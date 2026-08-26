Madridi töltött káposzta – Smahulya Ádám jegyzete

Diszkrét bája van annak, hogy hétfő este a Fulham–Chelsea angol bajnoki mérkőzésen (2–3) a Real Madrid két nemrég menesztett edzője ült a kispadon, a hazain Álvaro Arbe­loa, a vendégekén Xabi Alonso. Azért említem meg ezt, mert José Mourinho szerdán tizenhárom év elteltével tér vissza a Bernabéu Stadionba, és igencsak kételkedem benne, hogy jó ötlet volt őt visszacsábítani a Real Madridhoz. Másképp fogalmazva, szerintem jelenleg, 2026 nyarán már nem jobb edző, mint Xabi Alonso volt, és az sem biztos, hogy Arbeloánál jobb teljesítményre lesz képes. Egykor ő volt a Special One, az utóbbi években viszont igencsak megkopott a fénye. Saját maga is elismerte a keddi, Real Sociedad elleni mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón, hogy az utóbbi években nem dolgozhatott olyan klasszisokkal, mint Kylian Mbappé, Jude Bellingham vagy Vinícius Júnior. Kérdés, ez előnyére vagy hátrányára válik-e. Ami tény, hogy az utóbbi években Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa, de még Carlo Ancelotti sem tudott rendet tenni az öltözőben.

Azon meglepődnék, ha szerda este a Real Sociedad ellen nem jönne össze a győzelem. Annál kíváncsibb leszek arra, hogy hosszú távon mire lesz képes a Real Madrid. Mert a szurkolók aligha lesznek türelmesek. Egy újabb trófea nélküli idény után hatalmas lenne a felháborodás. Akkora, hogy azt a mindig frappáns José Mourinho sem tudná kimagyarázni. Most még nyugodt, és az újságírókkal is viccelődött a sajtótájékoztatón. A Cope egyik riporterének jegyezte meg nevetve, hogy ha rosszat ír a csapatról, annak nem lesz jó vége.

De annak sem lesz jó vége, ha a csapat nem nyeri meg a bajnokságot vagy a BL-t, hogy egy esetleges Barcelona elleni zakóról ne is beszéljünk. Érdemes felidézni, mit mondott a Chelsea menedzsereként töltött első időszakában (2004–2007). Nagyjából azt, hogy ha menesztik, nincs gond, benne van a pakliban. De ő milliomos lesz, és néhány hónap alatt talál új csapatot. Persze egyrészt ebben volt jó adag irónia, másrészt azóta eltelt csaknem húsz év, és nyilvánvalóan ő is sokat változott. De nem biztos, hogy ez előnyére válik. Aligha véletlen, hogy az utóbbi hét évben már nem foglalkoztatta európai élklub, és 11 éve sehol sem nyert bajnoki címet. Aztán az is lehet, hogy mindenben rám cáfol, és triplázik a Real Madriddal. Nemrég Budapesten járt, és nem tudom, megkóstolta-e a töltött káposztát, de azt aligha tudja, hogy felmelegítve az igazi. Az ilyesfajta újrakezdések azonban ritkán sülnek el jól. Még akkor sem, ha szerdán győzelemmel tér vissza a Bernabéuba.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!