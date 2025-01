Újoncként a lábai előtt hever a liga: Jayden Daniels NFL-történelmet írna

Cikkünk Jayden Danielsről, az 1/2-es újonc irányítóról szól, de az előszóban nem mehetünk el csapata, a Washington Commanders teljesítménye mellett sem. A fővárosi alakulat a múlt szezonban egészen pocsékul szerepelt, Sam Howell irányítóként megmutatta, egyelőre bizonyosan távol áll a kezdőszinttől, a védelem szétesett, az edzői stábot megtisztították. Új lappal indult idén útjára a franchise, amely a második legrosszabb 2023-as csapatként másodjára választhatott játékost a 2024-es drafton, de ez még aligha lett volna elég ahhoz, hogy a következő idényben egyből főcsoportdöntőbe jusson.

A vezetőedző az a Dan Quinn lett, aki Seattle-ben egy legendás védelmet rakott össze, majd az Atlanta Falconsszal Super Bowlba is jutott (ott 28–3-as előnyről kapott ki a New England Patriotstól), de után látványosan elbukott, így mehetett vissza védőkoordinátornak. Ezt a munkát a Dallas Cowboysnál látta el, ráadásul remekül, de a texasiak nem tették meg főedzőnek, így került tavaly tavasszal Washingtonba. Támadókoordinátornak Kliff Kingsbury érkezett, akit szerte Amerikában tehetséges offensegurunak tartanak, de vezetőedzőként ő is megbukott korábban, az Arizona Cardinalsnál. Volt bennük rizikó, ám minden nyugodtan kijelenhetjük: mindkét választás bejött.

A támadósor is kapott új elemeket az irányítón kívül, de ami igazán kiemelendő, az a toldozott-foldozott védelem, amely elsőre úgy tűnt, mintha „összekukázták” volna. A 34 éves Bobby Wagner vezette defense nem is vált a leghatékonyabb egységgé, de ha kell, masszív és képes nagy játékokra, labdaszerzésekre. Utóbbira négy példát is láttunk a rájátszásba 15–2-es mérleggel bemasírozó, első kiemelt Detroit Lions ellen, amelyet a Commanders hatalmas meglepetésre 45–31-re legyőzött. Jól látszik tehát, nem csak egy emberen múlt, hogy a fővárosiak ekkorát fejlődtek egy év alatt, de közel sem jutottak volna idáig, ha nem az az irányítójuk, aki: Jayden Daniels.

GONDOSAN FELÉPÍTETT ÚT AZ NFL-IG

Főhősünk 2000 decemberében, California államban született, s San Bernardinóban nőtt fel. Már ötévesen eldöntötte, hogy amerikai futballozni szeretne, s ahogy az ilyenkor lenni szokott, kontakt nélkül, flag futballal kezdte, majd onnan nyargalt át a sportág eredeti változatára, de közben a kosárlabdát és a labdarúgást is kipróbálta. Jayden Daniels 2015-ben jelentkezett a Cajon High Schoolba, ahol egyből kezdőirányítóként számítottak rá, de ehhez orvosi papírokra volt szüksége, mert túl vékonynak és törékenynek tartották ehhez a poszthoz – egy időben cornerbackként is kipróbálták. Nos, Daniels egyből a Cajon sztárja lett, 53 meccsen 210 touchdownt és 18 000 yardot passzolt, miközben futójátékkal is egyre hatékonyabban próbálkozott. Következő állomása az egyetem, azon belül is az Arizona State lett, ahová 2019-ben csatlakozott. Tehetségét ott sem kérdőjelezték meg, az első QB lett az egyetem történetében, aki már újoncként kezdhetett, így nem véletlen, hogy a legjobb elsőévesek közé is beválasztották az NCAA-ben.

Ezt a 2020-as szezon követte, amikor csapata a koronavírus-járvány miatt mindössze négy meccset játszott, de 2021-ben olyan szinten visszatért, hogy a Las Vegas Bowlba vezette csapatát. Ezt követően is maradt volna Arizonában, de a csapat megszegte a COVID-hoz köthető toborzási szabályokat, többeket elbocsáltottak, így Daniels is távozott: kilépett az átigazolási piacra, s az egyik legjobb amerikai futballhoz köthető egyetemet, az LSU-t válaszott. A Louisana State-en remekül mutatkozott be, de nem jelentkezett a 2023-as draftra, ötödik egyetemi évének is nekilátott, ami remek döntésnek bizonyult, mert jött az igazi áttörés. Daniels kapitánynak is kinevezték a 2023-as évadban, s bár volt egy kisebb sérülése, visszatérve elképesztő meccseket, rekordokat szállított, nem véletlen, hogy megkapta a Heisman-trófeát, ami az NCAA MVP-címének felel meg. Yardban és TD-passzokban is messze ez volt a legjobb egyetemi éve, így nem maradt kérdés, jöhetett az NFL!

