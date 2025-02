Maddison gólja döntött, a Spurs megverte az immár 15. Manchester Unitedet a PL-ben

Botrányosan gyengén szereplő topcsapatok rangadója. Nagyjából így lehetett beharangozni a vasárnapi Tottenham–Manchester United mérkőzést, amely csak a klubok neve, s a sztárjátékosa miatt kapta meg utóbbi státuszt, a tabellán elfoglalt helyezés ezt nem indokolta, hiszen két alsóházi együttesről van szó. Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy a Spurs az egész idényben elképesztő sérüléshullámmal küzd, míg az MU a legutóbbi napokban kapott hatalmas pofonnal felérő híreket az orvosi szobából, hiszek többek között Amad Diallo és Kobe Mainoo is kidőlt hosszabb, vagy rövidebb időre.

Sztárok azért így is akadtak a pályán James Maddison, Szon Hung Min, Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Alejandro Garnacho vagy épp Casemiro révén, de manchesteri kispad igazán durva képet mutatott az alábbi nevekkel: H. Amass, J. Fletcher, T. Fredericson, E. Harrison, A. Heaven, S. Koné, V. Lindelöf, J. Moorhouse, C. Obi. Közülük csak utóbbi állt be, de ő is csak a 91. percben.

Ami a meccset illeti, a Spurs Maddison találatával már a 13. percben megszerezte a vezetést, de játékstílusából adódóan nem akart, s tudott visszaállni, ezt követően sorjáztak igazán a helyzetek. Sokszor a Tottenham járt közel a másodikhoz, sokszor az MU egyenlítehetett volna, de nem tette meg. A végére a Tottenham 22 lövést és 2.15-s xG-t „szedett össze”, az MU 16 próbálkozás mellé 1.54-es várható gólmennyiséget termelt. A Spurs 104 nap után nyert ismét otthon a PL-ben, míg a manchesteriek a 15. helyre csúsztak vissza.

ANGOL PREMIER LEAGUE

25. FORDULÓ

Tottenham–Manchester United 1–0 (Maddison 13.)

KORÁBBAN

Liverpool–Wolverhampton 2–1 (L. Díaz 15., Szalah 37. – 11-esből, ill. Cunha 67.)

Crystal Palace–Everton 1–2 (Mateta 47., ill. Beto 42., C. Alcaraz 80.)

Aston Villa–Ipswich Town 1–1 (Watkins 69., ill. Delap 56.)

Kiállítva: Axel Tuanzebe (40. – Ipswich)

Fulham–Nottingham Forest 2–1 (Smith Rowe 15., Bassey 62., ill. Wood 37.)

Manchester City–Newcastle United 4–0 (Marmus 19., 24., 33., J. McAtee 84.)

Southampton–AFC Bournemouth 1–3 (Sulemana 72., ill. Dango Ouattara 14., Christie 16., Tavarnier 83.)

West Ham United–Brentford 0–1 (Schade 4.)

Leicester City–Arsenal 0–2 (Mikel Merino 81., 87.)

Brighton & Hove Albion–Chelsea 3–0 (Mitoma 27., Minteh 38., 63.)