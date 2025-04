Szoboszlait lecserélték, a Liverpool kikapott a Fulham vendégeként

ANGOL PREMIER LEAGUE

31. FORDULÓ

Fulham–Liverpool 3–2 (3–1)

London, Craven Cottage. Vezette: C. Kavanagh

Fulham: Leno – Castagne, J. Andersen, Bassey, A. Robinson – A. Pereira (Smith Rowe, 77.), Berge – Iwobi (Tete, 82.), Lukics (Reed, 77.), Sessegnon (A. Traoré, 82.) – Muniz (R. Jiménez, 77.). Menedzser: Marco Silva

Liverpool: Kelleher – C. Jones, Konaté (C. Bradley, 67.), Van Dijk, A. Robertson (F. Chiesa, 83.)– Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai (Elliott, 55.), Gakpo (L. Díaz, 55.) – Jota (D. Núnez, 67.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Sessegnon (23.), Iwobi (32.), Muniz (36.), ill. Mac Allister (14.), L. Díaz (72.)

ÖSSZEFOGLALÓ

AZ ARSENAL SZOMBATI DÖNTETLENJE UTÁN a Liverpool vasárnap úgy lépett pályára a Fulham vendégeként, hogy győzelem esetén tizennégy pontra növeli előnyét hét fordulóval a zárás előtt, ami már csak matematikailag hozható be, a gyakorlatban aligha.

Ennek megfelelően Arne Slot menedzser – a lehetőségekhez mérten – a legerősebb összeállításban küldte pályára csapatát, igaz, az utolsó pillanatban kiderült, hogy az agyrázkódásból felépülő Alisson Becker mégsem vállalhatja a játékot, így ismét Caoimhín Kelleher védett. Szoboszlai Dominik viszont menetrendszerűen ott volt a támadósor tengelyében, a Liverpoolnak pedig negyedóra sem kellett, hogy megszerezze a vezetést, amikor az előre törő Alexis Mac Allister húsz méterről, jobbal, elementáris erővel lőtte ki a jobb sarkot.

Csakhogy az addig is bátran játszó Fulham nem adta fel, és nem egészen tíz percen belül egyenlített Ryan Sessegnon góljával, bő félórányi játékot követően pedig Alex Iwobi révén a vezetést is megszerezte (a labda úgy pattant meg Andrew Robertsonon, hogy Kelleher már nem háríthatott). És itt még nem volt vége: pár perccel később, egy szögletet követő szituációban Rodrigo Muniz lépett ki Virgil van Dijk mellől, és közelről a kapuba bombázott.

Ezt megelőzően csak a PSV-től kapott egy félidő alatt három gólt a Liverpool (2–3) az idényben, és mindössze két további ellenfél ért el összesen három találatot ellene (Newcastle 3–3, Tottenham 6–3).

A fordulás után Diogo Jota szinte azonnal szépíthetett volna, de Bernd Leno védett, Slot mester pedig csak tíz percig bírta, hogy a középpálya továbbra sem tud kellő intenzitással rohamozni, és lehozta Szoboszlai Dominikot (Harvey Elliott állt be a helyére) és Kody Gakpót (Luis Díaz) is. Főleg Díaz beállítása bizonyult jó húzásnak, a kolumbiai ugyanis nemcsak a Liverpool tempóján emelt, hanem a félidő derekán szépített is, így az utolsó húsz percre felcsillant a remény a vendégek előtt. Az egyenlítés azonban nem jött össze – noha, Elliott egyszer a lécet is eltalálta –, így a lehetséges tizennégy pontos fórból tizenegy lett, ami azért továbbra is bőségesnek tűnik. Nem mellesleg, ez volt a „vörösök” első bajnoki veresége vendégként Arne Slot vezetésével. 3–2