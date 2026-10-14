Nemzeti Sportrádió

Deli Rita: Veszprémben minden év így kezdődik; mikor, hanem most? Én azt mondom, hogy akkor most!

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.10.14. 08:51
null
Veszprém most (talán) a kirakós utolsó darabja is a helyére került (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
ONE Veszprém kézilabda OTP Bank-Pick Szeged Deli Rita férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Két részes mini sorozatunkban a korábbi kiváló, olimpiai ezüstérmes kézilabdázót kérdeztük a magyar Bajnokok Ligája-csapatokról. Deli Rita a hölgyek után most az urakról mondta el véleményét, mely szerint Veszprémben most tényleg minden összeállni látszik a BL négyes döntőhöz, de a Szeged is egyre jobban néz ki, ott a GOG elleni mérkőzés lehet a továbbjutás kulcsa. A Veszprém szerdán a Partizant fogadja, míg a Szeged csütörtökön a Sporting otthonában lép parkettre.

„Nagyon érdekes, hogy amióta Emil Nielsen áll a Veszprém kapujában, azóta ilyen húszongólos meccseket játszik a Veszprém, míg előtte, a korábbi években ez azért bőven harminc fölötti kapott gólokkal hozott le meccseket a csapat. – magyarázta Deli Rita annak okát, hogy a friss klubvilágbajnok Veszprémnek mi lehet az egyik titka. – Emil Nielsen az a személyiség, aki nagyon komoly fegyelmet tart. Tehát Xavi Pascualnak a jobb keze, és itt ezúttal nem az irányító a jobb keze, hanem az, aki a kapuban áll. Megköveteli a fegyelmet a védelemtől, nem mindegy az sem, hogyan nyernek meg egy meccset!”

Kézilabda
19 órája

Deli Rita: Komoly sikerek kapujában a Ferencváros, jó nézni a játékukat

A korábbi olimpiai ezüstérmes szerint a Győr BL-csoportjában nincs sok nyitott kérdés.

 

ONE Veszprém kézilabda OTP Bank-Pick Szeged Deli Rita férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Legfrissebb hírek

Deli Rita: Komoly sikerek kapujában a Ferencváros, jó nézni a játékukat

Kézilabda
19 órája

Nem feltartott kézzel megy Lisszabonba a Szeged

Kézilabda
2026.10.12. 10:38

Pontot szerzett a hatalmasat küzdő Szeged a Sporting ellen a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.10.10. 21:45

Megállítani a Costa testvérpárt! – a Sportingot fogadja a Pick Szeged a BL-ben

Kézilabda
2026.10.10. 13:57

Közel ötven gólig jutott a Veszprém a férfi kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.10.09. 19:43

Gyász: elhunyt a Kielce fiatal stábtagja

Kézilabda
2026.10.09. 15:32

Rosta Miklós: Egyre jobban kezdjük felvenni a ritmust

Kézilabda
2026.10.09. 08:04

Elképesztő Gidsel-show Berlinben, a Füchse felőrölte a Portót a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2026.10.08. 20:26