„Olyan hibákat követtünk el, amelyek nem jellemzőek ránk” – Slot szerint nem vált önelégültté a Liverpool

„Nem volt teljes katasztrófa az első félidő, csak éppen elkövettünk néhány olyan hibát, ami általában nem jellemző ránk. Ez nem ugyanaz, mint gyengén futballozni – értékelte a 3–1-es Fulham vezetéssel záruló első játékrészt Arne Slot, a Liverpool menedzsere a mérkőzést követő sajtótájékoztatón. – A hibák persze csalódással töltenek el engem is, a játékosokat is, a drukkereket is, de mint említettem, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezek nem jellemzőek ránk, és ha mégis be-becsúsznak, rendszerint képesek vagyunk javítani, másképp nem vezetnénk a tabellát. De előfordul, hogy ha olyan jól játszik az ellenfél, mint most a Fulham, akkor bűnhődnünk kell miattuk. Ezzel együtt a második félidő második felében mindenki érezhette, hogy benne van a harmadik gól a játékunkban. Sajnos kifutottunk az időből…”

A holland szakember nem értett egyet az újságírói felvetéssel, hogy csapata a tabellán meglévő tetemes előny birtokában talán kiengedett kissé, túlzottan magabiztossá vált.

„Szerintem semmi okunk az elbizakodottságra, hiszen nem azért állunk az első helyen, mert minden meccsen három-négygólos különbséggel győzünk. Aki figyelemmel kíséri az idényünket, pontosan tudja, hogy bár jó futballt játszunk, attól még nagy erőfeszítésünkbe kerül, sok munkával jár egy-egy mérkőzés megnyerése. Az elmúlt négy idényben bajnokságot nyerő csapat szinte minden meccsén már a szünetben 3–0-ra vezetett… A mi esetünkben ez nem így megy, és tisztában vagyunk azzal, hogy a hátralévő hét mérkőzésünkön is igencsak meg kell izzadnunk a győzelemért. Szerdán az Evertonnal is nagyon megküzdöttünk, most is szoros csatát vívtunk, de ezúttal mi húztuk a rövidebbet, mert sokat hibáztunk.”

S hogy mit mondott játékosainak a lefújás után? Bár felhívta a figyelmüket arra, hogy az első félidő már nem először sikerült gyengére, dicsérte őket a másodikban mutatott arcukért.

„A harcosságunknak, a jó erőnlétünknek, a cseréinknek köszönhetően általában vissza tudjuk hozni a rosszul induló mérkőzéseket, de ezúttal nem sikerült. A tanulság mindenki számára az, amit már az előbb is említettem: nekünk nagyon meg kell dolgozni egy-egy győzelemért, kilencvenpercnyi teljes erőbedobásra van szükség.”

A Liverpool következő ellenfele a West Ham United lesz vasárnap délután, hazai pályán.

ANGOL PREMIER LEAGUE

31. FORDULÓ

Fulham–Liverpool 3–2 (3–1)

London, Craven Cottage. Vezette: C. Kavanagh

Fulham: Leno – Castagne, J. Andersen, Bassey, A. Robinson – A. Pereira (Smith Rowe, 77.), Berge – Iwobi (Tete, 82.), Lukics (Reed, 77.), Sessegnon (A. Traoré, 82.) – Muniz (R. Jiménez, 77.). Menedzser: Marco Silva

Liverpool: Kelleher – C. Jones, Konaté (C. Bradley, 67.), Van Dijk, A. Robertson (F. Chiesa, 83.)– Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai (Elliott, 55.), Gakpo (L. Díaz, 55.) – Jota (D. Núnez, 67.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Sessegnon (23.), Iwobi (32.), Muniz (36.), ill. Mac Allister (14.), L. Díaz (72.)