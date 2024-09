Holland edzők csatája Anglia legnagyobb meccsén

LÉGVONALBAN 42 KILOMÉTER, autóval 56 a távolság Erik ten Hag és Arne Slot születési helye között. A Manchester United menedzsere 1970-ben látta meg a napvilágot a német határhoz közeli Haaksbergenben, míg a Liverpool nyáron kinevezett szakvezetője kicsivel északabbra, Bergentheimben született 1978-ban. Az még hagyján, hogy Anglia két vitathatatlanul legnagyobb csapatát két holland irányítja, hiszen a Németalföldről érkezett legendás edzők sora szinte végeláthatatlan, de igazán különleges, hogy a földrajzilag szintén közel lévő ősi riválisokat is egymástól nem messze született menedzserek vezetik. Nem a vasárnapi lesz az első alkalom, hogy az adott ország két legnagyobb klubját irányítva összecsapnak egymással. Erik ten Hag az Ajaxszal, Arne Slot pedig a Feyenoorddal nyert Eredivisiét és Holland Kupát, összesen négy mérkőzésen meccseltek egymás ellen Hollandiában, de ebből csak kettő volt De Klassieker (2021 decemberében 2–0-ra, 2022 márciusában 3–2-re nyert az Ajax), hiszen Arne Slot korábban az AZ Alkmaart is irányította (2019 decemberében 1–0-ra, a következő év márciusában 2–0-ra nyert az Alkmaar).

A két edző útja azonban a korkülönbség, valamint az őket fogadó körülmények miatt is különbözik. Erik ten Hag majdhogynem visszavezette az Ajaxot a legendás elődök szintjére, másodpercekre volt a Bajnokok Ligája-döntőtől 2019-ben, sorra nyerte meg a bajnokságokat, hogy aztán a topfutball egyik legforróbb kispadjáért hagyja maga mögött Amszterdamot. A Manchester United–Liverpool találkozóra fordulva szinte össze sem lehet hasonlítani a hazaiak játékoskeretét azzal, ami még Ralf Rangnick 2022-es távozása után fogadta őt a carringtoni edzőközpontban, ám az óriási változások hatására a United messze nem vált újra félelmetes klubbá. Az Ineos szerepvállalásáig Erik ten Hagnak a csapat újjáépítése és a döbbenetes sérüléshullámok kezelése mellett gyakorlatilag sportigazgatói feladatokat is el kellett látnia, és emiatt olykor erősen túlköltekezett a United olyan játékosok kedvéért, akiket jobbára csak azért igazolt le, mert a menedzser ismerte korábbról. Továbbra is nehéz megállapítani, hogy teljes kudarc volt-e ez a néhány átigazolási időszak, amíg a csapat nem játszik sorozatban 15-20 mérkőzést teljes fegyverzetében, sérülések nélkül.

Erik ten Hag talán még akkor is feszült, ha a United játékosai éppen a gólt ünneplik a pályán (FOTÓ: AFP)

Az utóbbi két turbulens idényben Ten Hag megúszta a menesztést, pedig gyakran vállalhatatlanul nézett ki csapata taktikailag, és az elmúlt idényben mindössze nyolcadik lett a bajnokságban. Mindenesetre mindkét idényben adott okot az örömre a United a szurkolóinak, hiszen 2023-ban a Ligakupát, idén pedig az FA-kupát hódította el a csapattal. Az idénykezdet felemásra sikeredett, a Manchester City elleni angol Szuperkupát 1–1-es döntetlent követően elveszítette tizenegyesekkel, de egyáltalán nem vallott szégyent taktikailag, a Fulhamet bár szűken (1–0), de rendkívül magabiztosan győzte le, majd a lassan mumussá váló Brightontól óriási balszerencsével kapott ki idegenben (1–2). A nyáron szerződtetett Leny Yoróval, Matthijs de Ligttel, Nuszair Mazrauival, Manuel Ugartével és Joshua Zirkzeével pedig kezd kifejezetten ígéretes csapatnak kinézni a United.

Habár az elmúlt években sok borsot tört a Manchester United a Liverpool orra alá, 2023. december 17-én, a mögöttünk hagyott Premier League-idény 17. fordulójában, az Anfielden a szakértők döntő többsége hazai sikert várt. A „vörösök” ekkoriban a bajnoki cím egyik legnagyobb esélyesének tűntek, míg a United az európai kupaszereplést érő pozíciókért harcolt. A meccs képe a várakozásoknak megfelelően alakult, Szoboszlai Dominikék 34-szer lőttek kapura, a csapat várható gólszámokat jelző xG-értéke 2.66 volt, de a heroikusan védekező manchesteri gárda óriási meglepetésre kihúzta kapott gól nélkül a találkozót (0–0), Jürgen Klopp csapata pedig elhullajtott két értékes pontot.

Sokáig úgy tűnt, március 17-én, az FA-kupa negyeddöntőjében revansot vesz a Liverpool, a mérkőzés 87. percéig 1–0-ra vezetett, akkor azonban Antony egyenlített, a hosszabbításban pedig Harvey Elliott góljára Marcus Rashford és Amad Diallo válaszolt, a United hazai környezetben 4–3-ra legyőzte és kiejtette legnagyobb riválisát, később pedig meg is nyerte a sorozatot. A legrosszabb azonban még hátravolt: négy héttel később ismét az Old Traffordra utazott az együttes, a bajnoki cím sorsa pedig itt pecsételődött meg. A „vörös ördögök” fantasztikusan játszottak, a 2–2-s végeredmény a vendégek számára volt hízelgő. A meccs után negatív spirálba került a Liverpool, a bajnokságban hátralévő hét mérkőzésből mindössze hármat nyert meg, s kilencpontos lemaradással bronzérmes lett, sőt az Európa-ligából is kiesett az Atalanta ellenében. Négy hónap leforgása alatt – közvetve – a Manchester United miatt a 2023–2024-es Liverpool öt trófea helyett egyetlenegyet, a Ligakupáét nyerte meg. (S. N.) „A rémálmok színházában” lép fel a Liverpool

