NHL: a második hazai meccsén is öt gólt kapott a Carolina a Floridától

A Keleti főcsoport döntőjének első összecsapásán a Florida Panthers idegenben 5–2-re győzött a Carolina Hurricanes ellen, és a második mérkőzésen is vendégségben lépett pályára. A hazaiak ezúttal még annyira sem tudták megszorítani a Floridát, mint az első találkozón, ezúttal 5–0-ra győzött a Panthers, így összesítésben már 2–0-ra vezet. A következő két meccset hazai környezetben vívhatja meg, vagyis napokon belül akár be is biztosíthatja helyét az NHL-nagydöntőben.

A második carolinai találkozón már az első harmad után 3–0-ra vezetett a Florida, majd újabb további két gólt szerzett, így ötgólos különbséggel nyerte meg a találkozót – így pedig két meccsre került ahhoz, hogy a tavalyihoz hasonlóan megküzdjön a Stanley-kupáért. A Hurricanes kapusa, Szergej Bobrovszkij 17 védéssel, kapott gól nélkül zárta az összecsapást, Sam Bennett két gólja mellett egy gólpasszt is jegyzett, míg Carter Verhaeghe három gólpasszt osztott ki.

A Carolina mérlege pocsék a Keleti főcsoportdöntőben: már sorozatban 14 vereségnél jár az együttes, és a legutóbbi három alkalommal egyaránt söpréssel búcsúzott.