AZONNALI BEROBBANÁS AZ ELITBE

Bár Heisman-díjas lett, koránt sem ő volt a 2024-es draft legnagyobb sztárja, hiszen az Oklahoma-irányító Caleb Williamsról már évek óta korszakos irányítótehetségként beszéltek. Utóbbit el is vitte a Chicago Bears 1/1-re (majd első évében koránt sem váltotta meg a világot), míg Danielst a Commanders választotta ki a második pickkel. Új edzői stáb, a már emlegetett, „összekukázott” védelem, egy egészen korrekt támadósorral és egy újonc irányítótehetséggel – így nézett ki szezon előtt a Washington, amelyet a szakértők szinte egységesen a liga öt legrosszabb csapata közé vártak, úgy gondolták, ez az alapszakaszuk még rámegy a „tankolásra”. Nos, nem így alakult, a csapat szinte az összes lehetséges módon összeállt, Daniels pedig olyan érett játékkal rukkolt elő, amit közel sem vártak tőle. A Commanders egy Tampa Bay Buccaneers elleni sima vereséget követően zsinórban négy meccset nyert, kiemelkedő támadómutatókkal előrukkolva. Ezt egy vereség és három siker (ekkor 7–2-es mérleg) követte, majd jött egy nehezebb időszak, közte azzal a Philadelphia Eagles-szel, amely most a főcsoportdöntőben is szembejön. Danielsék zsinórban három meccset buktak, kisebb gödörbe kerültek, sokan már az Év újonca címet is megkérdőjelezték az irányító esetében, de volt visszaút. A Commanders az alapszakasz utolsó öt meccsét megnyerte, így 12–5-ös mérleggel, hatodik kiemeltként masírozott be a rájátszásba.

Ami konkrétan Danielst illeti, az első perctől kezdve elképesztően éretten, magabiztosan, kész irányítóként viselkedett a pályán. Remekül olvassa a védelmeket, közelre és távolra is pontosan passzol (bár karerején még van mit csiszolni), ráadásul elképesztően clutch játékos: négy meccsnyertes utolsó támadósorozatot is bemutatott ebben a szezonban. Emellett elképesztően extra a mozgása, simán lerázza magáról az ellenfél védőit, így a nyomásokból kevesebb sacket nyel be, ráadásul igazán elit a futójátéka, ami a mai NFL-ben egy már-már elengedhetetlen tényező az elit irányítók között. Daniels összességében az ötödik legmagasabb, 89.6-os értékelést kapta az alapszakaszban a PFF-től, miközben összesen 4500 yardot és 31 touchdownt hozott össze kilenc interception mellett. Elit performansz egy újonctól, nem is lehet kérdés, hogy őt illeti február 6-án az Offensive Rookie of The Year-trófea.

Ő BIZTOSAN ÚJONC? JÖHET A TÖRTÉNELEMÍRÁS!

Összességében elmondhatjuk, hogy történelmileg is kiemelkedő újoncidénye volt Jayden Danielsnek, de hasonlót azért már láttunk (például épp tavaly, a houstoni C.J. Stroud esetében), a kérdés az volt, meg tudja-e villantani klasszis játékát a rájátszásban is. Hát, kiderült, hogy igen, s ez az igazán hátborzongató. A Commanders a Tampa Bay Buccaneers ellen kezdett a Wild Card-körben, szoros, jó meccset vívott, amit az utolsó másodpercben, egy kapufás mezőnygóllal nyert meg – ezzel Daniels már újoncéve ötödik győztes drive-ját vezette. A 24 éves irányító azon a meccsen több, mint 300 yardot termelt 2 TD mellet, s nem adta el a labdát, csapatának pedig egyszer sem kellett puntolnia. Szép eredmény, nagy teljesítmény, lehet fejlődni jövőre, mert a 15–2-es alapszakaszelső Detroit Lions már túl nagy falat lesz – gondolhattuk, rosszul.

Jayden Daniels múlt szombatról vasárnapra virradóan mindenki állát leejtette, vagyis inkább tőböl leszakította, aki látta játszani a konferencia-elődöntőben. Hozzá kell tenni, a Lions-védelem elképesztően sok sebből vérzett, rengeteg sérüléssel küzdött, de Daniels érdemeiből ez nem vehet el semmit, újoncként ennyire éretten irányítani egy Divisonal Round-meccsen egyszerűen nem normális. A mozgékony QB 350 yardot és 2 passzolt TD-t pakolt össze úgy, hogy közben megint vigyázott a labdára, s egyszer sem adta el azt, míg a Commanders-defense négy picket is gyűjtött, így hatalmas sokk, 45–31 lett a vége. Jöhet a főcsoportdöntő és a csoportrivális Philadelphia Eagles!

Helyezzük is kontextusba, mekkora lehetőség előtt áll Daniels. Ő lehet az NFL történetének első (!) irányítója, aki kezdőként Super Bowlba jut csapatával újoncként. Korábban a rookiek közül csak öten jutottak el kezdőként a főcsoportdöntőig: Shaun King (2000, Tampa Bay Buccaneers), Ben Roethlisberger (2005, Pittsburgh Steelers), Joe Flacco (2009, Baltimore Ravens), Mark Sánchez (2010, New York Jets) és Brock Purdy (2023, San Francisco 49ers). A legutóbbi próbálkozó, Purdy megsérült azon a meccsen, épp ugyanígy, a Philadelphia Eagles ellen. Vajon Daniels képes rá, hogy elsőként hajtson végre egy ilyen bravúrt? Nem ők a favoritok, de az biztos, hogy mi már nem szeretnénk kételkedni benne.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

FŐCSOPORTDÖNTŐK

Vasárnap, 21.00: Philadelphia Eagles–Washington Commanders – élőben az NSO-n!

Hétfő, 0.30: Kansas City Chiefs–Buffalo Bills – élőben az NSO-n!

A FŐCSOPORT ELŐDÖNTŐK EREDMÉNYEI

Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams 28–22

Buffalo Bills–Baltimore Ravens 27–25

Kansas City Chiefs–Houston Texans 23–14

Detroit Lions–Washington Commanders 31–45