Deli Rita: Veszprémben minden év így kezdődik; mikor, hanem most? Én azt mondom, hogy akkor most!
Két részes mini sorozatunkban a korábbi kiváló, olimpiai ezüstérmes kézilabdázót kérdeztük a magyar Bajnokok Ligája-csapatokról. Deli Rita a hölgyek után most az urakról mondta el véleményét, mely szerint Veszprémben most tényleg minden összeállni látszik a BL négyes döntőhöz, de a Szeged is egyre jobban néz ki, ott a GOG elleni mérkőzés lehet a továbbjutás kulcsa. A Veszprém szerdán a Partizant fogadja, míg a Szeged csütörtökön a Sporting otthonában lép parkettre.
„Nagyon érdekes, hogy amióta Emil Nielsen áll a Veszprém kapujában, azóta ilyen húszongólos meccseket játszik a Veszprém, míg előtte, a korábbi években ez azért bőven harminc fölötti kapott gólokkal hozott le meccseket a csapat. – magyarázta Deli Rita annak okát, hogy a friss klubvilágbajnok Veszprémnek mi lehet az egyik titka. – Emil Nielsen az a személyiség, aki nagyon komoly fegyelmet tart. Tehát Xavi Pascualnak a jobb keze, és itt ezúttal nem az irányító a jobb keze, hanem az, aki a kapuban áll. Megköveteli a fegyelmet a védelemtől, nem mindegy az sem, hogyan nyernek meg egy meccset!”
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