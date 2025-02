„Magam miatt nem aggódom” – Ruben Amorim a Spurstől elszenvedett vereség után

„Szerintem az a fontos, hogy megnyertük a meccset. Fontos találkozó és egy fontos hét volt számunkra. Jó játékot kellett bemutatnunk ahhoz, hogy megfelelő eredményt érjünk el, és azt hiszem, ezt meg is tettük” – mondta a találkozó után Ange Postecoglou, a Spurs menedzsere, aki úgy érzi, csapatában még mindig sok lehetőség van az idény hátralévő részében, és az idény végére még szép is lehet a „bizonyítvány”.

„Bizony, hiszem, hogy pokolian sok tartalékunk van az idény hátralévő részére. A nyilvánvaló cél Európa, de úgy gondolom, hogy még a bajnokságban is előretörhetünk. Nem vagyok elégedett azzal, ahol most tartunk, elfogadhatatlan, hogy olyan pozícióban vagyunk, mint amilyenben most. Ám ezt nagymértékben meghatározták a körülmények is, ezek pedig javulni fognak, és a mai győzelem után a srácok még erősebben lesznek.”

Postecoglou kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy reális cél lehet-e a Spurs számára a nemzetközi kupás helyek elérése: „Ami velünk történt, az más kluboknál is meg fog történni” – fogalmazott, hozzátéve azt is, együttérez a Manchester Uniteddel, amelynek a dolgát szintén számos sérülés nehezíti.

A Manchester United vereségével visszacsúszott a tabella 15. helyére, míg a Tottenham feljött a 12. helyre, de még így is nagyon messze van a nemzetközi kupás helyektől.

ANGOL PREMIER LEAGUE

25. FORDULÓ

Tottenham–Manchester United 1–0 (Maddison 13.)

Liverpool–Wolverhampton 2–1 (L. Díaz 15., Szalah 37. – 11-esből, ill. Cunha 67.)

Crystal Palace–Everton 1–2 (Mateta 47., ill. Beto 42., C. Alcaraz 80.)

Aston Villa–Ipswich Town 1–1 (Watkins 69., ill. Delap 56.)

Kiállítva: Axel Tuanzebe (40. – Ipswich)

Fulham–Nottingham Forest 2–1 (Smith Rowe 15., Bassey 62., ill. Wood 37.)

Manchester City–Newcastle United 4–0 (Marmus 19., 24., 33., J. McAtee 84.)

Southampton–AFC Bournemouth 1–3 (Sulemana 72., ill. Dango Ouattara 14., Christie 16., Tavarnier 83.)

West Ham United–Brentford 0–1 (Schade 4.)

Leicester City–Arsenal 0–2 (Mikel Merino 81., 87.)

Brighton & Hove Albion–Chelsea 3–0 (Mitoma 27., Minteh 38., 63.)