Szabó Nóra szerint etióp ellenfele nélkül nem sikerült volna országos csúcsot futnia

Szabó a szeptemberi berlini maratonon is hasonlóan jó formában volt, amikor 2:27:31 óra alatt ért célba, azonban – mint elmondta – 37 kilométer körül elvesztette a koncentrációját, így a hajrája lassabbra sikerült. A 36 éves magyar hosszútávfutó december elsején a valenciai maratonon 2:25:52 órával megdöntötte országos rekordját, amelyet szerinte egy bátrabb kezdéssel a jövőben még tovább lehet javítani.

„Ha egy kicsit bátrabban kezdek, mondjuk 73 perccel, és a második felét is sikerül jobbra futnom, akkor lehet ennél jobb idő is, de én úgy érzem, hogy ez még bennem van” – mondta Szabó Nóra az M4 Sport hétfő délelőtti Nemzeti Sporthíradójában. Az MTK sportolóját Józsa Gábor korábbi olimpikon segítette, aki végigfutotta vele a távot, és a részidőket is mondta neki. Szabó kiemelte, hogy a végén volt egy etióp ellenfele, aki tempót váltott, amikor mellé ért, és ennek is köszönhető ez a remek idő.

Bár Spanyolországban döntött rekordot, a berlini maraton mégis nagyon kedves számára, mivel eddig háromszor teljesítette és mindegyik alkalommal egyéni csúcsot futott a német viadalon.

„Nagyon szeretem magát a várost is, és a szurkolók is hatalmas erőt tudnak adni. Berlinben 55 ezer induló volt, Valenciában pedig <<csak>> 38 ezer körül” – majd a könnyeivel küszködve hozzátette, hogy nagyon sokat jelent számára ez az eredmény, amit edzője, Berkovics Imre nélkül nem tudott volna elérni.

Szabó Nóra 23 évesen egészségügyi megfontolásból kezdett el futni, az első maratonját 2017-ben teljesítette, jelenleg pedig heti 140 km-t fut, s 2018-tól már edzővel készül a versenyekre. Másfél év elteltével kezdte meg a közös munkát Berkovics Imrével. Elmondása szerint jövőre világranglistás helyezéssel lehet esélye kijutni a tokiói világbajnokságra, amelyre tavaly november 5-én kezdődött a kvalifikációs időszak és 2025. május 4-én zárul. A szintidő 2:23:30 óra, a ranglistáról összesen 100-an juthatnak ki a japán fővárosba. Emellett az áprilisi utcai Európa-bajnokságon is elképzelhetőnek tartja az indulást, valamint két év múlva a birminghami Eb-n is szeretne rajthoz állni. Célként pedig már a 2028-as Los Angeles-i olimpia is a szeme előtt lebeg.