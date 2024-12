Duplázó Lakers és Celtics, de az élen nincs kérdés – 2024 legjobb NBA-játékosai

NIKOLA JOKICS

(szerb, Denver Nuggets)

Talán nem kell megmagyarázni: az előző évi alapszakasz MVP-je ott folytatta ősszel, ahol abbahagyta. Jokics a legutóbbi idényben 26.4 pontot, 12.4 lepattanót és 9 asszisztot átlagolt meccsenként, emellett 58.3 százalékos hatékonysággal dobott mezőnyből. Idén a karácsonyi mérkőzésekig még erre is rátett egy lapáttal (31 pont, 13 lepattanó, 9.8 assziszt mérkőzésenként), a szerb mindhárom mutatóban a legjobb három játékos között van a ligában.

Amióta az NBA elkezdte vezetni a labdaszerzések statisztikáit (1973–1974-es szezon), senki nem volt képes arra, hogy mind a négy kategóriában top 10-ben végezzen egyetlen évadban, egészen Jokicsig. Sokoldalúságát jól mutatja, hogy nemcsak a gyűrű alatt domináns, hanem a középtávolikat is jól dobja és a triplavonal mögül sem ijed meg. Amikor már elfogynak a jelzők és hozzászoknánk a kivételes teljesítményéhez, akkor a Denver 29 éves zombori kosarasa megmutatja, képes újabb szintugrásra.

JAYSON TATUM

(amerikai, Boston Celtics)

A 2023–2024-es idényt 26.9-es pontátlaggal zárta, mellette 8.1 lepattanót és 4.9 asszisztot szedett össze. Jokicshoz hasonlóan Tatum is minden mutatóban jobban teljesít idén, mint az előző évben. A Boston Celtics kulcsembere az elmúlt öt évben négyszer is All NBA-válogatott volt, ebből háromszor az első csapat tagja. Támadóhatékonysága elit, és remek érzéke van a játékhoz, ezt irányítóként meg is tudja mutatni, de a támadás mellett a védekezésből is kiveszi a részét. A 26 éves amerikai a legjobb korba lépett fizikálisan és mentálisan egyaránt, 40 percre vetített statisztikát nézve minden mutatóban most teljesít a legjobban az eddigi nyolc szezonját vizsgálva.

Tatum tavaly a Keleti konferencia első helyéig vezette a Bostont, majd szinte különösebb nehézség nélkül nyerte meg a történelmi 18. bajnoki címet a Celticsnek. Az olimpián öt mérkőzésen játszott (kétszer kezdőként), kevesebb mint 20 perc alatt 5.3 pontot, 5.3 lepattanót és egy labdaszerzést átlagolt. Mindent megnyert, amit lehetett, s bár az olimpián nem ő volt a húzóember, és a NBA-döntőben sem őt választották MVP-nek, Tatum érdemeit nem lehet elvenni.

LUKA DONCIC

(szlovén, Dallas Mavericks)

Talán az előző idény egyik legnagyobb meglepetése volt a Dallas Mavericks menetelése a nyugati rájátszásban. Luka Doncic az All Star-szünetet követően ellenállhatatlan formában játszott, Oscar Robertson (1961–1962) és Russell Westbrook (2016–2017) után ő a harmadik játékos, aki 30 pontos tripla-duplát átlagolt a szünet után. Kyrie Irvinggel összeállva halálos duót alkotnak, ennek köszönhetően egészen a nagydöntőig jutott a Mavericks, ahol a Boston már túl nagy falat volt.

Luka Doncic az előző idényben 33.9 pontátlaggal a liga élén állt. Akkoriban a sérülések is elkerülték, az alapszakaszban 70 mérkőzésen 37.5 percet átlagolt, előbbi a második legtöbb, utóbbi a legjobb mutató karrierje során. Idén ez kicsit vissza is üt, hiszen a szlovén már sarok- és csuklósérülés miatt is több találkozót kihagyott. Gyakorlatilag mindegyik meccsén benne van a tripla-dupla, és az elmúlt időszakban a védekezési mutatói is javultak. Talán ez utóbbi kellett ahhoz, hogy az NBA hivatalos oldalán a karácsony előtt beférjen a top 5 MVP-jelölt közé.

