NBA: Jokics megszerezte 19. tripla dupláját az idényben

Nikola Jokics megállíthatatlan – a szerb klasszis 27 pontot, 13 lepattanót és tíz gólpasszt számlált a Philadelphia 76ers elleni találkozón, ezzel idénybeli 19. tripla dupláját jegyezte. Csapata ennek is köszönhetően megszórta ellenfelét, s 144–109-re megnyerte a találkozót. A Philadelphia sorozatban hetedik találkozóját veszítette el.

A Keleti főcsoport harmadik helyezettje, a New York Knicks nagyon izgalmas meccset játszott a Brooklyn Nets otthonában. Ötvenkét másodperccel a meccs vége előtt csak két ponttal vezetett a Knicks, amely azonban végén még növelte is előnyét, és 99–95-re megnyerte a találkozót. A vendégek legeredményesebb játékosa a 25 pontig jutó Karl-Anthony Towns volt, aki mindemellett 16 lepattanót és hat gólpasszt is jegyzett.

Győzött a Los Angeles Lakers is: LeBron Jamesék 111–88-ra múlták felül hazai pályán a Washington Wizardsot. Az amerikai legenda 21 ponttal csapata második legeredményesebb játékosának bizonyult, őt is felülmúlta Anthony Davis, aki 29 pontot szórt a fővárosiak ellen.

NBA

ALAPSZAKASZ

Toronto Raptors–Orlando Magic 109–93

Miami Heat–Portland Trail Blazers 107–116

Brooklyn Nets–New York Knicks 95–99

Denver Nuggets–Philadelphia 76ers 144–109

Los Angeles Lakers–Washington Wizards 111–88