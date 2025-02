Nyolc év NBA után Monacóban kosarazik tovább a világbajnok Theis

A 32 éves erőcsatár jövő nyárig írt alá a hercegségi klubnál, amely a francia bajnokság mellett a kontinentális elitet felvonultató Euroligában is szerepel.

Theis 2017-ben költözött az Egyesült Államokba, ahol megfordult a Boston Celticsnél, a Chicago Bullsnál, a Houston Rocketsnél, az Indiana Pacersnél, a Los Angeles Clippersnél és a New Orleans Pelicansnél is – utóbbi csapat színeiben lépett pályára a jelenlegi év elején is.

A 203 centis játékos a német válogatottal bronzérmet nyert a 2022-es Európa-bajnokságon, egy évvel később tagja volt a Manilában világbajnok csapatnak, tavaly pedig negyedik lett a párizsi olimpián.