásműhely-vezető, edző, korábbi atléta) mellett Langár Bence (közgazdász, befektető, egyetemi oktató), Molnár Balázs (közgazdász, nemzetközi sporttanácsadó, korábbi válogatott atléta) és Rutkovszky Ede (nemzetközi sportvezető, az Európai Atlétikai Szövetség projektkoordinátora) lennének.

KOVÁCS ZOLTÁN

Kovács Zoltán, a MATE-Gödöllői EAC atlétikai szakosztályának vezetője, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Testnevelési és Sport Intézetének igazgatója július végén mutatta be a csapatát a Magyar Sport Házában – az eseményre lapunk is meghívást kapott. Vele volt Szeles Bálint, az elnökségi tagjelöltek egyike, az Egri Városi Sport­iskola vezetője, hatszoros országos bajnok, világbajnoki középdöntős gátfutó, aki még vasárnap is dobogón állt az ob-n 110 gáton.

Mivel három elnökségi tagot, a két alelnököt, Németh Zsoltot és Zsivoczky-Farkas Györgyit, továbbá Tölgyesi Elődöt megerősítette pozíciójában a Magyar Atlétikai Szövetség a rendkívüli közgyűlésen, az ő mandátumuk további két évig érvényes. A fennmaradó három helyre Szeles mellett további négy nevet említett Kovács Zoltán: ők Kiss Dániel, a Győri Atlétikai Klub igazgatója; Herman Sándor szpíker, a 2023-as budapesti világbajnokság és a 2026-os Ultimate versenyirányító-helyettese; Nemeskéri Zoltán, az Uniqa biztosító igazgatója, valamint Sztojalovszky Gabriella versenybíró, az ír paraatlétikai válogatott dobószekcióért felelős referense.

Kovács Zoltán

(Fotó: Dömötör Csaba)

„A sportág jobbat érdemel a személyes vitáktól és a kiszámíthatatlan szövetségi működéstől, a vezetők közti egyet nem értéstől. Stabil, kiszámítható alapokra van szükség, az egységet képviselem, sosem leszek érdekelt a viták folytatásában, szeretném újjáépíteni a bizalmat. Az atlétika életem legszebb és legsötétebb pillanataiban is megadta az erkölcsi középvonalat, nemcsak hivatás nekem, hanem az életem legfontosabb része” – hangsúlyozta Kovács Zoltán, akinek irányítása alatt a gödöllői atlétikai klub meghatározó műhely lett, különös tekintettel Mátó Sárára és Kovács Árpádra.

Nagy jelentősége van Kovács Zoltán szerint, hogy a MASZ a teljes atlétikát képviselje, ne legyen közvetlen kapcsolata és érdeke egyetlen egyesületben sem, emiatt indulásának bejelentésével egy időben lemondott a MATE-GEAC szakosztályvezetői posztjáról, és az edzői tevékenységét is teljesen lezárja. Programjának részleteit nyílt fórumokon megosztja a klubvezetőkkel, sportolókkal, edzőkkel, s ha kell, a véleményük alapján változtat a programján.

Programjának néhány részlete: az átigazolási szabályzat és az alapszabály felülvizsgálata; az elnökségi tagok összeférhetetlenségének szigorítása; gazdasági transzparencia; tehetséggondozási bizottság létrehozása; AI alapú teljesítménynyilvántartó rendszer, amely emberi döntésekkel működik; szponzorok bevonása az utánpótlás-nevelésbe; kettős és hármas életpályamodell, a 19 és 24 év közötti sportolók lemorzsolódásának csökkentése.