Deli Rita: Veszprémben minden év így kezdődik; mikor, hanem most? Én azt mondom, hogy akkor most!

„Nagyon érdekes, hogy amióta Emil Nielsen áll a Veszprém kapujában, azóta ilyen húszongólos meccseket játszik a Veszprém, míg előtte, a korábbi években ez azért bőven harminc fölötti kapott gólokkal hozott le meccseket a csapat. – magyarázta Deli Rita annak okát, hogy a friss klubvilágbajnok Veszprémnek mi lehet az egyik titka. – Emil Nielsen az a személyiség, aki nagyon komoly fegyelmet tart. Tehát Xavi Pascualnak a jobb keze, és itt ezúttal nem az irányító a jobb keze, hanem az, aki a kapuban áll. Megköveteli a fegyelmet a védelemtől, nem mindegy az sem, hogyan nyernek meg egy meccset!”