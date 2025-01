NHL: Adam Fantilli mesterhármasával győzött a Columbus Torontóban

Négy mérkőzéssel folytatódott az NHL alapszakasza csütörtökön hajnalban, és a leggyakoribb végeredménynek az 5–1 bizonyult, miután a négyből két meccsen is ez lett a végeredmény. A New Jersey 5–1-re győzte le a Boston Bruinst, lezárva ezzel négy találkozóból álló vereségsorozatát – a vezetést az első harmadban még a Bruins szerezte meg, ám a Devils a középső felvonásban négyszer köszönt be, s ezzel el is döntötte a meccset.

Szintén 5–1-re győzött a Columbus a Toronto otthonában, méghozzá az NHL-es pályafutása első mesterhármasát szerző Adam Fantilli vezérletével. A kanadai felnőttválogatottban két éve a mieink ellen az MVM Dome-ban a juharlevesek akkori keretéből egyedüliként még egyetemi csapattól érkezve bemutatkozó 20 éves csatár emberhátrányban, egyenlő létszámnál és üres kapuba is betalált. A meccsen egyébként mindössze 92 másodpercre volt szükség, hogy Ryan Reaves és Mathieu Olivier összeverekedjenek egymással egy ötperces büntetésért cserébe. Megjegyzendő: a Maple Leaftől a liga tavalyi gólkirálya, Auston Matthews volt eredményes, aki immár ötmeccsesre nyújtotta gólszerző szériáját – tavaly áprilisban volt egy nyolcmeccses sorozata is, szóval még van hova javulnia, ha egyéni csúcsot akar dönteni.

A nap egyetlen hosszabbításos meccsén a ráadás nem tartott sokáig, mindössze 17 másodperc alatt lerendezte az extra time-ot a Winnigpeg Jets a Colorado Avalanche ellen. A találkozó meglehetősen szokatlanul alakult, a második harmadban ugyanis az egyik vonalbíró, Jonny Murray az egyik hazai védővel, Devon Toewszal ütközött, s lent maradt a jégen. A Colorado orvosi csapatának stábja részesítette elsősegélyben a „zebrát”, akit a második harmad hátralévő 12 és fél percében Tyson Baker beugróként helyettesített. Murray ugyan a záró harmadra visszatért, de néhány perc után lekorizott a térdét fájlalva, így a mérkőzés az előírás szerinti kettő helyett csupán egy vonalbíró közreműködésével ért véget.

A Los Angeles Kings a harmadik játékrészben fordította a maga javára a nap leggólszegényebb meccsét, s 2–1-re legyőzte a Floridát.

NHL

ALAPSZAKASZ

New Jersey Devils–Boston Bruins 5–1

Toronto Maple Leafs–Columbus Blue Jackets 1–5

Colorado Avalanche–Winnipeg Jets 2–3 – hosszabbításban

Los Angeles Kings–Florida Panthers 2–1