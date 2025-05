Ketten is áttörték a 90 méteres álomhatárt gerelyben

Egyszer még pórul jár, majd Letsile Tebogo azon „rossz szokása” miatt, hogy a nem olyan fontos versenyein a biztos győzelem tudatában szinte nullára fékez le már a célvonal előtt. A botswanaiak olimpiai bajnoka könnyed mozgásával ezúttal is uralta a 200 métert Dohában, de a mellette futó Courtney Lindsey majdnem meglepte őt. A 21 éves sprinter végül megúszta a lazaságát, egy század megmaradt az előnyéből, így megszerezte idei első Gyémánt Liga-sikerét.

2021-ben Neeraj Chopra másfél milliárd emberrel ismertette meg a gerelyhajítást – és ezzel együtt az atlétikát is –, amikor Tokióban aranyérmes lett az ötkarikás játékokon. Azonban az indiai sportoló az elmúlt években hiába küzdött-hajtott, a 90 méteres álomhatárt sehogyan sem tudta áttörni. Egészen péntekig, amikor a harmadik kísérletével végre megtörte a jeget, ám 90.23 méteres teljesítményével a versenyt mégsem tudta megnyerni. Ugyanis a német Julian Weber is elképesztő formában dobott, utolsóra 91.06-ra repítette a gerelyt, ellopva a show-t az élete egyik legszebb napját átélő Choprától. Úgy tűnik, ezen a nyáron is a gerelyhajítás lesz az egyik legérdekesebb ügyességi szám, hiszen két új tagot köszönthettünk a 90 méteresek táborában…

A hölgyeknél Jamaica sprinter aranygenerációját Shelly-Ann Fraser-Pryce képviselte női 100 méteres síkfutásban, de a 38 éves legenda 11.05-tel „csak” a negyedik lett. Igaz, már az is csoda, hogy ennyi idősen, anyukaként még mindig itt van a legmagasabb szinten! Mert a jövő legnagyobb ígéretei már itt kopogtatnak az ajtón, a 2004. augusztus 17-én született Clayton-ikerpár most éppen kettős győzelemmel hívta fel magára a figyelmet. Tia 10.92-vel a világ idei legjobb eredményét érte el, mögötte Tina 11.02-t futott.

A katariak csalódottan vehették tudomásul, hogy kedvencük, Mutaz Essza Barsim visszalépett a férfi magasugrástól. Szintén szomorúan figyelhették, ahogyan női 3000 m akadályon a kenyai Faith Cherotich az utolsó akadály után lehajrázza Winfred Yavit. Viszont annál nagyobb örömmel konstatáltathatták Szalva Eid Naszer diadalát női 400-on.

ATLÉTIKA

GYÉMÁNT LIGA, 3. ÁLLOMÁS, DOHA

FÉRFIAK

200 m (+0.7): 1. Letsile Tebogo (botswanai) 20.10

800 m: 1. Tshepiso Masalela (botswanai) 1:43.11

5000 m: 1. Reynold Cheruiyot (kenyai) 13:16.40

110 m gát (+1.1): 1. Rasheed Broadbell (jamaicai) 13.14

400 m gát: 1. Alessandro Sibilio (olasz) 49.32

Magas: 1. Shelby McEwen (amerikai) 226

Diszkosz: 1. Matthew Denny (ausztrál) 68.97

Gerely: 1. Julian Weber (német) 91.06

NŐK

100 m (+2.0): 1. Tia Clayton (jamaicai) 10.92

400 m: 1. Szalva Eid Naszer (bahreini) 49.83

1500 m: 1. Nelly Chepchirchir (kenyai) 4:05.00

3000 m akadály: 1. Faith Cherotich (kenyai) 9:05.08

Rúd: 1. Molly Caudery (brit) 475