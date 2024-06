NBA: esélyt sem hagyott a Dallasnak, 18. alkalommal bajnok a Boston Celtics!

Az alapszakaszban is legjobb mérleggel álló Boston Celticset a rájátszásban sem lehetett eltántorítani korábban mutatott teljesítményétől, olyannyira nem, hogy még a Dallas Mavericks elleni döntő első három meccsét is nagyon simán húzták be Jayson Tatumék.

A Luka Doncic és Kyrie Irving fémjelezte texasiak számára a negyedik meccs adott vissza némi reményt, hiszen 122–84-re nyertek hazai pályán, de ezt nem tudták továbbvinni az újabb bostoni mérkőzésen.

3–1-es párharcállás után a Boston nem bízta a véletlenre az ötödik meccset sem, s már az első negyedben 10 ponttal vezetett, melyre a másodikban még egy lapáttal rátettek Jaylen Brownék és 67–46-es előnnyel fordulhattak, köszönhetően Payton Prichard saját térfélről szerzett dudaszós triplájának is.

A rengeteget hibázó Dallasban most Luka Doncic és Kyrie Irving sem tudott extrát nyújtani, a Boston pedig a második félidőben is nagyon magabiztosan megtartotta előnyét, s végül az ötödik mérkőzést 106–88–ra nyerve húzta be 4–1-re a párharcot és nyerte meg története 18. bajnoki címét.

A Boston legjobbja a döntő ötödik mérkőzésén Jayson Tatum volt 31 ponttal, nyolc lepattanóval és 11 assziszttal, de Jaylen Brown 21–8–6-os, Jrue Holiday 15–11–4-es mérleggel zárt, míg a túloldalon Luka Doncic 28 ponttal, 12 lepattanóval és öt assziszttal, