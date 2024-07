HFL: hiába a korai Cowbells-vezetés, simán nyerte történelme első Hungarian Bowlját a Titans

Az idén 18. alkalommal megtartott döntőben egyértelműen az idény két kiemelkedő csapata csapott össze, amelyek tavaly egyaránt csak a rájátszás elődöntőjéig meneteltek. Idén azonban a Cowbells vereség nélkül zárta az alapszakaszt, míg a Titans szorosan a második helyen, mindössze egy – éppen a Cowbellstől elszenvedett – vesztes mérkőzéssel követte.

A találkozót a talán esélyesebbnek mondható csepeliek sokkal magabiztosabban kezdték, hiszen már az első negyedben 15 pontos előnyre sikerült szert tenniük két touchdown és egy safety segítségével. Ezt követően azonban gyorsan összekapták magukat a Titánok és még a félidő előtt 16–15-re át is sikerült venniük a vezetést. A nagyszünetig azonban egyszer ismét villant a Csepel, így ötpontos Cowbells-vezetéssel fordulhattak a felek.

A mérkőzés második fele azonban már meglepően egyoldalúra sikeredett. Mire észbe kaptak a csepeliek, a Titans többször is bejuttatta a végzónába a labdát – egyszer ráadásul visszahordásból –, ezzel nem csak megfordította az eredményt, de el is húzott 37–22-re. Innen még ugyan nem volt minden veszve a Cowbells szempontjából, mivel hamar szépített és nem sokkal később egészen közel került a gólvonalhoz, ám ekkor az irányítója eladta a labdát, amelyből a Titans rögtön touchdownt szerzett, ezzel meg is pecsételte a Titánok győzelmét.

Az élvonalba évek után mindössze tavaly felkerülő Titans ezzel történelme során először ért fel az első osztály csúcsára.

Egy jelenlegi és egy korábbi kollégánk, Saliga Norbert és Pozsonyi Szilárd is részt vett a mérkőzésen. Utóbbi a Titans csapatával bajnok lett!

Saliga Norbert