NHL: 15 másodperccel a vége előtt döntötte el a meccset a Colorado

A Colorado kétszer is két góllal vezetett New Yorkban, de a Rangers 0–2 és 2–4 után is egyenlíteni tudott. 15 másodperccel a vége előtt azonban érkezett Artturi Lehkonen, aki eldöntötte a mérkőzést.

A meccs hőse Cale Makar volt, aki kétszer is bevette a hazaiak hálóját, majd ő adta a gólpasszt Lehkonennek.

Az Ottawa három olyan hokisa góljaival győzte le a Utahot, akik régen találtak be utoljára: a 37 éves Claude Giroux december 29. után iratkozott fel újra a góllövők közé, míg Ridly Greig január harmadikát követően talált be újra, Brady Tkachuk pedig tízmeccses góltalansági sorozatot zárt le.

Hazai pályán nyert a Vegas és a Winnipeg, Chicagóban a Minnesota.

A NEW YORK–COLORADO MECCS ÖSSZEFOGLALÓJA

FÉRFI JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

New York Rangers–Colorado Avalanche 4–5

Ottawa Senators–Utah 3–1

Winnipeg Jets–Calgary Flames 5–2

Chicago Blackhawks–Minnesota Wild 2–4

Vegas Golden Knights–Florida Panthers 4–1