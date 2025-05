Staicu Simona is rajthoz áll a június elsejei női futógálán

„Elég sokszor nyertem már itt, a régebbi női futásokkal együtt tizenöt-tizenhat sikerem lehet. Jó érzés ide visszatérni, futótársaim mindig megállítanak és megkérdeznek, hogy mi van velem. Még edzegetek ugyan, de sajnos a tanítás mellett nincs sok időm a rendes edzésmunkára. Minden nap futok, nemrég az EU-futáson is le tudtam futni a félmaratonit egy óra harminckilenc perc alatt, 4:44-es átlaggal” – érzékeltette formáját Staicu Simona, aki már három évtizeddel ezelőtt is ott volt az első magyar, kizárólag nőknek rendezett futóversenyeken.

A rutinos futónőt nem csupán az egyéniben elért sikerek kötik ehhez a versenyhez: lányával, a 2009-ben született Dorottyával tavaly a második helyen végeztek a páros versenyben.

„Csak azért nem nyertük meg, mert én gyengén futottam, de ő az öt kilométert azért megnyerte. Nagyon tehetséges futó, én vagyok az edzője, próbáljuk őt felépíteni. Nagyon bízik bennem, látja, hogy kevesebb munkából is képes ugyanazokat az eredményeket elérni, mint a kortársai. Négy számban is megvan a szintje az idei korosztályos világversenyre, mondhatni átadtam neki a stafétát. A tervek szerint június elsején is vele futottam volna, de a futógála helyett ő végül a diákolimpia döntőjén áll rajthoz, mert ott a továbbtanulás szempontjából fontos plusz pontokat lehet szerezni.”

Staicu legutóbb 2019-ben állhatott fel a dobogó felső fokára a 10 kilométeres futamban. Ez a táv ugyanúgy a program része lesz június elsején, mint az 5 km és a 10 km-es páros verseny (4.7 km és 5.3 km), továbbá a 2.5 km-es futás és gyaloglás, a 3x2 km-es váltó és az 1000 méteres családi futás is. A helyszín ezúttal is a Népliget lesz.

Tavaly 4800 hölgy vett részt az eseményen, a mostani, jubileumi versenyre ennél is több, 6000 részvevőt várnak a szervezők.