NHL: egy meccsre a főcsoportdöntőtől a Hurricanes és az Oilers

Az előző mérkőzést 4–0-ra megnyerő Hurricanes a párharc negyedik meccsén is magánál tartotta a kezdeményezést, s jó helyzetkihasználással 2–0-s előnnyel zárta a második harmadot. A harmadik játékrészben felpörögtek az események, a vendégek kétszer is faragtak hátrányukból, de a két washingtoni találatra hárommal válaszoltak a hazaiak, akik így magabiztosan győztek, s az ellenfél otthonában vívhatják ki a főcsoportdöntőbe jutást.

Mindeközben nyugaton az Edmonton Oilers összekapta magát a hétvégi, hazai zakó után, s magabiztos játékkal nullázta le a Vegas Golden Knights alakulatát. A kanadai csapatban a duplázó Adam Henrique mellett a 23 lövést hárító, s gólt nem kapó Stuart Skinner is kiemelkedően teljesített, de a gólja mellett egy asszisztot is kiosztó Evander Kane is felfelé lógott ki a mezőnyből. Sikerével az Oilers 3–1-re vezet a párharcban, s Las Vegasban harcolhatja ki a továbbjutást.

NHL, RÁJÁTSZÁS

KELETI FŐCSOPORT, ELŐDÖNTŐ

Carolina Hurricanes–Washington Capitals 5–2

NYUGATI FŐCSOPORT, ELŐDÖNTŐ

Edmondon Oilers–Vegas Golden Knights 3–0

RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ

Keleti főcsoport

Toronto Maple Leafs–Florida Panthers 2–2

Washington Capitals–Carolina Hurricanes 1–3

Nyugati főcsoport

Winnipeg Jets–Dallas Stars 1–2

Vegas Golden Knights–Edmonton Oilers 1–3

RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ

Keleti főcsoport

Toronto Maple Leafs–Ottawa Senators 4–2

Tampa Bay Lightning–Florida Panthers 1–4

Washington Capitals–Montréal Canadiens 4–1

Carolina Hurricanes–New Jersey Devils 4–1

Nyugati főcsoport

Winnipeg Jets–St. Louis Blues 4–3

Dallas Stars–Colorado Avalanche 4–3

Vegas Golden Knights–Minnesota Wild 4–2

Los Angeles Kings–Edmonton Oilers 2–4