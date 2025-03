Hatalmas siker, vb-bronzérmes a férfi 4x400-as váltó!

Tökéletesen élt a lehetőséggel az Enyingi Patrik, Wahl Zoltán, Kovács Árpád, Molnár Attila összetételű 4x400-as magyar férfiváltó, amit a fedett pályás vb nyújtott. Két héttel azután, hogy a mieink két századmásodperccel lecsúsztak az Európa-bajnoki szereplésről – ahol szintén jó esélyeink lehettek volna –, a vb-n már megkapták a lehetőséget a bizonyításra.

„Szürreális siker kapujában állunk, amit mindenkinek a helyén kell kezelnie, hiszen a sportértéke nem olyan, mint amilyen egy normális mezőnnyel lehetne. Megnyerni valószínűleg nem fogjuk, hiszen itt vannak az amerikaiak is. Egy életben egyszer van ilyen lehetőség, ebbe a váltó minden tagjának bele kell kapaszkodnia. Fussunk egy országos csúcsot, és meglátjuk, ez mire lesz elég” – ezt még a vb előtt mondta lapunknak Molnár Attila, utalva arra, hogy ezen a versenyen csupán öt váltó állhatott rajthoz.

Újdonsült Európa-bajnokunk jól mérte fel az erőviszonyokat, az amerikaiaknál mindhárom sprinter futott, aki egy nappal korábban a 400 méteren megelőzte őt. Jamaicától sem szégyen kikapni, hiszen a karibiak évtizedek óta a sprintekre szakosodtak. Srí Lankát nem volt kérdés, hogy megfogjuk, egyedül Kína volt a nagy kérdőjel. Ismerve azokat a hazai sporteseményeiket, amikor a távol-keletiek képesek a másfél milliárdos népességükből „előhúzni” egy-egy addig soha nem látott arcot, aki aztán a semmiből megveri a világ legjobbjait, egy egészséges elővigyázatossággal vártuk a rajtot.

Ez az aggodalmunk részben be is igazolódott, végig fej fej mellett harcoltunk velük. Enyingi még előttük volt, de aztán Wahl elé egy rosszul sikerült váltás miatt befurakodott a kínai riválisa. Kovács az első köre végén megpróbálta visszaelőzni, de végül visszasorolt mögé. Ez okos döntés volt, hiszen Molnárnak fél másodperces hátrányból adta át a botot, aki klasszishoz méltóan „bedarálta” az ellenfelét. Sőt, 44.72-es részidejével a teljes finálé leggyorsabbja volt, pedig két héten belül ez már a hetedik négyszáz métere volt, amit teljesítenie kellett. Viszont a szíve ugyanúgy a helyén volt, mint társainak, akikkel a magyar atlétika történetének első világbajnoki váltóérmét hozhatják haza Kínából.

3:06.03-as teljesítményük bődületesen nagy országos csúcs, az előzőnél két és fél másodperccel voltak gyorsabbak.

Wahl (balra) váltja Enyingit (Fotó: Getty Images)

„Ha frissebbek vagyunk és az időeltolódással sem kell megküzdenünk, akkor ebből még legalább másfél másodpercet le lehetne venni – mondta a verseny után Enyingi Patrik az M4 Sport kamerája előtt. – Egész nap nagy stresszben voltunk, de tudtuk, hogy miért jöttünk ide és megcsináltuk!”

Wahl Zoltán saját elmondása szerint ritmustalan futáson van túl, ami a visszafogottan sikerült váltás miatt lett olyan, amilyen. Ám ezután óriásit küzdött, és meccsben tartotta a csapatot. Az interjúban kiemelte, hogy ez a siker legalább annyira a két tartalék, Steigerwald Ernő és Plisz Balázs, illetve az ezúttal a csapatba be nem került négyszázasok érdeme, mint négyüké. A budapesti vb óta folyamatosan fejlődik itthon a mezőny, óriási a verseny a csapatba kerülésért.

„Nagyon szerettem volna megelőzni a kínai srácot, hogy Ati ne a negyedik helyen, hanem a harmadikon kapja meg a botot, mert ez rengeteget számít. Volt egy kis kontaktunk, ez kicsit kizökkentett, de megtettem mindent. A tavalyi U20-as vb-n a negyedik lettem, ami hatalmas motivációt adott, hogy ezúttal ne maradjak le az éremről” – mondta a 19 éves Kovács Árpád, aki 46.66-os részidejével szintén kitett magáért.

