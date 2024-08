Generali Night Run 2024: fesztiválfutás a nyár utolsó napján

A szervezők közlése szerint a csodás panoráma mellett számtalan különlegességet tartogat a résztvevőknek az idei verseny. Az érdeklődők tizenegyedik alkalommal startolhatnak majd el az éjszakai viadalon és búcsúztathatják a nyarat ezzel a futófesztivállal. Idén a verseny koncepciója és az útvonal is átalakul: a budapesti Műegyetem Rakpartról indulnak a futamok, az útvonalon több zenés ponttal, szurkolói zónákkal, fényeffektekkel és tűzzsonglőrökkel is készülnek a szervezők, hogy ne csak a versenyközpont, de maga a verseny útvonala is sokkal izgalmasabb, látványosabb legyen a korábbiaknál.

A nevezők négy távon indulhatnak: 6 km, 10,5 km, 10,5 km fejlámpás futammal, illetve lesz félmaraton is – ez utóbbi akár váltóban is teljesíthető. Az útvonal idén is érinti a Budai Várat, de a futók gyönyörködhetnek a kivilágított Parlamentben és a Margit hídban is, és az elmúlt évekhez hasonlóan nem maradnak el az alagútból a kongások.

"Light up the Night!" lett az idei verseny jelmondata. Idén különleges fénytechnikával, effektekkel készülünk a nyárzáró fesztiválfutásra, emellett a zene kimondottan hangsúlyos lesz a futóversenyen" - emelte ki Olt Boglárka, a verseny fő támogatója, a Generali a Biztonságért Alapítvány képviselője a programok kapcsán.