JAYLEN BROWN

(amerikai, Boston Celtics)

Tatum az alapszakaszban, Jaylen Brown pedig a rájátszásban húzta előre a Boston Celticset. A 28 éves dobót majdnem elcserélte a Boston, végül maradt és Tatummal a liga legjobb párosát alkotják. Az előző szezont 23 pontos, 3.6 assziszt- és 5.5 lepattanós átlaggal zárta az alapszakaszban 49.9 százalékos dobóhatékonyság mellett, majd a rájátszásban szinte mindegyik mutatóban javultak a számai. Brownt választották az Indiana Pacers elleni Keleti konferencia-döntő legjobbjának, majd a Dallas Mavericks elleni NBA-finálé MVP-jének is. Brown az amerikai olimpiai válogatottnak nem volt tagja, de a bajnoki gyűrű mellett rekordszerződéssel vigasztalódhatott.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER

(kanadai, Oklahoma City Thunder)

Ugyan nem Shai Gilgeous-Alexander végzett a lista élén, 2024 bizonyos szempontból a kanadai berobbanásáról szólt. Shaquille O’Neal szerint SGA megérdemelte volna az MVP-címet is, végül Jokics és Doncic mögött a harmadik helyen zárt. 30.1 pontot (harmadik legjobb a ligában), 6.2 asszisztot és 5.5 lepattanót átlagolt 53.5 százalékos hatékonysággal, emellett az Oklahoma City Thundert a főcsoportja legjobb mérlegére vezette.

Az alapszakaszban 51 meccsen ért el legalább 30 pontot. Ez a dobóformája a rájátszásra is kitartott, a Dallas elleni playoffpárharc során hat mérkőzésből a 29 pontos első volt a leggyengébb. Az NBA mellett az olimpián is a legjobb nyolcig jutott, a kanadai válogatottnak a későbbi döntős Franciaország jelentette a végállomást. SGA a 2022–2023-as évadban berobbant, idén pedig végleg a legjobbak közé került. A mostani szezonban a második legjobb pontszerző a ligában, de nem csak a számokat hajkurássza: az OKC vezeti a Nyugati konferenciát, emellett az NBA-kupa döntőjéig menetelt.

JANISZ ADETOKUNBO

(görög, Milwaukee Bucks)

Az Oklahomát az NBA-kupa döntőjében a Milwaukee Bucks győzte le, SGA-nál pedig csak Janisz Adetokunbónak van jobb pontátlaga idén az NBA-ben. A kétszeres MVP görög sorozatban nyolcszor volt All NBA-csapattag. A 12. idényében érte el a legjobb meccsenkénti pontátlagát, ráadásul a 61.3 százalékos hatékonyság is karrierje legjobbja. A „görög szörny” nem volt érdekelt az olimpián, így jutott ideje javítani a dobótechnikáján, ami meglátszik a büntetőzésén és a középtávoliján is, és továbbra is rendkívül hatékony a blokkok terén. A Milwaukee Bucks a döcögős kezdés után kezd belelendülni, az NBA oldalán Adetokunbo már a második helyen áll az MVP-várományosok listáján.

KARL-ANTHONY TOWNS

(dominikai, New York Knicks)

Karl-Anthony Townst a nyáron kilenc év után elcserélte a Minnesota Timberwolves és a New York Knicksnél kötött ki. A 29 éves Towns tavaly a konferencia harmadik helyén zárt a Minnesotával, a rájátszásban pedig az ő vezérletével a Timberwolves kiejtette a címvédő Denvert. KAT érkezésével sok minden megváltozott New Yorkban, a Knicksnek van a második legjobb támadómutatója a ligában. Towns karrierje legjobb hatékonyságával triplázik (44.7 százalék), meccsenként 25 ponttal segíti a Knickset, amely a Keleti főcsoport harmadik helyén áll, KAT pedig az MVP-címet firtató beszélgetésben is szóba került.

