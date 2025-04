Matthew Tkachuk pazarul tért vissza, vendégsikerrel indult az NHL-rájátszás floridai csatája

Carolina–New Jersey 3–1. Jesper Bratt góljával egy harmad után vezetett a New Jersey, aztán a második játékrészben fordult az állás: Shayne Gostisbehere egyenlített, majd Jordan Martinook emberhátrányból ütött góllal megszerezte a vezetést az ezúttal is remek büntetésölőnek bizonyuló Carolinának, és ő volt az is, aki előkészítette Seth Jarvis üres kapus gólját a meccs végjátékában. Frederik Andersen 25 védéssel járult hozzá a sikerhez, amelynek révén a Hurricanes már 2–0-ra vezet összesítésben.

Toronto–Ottawa 3–2. John Tavares és Morgan Rielly révén nem egészen kilenc perc után két góllal vezetett a Toronto, csakhogy az Ottawa nem adta olcsón a bőrét, lefaragta hátrányát, és hosszabbításra mentette a meccset. Ott aztán érvényesült a papírforma, Max Domi góljával a Maple Leafs kicsikarta második győzelmét a párharcban.

Tampa Bay–Florida 2–6. Brady Tkachukhoz hasonlóan Matthew Tkachuk is gólt ütött a keddi játéknapon, de az Ottawában játszó öccsével ellentétben Matthewnak győzelmet ünnepelni is volt módja: a Panthers 6–2-es sikerrel kezdte a Tampa Bay elleni párharcot. Az alapszakasz utolsó 25 Panthers-mérkőzését sérülés miatt kihagyó Matthew Tkachuk jó erőben tért vissza, két emberelőnyös góllal és egy assziszttal vette ki a részét a tekintélyt parancsoló győzelemből.

A Florida orosz kapusa, Szergej Bobrovszkij a 46. playoffgyőzelmét aratta, amellyel az európai kapusok rangsorában feljött az 5. helyre. Csak honfitársa, a keddi összecsapáson vereséget elkönyvelő Andrej Vaszilevszkij (66), valamint a cseh Dominik Hasek (65), a svéd Henrik Lundqvist (61) és a finn Tuukka Rask (57) áll előtte a rangsorban.

Vegas–Minnesota 2–5. A Minnesota remekül kezdett Vegasban, Matt Boldy, Marcus Foligno és Mats Zuccarello is a kapuba talált az első harmadban, majd a második húsz perc elején Kirill Kaprizov a negyedik vendéggólt is beütötte. A Golden Knights innen már nem tudott talpra állni, a pályaelőny itt is gazdát cserélt, a párharc 1–1-ről folytatódik.

NHL, RÁJÁTSZÁS

Keleti főcsoport, negyeddöntő

Carolina Hurricanes–New Jersey Devils 3–1

Toronto Maple Leafs–Ottawa Senators 3–2, hosszabbításban

Tampa Bay Lightning–Florida Panthers 2–6

Nyugati főcsoport, negyeddöntő

Vegas Golden Knights–Minnesota Wild 2–5

A RÁJÁTSZÁS ELSŐ FORDULÓJA

AZ ÖSSZESÍTETT ÁLLÁS

Keleti főcsoport

Toronto Maple Leafs–Ottawa Senators 2–0

Tampa Bay Lightning–Florida Panthers 0–1

Washington Capitals–Montreal Canadiens 1–0

Carolina Hurricanes–New Jersey Devils 2–0

Nyugati főcsoport

Winnipeg Jets–St. Louis Blues 2–0

Dallas Stars–Colorado Avalanche 1–1

Vegas Golden Knights–Minnesota Wild 1–1

Los Angeles Kings–Edmonton Oilers 1–0

A párharcok az egyik fél negyedik győzelméig tartanak.