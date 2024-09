Visszavonult az NBA történelmének legfiatalabb MVP-je

A 35 éves játékos a hivatalos Instagram-oldalán tett közzé egy posztot, amiben megköszöni a kosárlabdának mindent, amit adott az élete során és hivatalosan is bejelenti, hogy abbahagyja a pályafutását.

„Tudva, hogy mindent beleadtam a játékba, biztos vagyok a döntésemben. A kosárlabda még csak a kezdet volt számomra. Most fontos, hogy mindent odaadjak a családomnak – megérdemlik ezt” – osztotta meg érzéseit Derrick Rose, aki a Chicago Bullsban mindössze 22 évesen lett az idény legértékesebb játékosa 2011-ben.

A 16 éves karrierje után visszavonuló Rose úgy mondott köszönetet a korábbi hat csapatának, hogy mindegyik gárda városi újságából megjelenítette egyet-egyet az Insta-bejegyzésében – Chicago, New York, Cleveland, Minneapolis, Detroit és Memphis.

Az irányítónak még egyéves szerződése lenne a Memphis Grizzliesszel, ám már korábban tájékoztatta a klubot, hogy nem tervez játszani a következő idényben.

Rose-t 2008-ban draftolta a Bulls a draft legelső helyén, majd meg is nyerte az év újonca címet az első idényében. Az MVP-n felül a chicagói klasszist háromszor All-Star csapatba is beválasztották és egyszer még az All-NBA első csapatába is bekerült. A pályafutása legjobb évében több mint 25 pontot és 7.7 asszisztot átlagolt, valamint az alapszakaszban a liga legjobb eredményé produkálta a Bullsszal (62 győzelem 20 vereség), amivel egészen a Konferenciadöntőig menetelt akkor. Egy évvel később aonban a playoff első körében egy nagyon csúnya sérülést szedett össze Rose, ami meg is pecsételte a karrierje folytatását.