ANTHONY DAVIS

(amerikai, Los Angeles Lakers)

LeBron James árnyékában és a kicsit csendesebb Los Angeles Lakers-idény alatt talán kevesebb szó esett Anthony Davisről, a 31 éves center azonban remek évet hagyhat a háta mögött. Az előző szezonban 24.7 pontot, 12.6 lepattanót (karriercsúcs), 2.3 blokkot átlagoló játékos legnagyobbat az elérhetőség terén lépett előre. Legutóbb a 2017–2018-as szezonban, a New Orleans kosarasaként töltött hetvennél több mérkőzést a pályán. Az azt követő öt idényben viszont 60 meccset is csak egyszer. Az előző évadban karrierrekordot jelentő 76 találkozón lépett pályára, végigtolt egy olimpiát és ősszel is folytatja a ponttermelést. Davis karrierje második legjobb dobószázalékot hozta, ezzel visszatért 4 év után az All NBA-, az All Defense- és az All Star-listára is. Idén a tizedik legjobb ponttermelő, ötödik a blokkok terén és hetedik a lepattanók számában a ligában.

Top videos from Paris 2024 | 1️⃣0️⃣ |



All 22 of Steph Curry's three-pointers during Paris 2024. What a tournament he had! 🏀🥇#BestOf2024 pic.twitter.com/XTBsQOznfG — The Olympic Games (@Olympics) December 22, 2024

STEPHEN CURRY

(amerikai, Golden State Warriors)

Minden idők legjobb triplázója nem jutott tavasszal a rájátszásba. Stephen Curry így rápihenhetett az ötkarikás játékokra, ahol hengerelt. Az elődöntőben Szerbia ellen 9 triplát és 36 pontot szórt, míg a házigazda franciák elleni fináléban mind a 24 pontja a triplavonal mögül érkezett. Curry nélkül könnyen lehet, hogy nem az amerikai válogatott nyerte volna az olimpiát. A Sabrina Ionescu elleni hárompontosdobóv-ersenye is emlékezetesre sikerült az All Star-hétvégén. Curry warriorsos szereplése már kevésbé tündöklő, a Klay Thompson nélküli Golden State a mostani szezonban az ötvenszázalékos mérleg körül mozog, ami az erős nyugaton legjobb esetben is csak a playinre lehet elég.

Anthony Davis és LeBron James is remekel (Fotó: Getty Images)

LEBRON JAMES

(amerikai, Los Angeles Lakers)

Meccsenként 35 perc, 23.5 pont, 7.9 lepattanó és 9 assziszt, mindezt 39 évesen. Darvin Ham távozott, JJ Redick érkezett, míg LeBron James 39 évesen is szállítja a jó számokat, ráadásul az előző idényben hozta karrierje legjobb dobószázalékát a triplavonal mögül, így egymás után 20. alkalommal is All NBA-csapattag, amivel új rekordot döntött. James tényleg minden képzeletet felülmúlva hosszabbította meg karrierjét, most már a fiával is játszott, s ha Anthony Davis és LeBron James is tartja a formáját, akkor a Lakers plusz kör nélkül juthat rájátszásba, ott pedig ez a duó bármire képes lehet.

AKIK KIMARADTAK

A két legnagyobb kimaradó egyértelműen Jalen Brunson és Victor Wembanyama. Előbbi pár szezonnal korábban még a Dallas hatodik embere volt, idén viszont már a New Yorkban kezdőként termeli a pontokat, méghozzá olyan hatékonyan, hogy az MVP-jelöltek közé is bekerült. Már tavaly is a Keleti konferencia élmezőnyében tartotta a Knickset, emellett All Star-csapattag is volt. Wembanyama tavaly az újoncszezonjában is mindenki elismerését kivívta LeBron Jamestől kezdve Kevin Durantig. A fiatal francia mérkőzésről mérkőzésre egyre elképesztőbb csúcsokat döntöget, azonban a San Antonio Spursnek sokat kell még előrelépnie, hogy komolyan lehessen számolni vele a rájátszásban, persze Wembanyama potenciálját elnézve ez már csak idő kérdése.