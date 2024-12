NHL: a Dallas egy harmad alatt négyet vágott a Calgarynak

A Seattle Kraken Oliver Bjorkstrand remek játékának köszönhetően győzött a New York Rangers vendégeként. A dán játékos négy ponttal zárta a találkozót, miután két gólja mellett két gólpasszt is jegyzett.

Winnipegben Kent Johnson remekelt, két gólt szerzett a Columbus Blue Jackets színeiben, amely ennek köszönhetően három vesztes meccs után tudott ismét győzni az alapszakaszban. A vendégek kapusa, Elvis Merzlikins 24 védést is bemutatott.

A Dallas Stars a harmadik harmad előtt még 2–2-es döntetlenre állt a Calgary Flames ellen, a záró játékrészben azonban néhány perc leforgása alatt négy gólt is szerzett – így 6–2-re megnyerte a találkozót. Thomas Harley duplázott a texasiaknál.

NHL

ALAPSZAKASZ

New York Rangers–Seattle Kraken 5–7

Vancouver Canucks–Tampa Bay Lightning 2–4

Ottawa Senators–New York Islanders 2–4

Winnipeg Jets–Columbus Blue Jackets 1–4

New Jersey Devils–Colorado Avalanche 0–4

Philadelphia Flyers–Utah Hockey Club 2–4

Dallas Stars–Calgary Flames 6–2