Ilyen minőségű védőkkel az ellenfelek letámadása ellenére is gördülékenyebb lehet a labdakihozatal, kevésbé kell majd André Onana felíveléseire hagyatkozni a támadásépítés során, azonban továbbra is nagy kérdés, hogy a kontrák elleni védekezés javul-e. Az előző idényben átjáróház volt a United középpályája, amikor az ellenfelek védekezésből támadásra váltottak. Erik ten Hag az elmúlt idény végén a 4–2–4-es, gyakorlatilag csatár nélküli felállásra váltott, a letámadást a maximumra tekerte az Amad Diallo, Mason Mount, Bruno Fernandes, Marcus Rashford négyessel. Problémát okoz azonban, hogy a tizenhatoson belül ilyenkor hiányzik egy klasszikus gólvágó, és hátrányban muszáj a pályára küldeni a remekül bemutatkozó, de kevésbé hatékonyan letámadó Joshua Zirkzeét (Rasmus Höjlund jelenleg sérült). Az élet ugyanakkor egy kicsit segített döntést hozni Ten Hagnak a támadókat illetően: Mason Mount ismét izomsérülést szenvedett, így biztosan nem játszik a Liverpool ellen… Rashford lassan másfél éve önbizalomhiányosan futballozik, de így sem lenne meglepő, ha a Liverpool ellen centert játszana és Alejandro Garnacho kapna lehetőséget a bal oldalon.

A liverpooli kondiból jelentik: Arne Slot és Mohamed Szalah megtalálta a közös hangot (FOTÓ: GETTY IMAGES)

Arne Slot a United bal oldalán erőltetheti a támadásokat: a sérült Luke Shaw és Tyrell Malacia helyén ezúttal is Diogo Dalotnak kell majd helyettesítenie, ráadásul a liverpooliak legnagyobb sztárját kellene megfognia, a Manchester United ellen pályafutása során eddig 11 gólt szerző Mohamed Szalahot. S ha már Arne Slot: a holland menedzser sikeres feye­noordos korszakát követően merőben más körülmények közé érkezett, mint kollégája. Egyrészt angliai kinevezése előtt jóval kevesebb időt töltött el vezetőedzőként, másrészt a Unitednél uralkodó évtizedes kuplerájhoz képest a Liverpool történetének egyik legszebb időszakában vezénylő edző helyét foglalta el, Jürgen Klopp ráadásul megkímélte őt a generációváltás nehézségeitől is. A klubhoz jövőre csatlakozó Giorgi Mamardasvilin kívül egyetlen átigazolást bonyolított le a Liverpool a nyáron, csütörtökön mutatták be a Juventustól érkező Federico Chiesát. A holland menedzsernek kis túlzással csak le kell ülnie a kispadra, és folytatnia az elődje által megkezdett munkát, de persze nem ez történik.

A letámadás az Ipswich és a Brentford ellen némileg visszafogottabb volt a Klopp-érához képest, és a kontrák elleni védekezése is feljavult a csapatnak, ám érdemes megcsillagozni ezt a két találkozót, hiszen várhatóan a tabella hátsó felébe tartozó ellenfelekkel szemben sikerült kétszer 2–0-ra győzni, az igazi erőpróba most következik. Slot az Ipswichtől kaphatott egy kis ízelítőt abból, hogy milyen az, ha már a tizenhatosnál megkezdi a letámadást az ellenfél, és Erik ten Hagnak is figyelmeztető lehetett, milyen hatékonysággal sikerült megjátszani a presszing semlegesítésére használt felívelésekkel Mohamed Szalahot. Ebben komoly szerepe lehet Szoboszlai Dominiknak is az Old Traffordban, hiszen az újonnan centert játszó Diogo Jotával együtt a csatár mögötti pozíciójából rengeteg labda nélküli mozgással segítette társait az elmúlt két mérkőzésen.

Mivel Szoboszlai Dominik játékát Magyarországon mindenki nagyítóval figyeli, valószínűleg sokaknak feltűnt, hogy a jobb oldalról középre került, a tízes pozíciójában nemcsak a labdával kap több feladatot, hanem a stílusához sokkal közelebb álló módon futballozhat. Jó érzékkel indul be a felszabaduló területekre, sebességének köszönhetően ígéretes helyzetekben megjátszható, a kapura is veszélyesebben futballozik. Bár megállta a helyét Jürgen Klopp rendszerében is, erényeit jóval nagyobb eséllyel csillogtathatja ebben pozícióban, főleg, ha rá hárul a kellemes feladat, hogy kiszolgálja az életveszélyes Szalahot és Luis Díazt (vagy akár Cody Gakpót és Federico Chiesát) a két szélen, Diogo Jotát előtte. A Manchester United várhatóan a Manchester City elleni közelmúltbeli találkozóihoz hasonlóan alacsonyabb intenzitással támad majd le, s mivel Arne Slot előszeretettel erőlteti a labdabirtoklásra épülő játékot, így Szoboszlai Dominik szerepe is változatosabb lehet annál, mint hogy folyamatosan üres területre kell beindulnia. Az elmúlt idény három egymás elleni összecsapásához képest tőle és a Liverpooltól is sokkal jobb helyzetkihasználásra lesz szükség, nem mellesleg hatékonyabb védekezésre, hiszen a mostaninál jóval szerényebbnek tűnő United tavasszal két meccsen hatszor vette be Caoimhin Kelleher és Alisson kapuját az Old Traffordban.