„Jobb láb a gázon, a bal a jobbon, ezt mondta Zoli egy korábbi váltót követően, próbáltam most is megfelelni ennek. Szerettünk volna kijutni az Eb-re, ez nem sikerült, aztán leadtuk a nevezésünket a vb-re. Sok váltó nem jött el, de nem kértük senkitől, hogy lépjen vissza, rengeteg négyszázas ismerősöm most veri a fejét a falba, hogy miért nem indítottak váltót” – értékelt a verseny után Molnár Attila, aki mindenkit arra kért, hogy kezelje helyén ezt az eredményt.

A súlylökő Márton Anita 2018-ban, Birminghamben megnyert világbajnoki címe óta ez az első magyar érem a fedett pályás vb-ken, összességében pedig hatodszor tapsolhatunk magyar atlétá(k)nak a dobogón.

Az elmúlt két napot hétpróbában végig versenyző Gálpál Zsombor a 10. helyen zárt, így az ötpróbában hatodik Szűcs Szabina és nyolcadik Krizsán Xénia után harmadik többpróbázónknak is meglett a top tíz.

EREDMÉNYEK

Férfiak. 800 m. Világbajnok: Josh Hoey (Egyesült Államok) 1:44.77, 2. Eliott Crestan (Belgium) 1:44.81, 3. Elvin Josué Canales (Spanyolország) 1:45.03. 1500 m. Vb: Jakob Ingebrigtsen (Norvégia) 3:38.79, 2. Neil Gourney (Nagy-Britannia) 3:39.07, 3. Luke Houser (Egyesült Államok) 3:39.17. 4x400 m váltó. Vb: Egyesült Államok (Elija Godwin, Brian Faust, Jacory Patterson, Christopher Bailey) 3:03.13, 2. Jamaica (Rusheen McDonald, Jasauna Dennis, Kimar Farquharson, Demar Francis) 3:05.05, 3. MAGYARORSZÁG (Enyingi Patrik, Wahl Zoltán, Kovács Árpád, Molnár Attila) 3:06.03 – országos csúcs, régi: 3:08.58, Máté Tamás, Huller Dániel, Wahl Zoltán, Molnár Attila, 2023. Távol. Vb: Mattia Furlani (Olaszország) 830, 2. Wayne Pinnock (Jamaica) 829, 3. Liam Adock (Ausztrália) 828. Súly. Vb: Tom Walsh (Új-Zéland) 21.65, 2. Roger Steen (Egyesült Államok) 21.62, 3. Adrian Piperi (Egyesült Államok) 21.48. Hétpróba. Vb: Sander Skotheim (Norvégia) 6475, 2. Johannes Erm (Észtország) 6437, 3. Till Steinforth (Németország) 6275, …10. Gálpál Zsombor 5548

Nők. 800 m. Vb: Prudence Sekgodiso (Dél-Afrika) 1:58.40, 2. Nigist Getachew (Etiópia) 1:59.63, 3. Patricia Silva (Portugália) 1:59.80. 1500 m. Vb: Gudaf Tsegay (Etiópia) 3:54.86, 2. Diribe Welteji (Etiópia) 3:59.30, 3. Georgia Hunter Bell (Nagy-Britannia) 3:59.84. 60 m gát. Vb: Devynne Charlton (Bahama-szigetek) 7.72, 2. Ditaji Kambundji (Svájc) 7.73, 3. Ackera Nugent (Jamaica) 7.75. 4x400 m váltó. Vb: Egyesült Államok (Quanera Hayes, Bailey Lear, Rosey Effong, Alexis Holmes) 3:27.45, 2. Lengyelország (Justyna Swiety-Ersetic, Aleksandra Formella, Anastazja Kus, Anna Gryc) 3:32.05, 3. Ausztrália (Ellie Beer, Ella Connolly, Bella Pasquali, Jemma Pollard) 3:32.65. Magas. Vb: Nicola Olyslagers (Ausztrália) 197, 2. Eleanor Patterson (Ausztrália) 197, 3. Jaroszlava Mahucsih (Ukrajna) 195. Távol. Vb: Claire Bryant (Egyesült Államok) 696, 2. Annik Kälin (Svájc) 683, 3. Fátima Diame (Spanyolország) 672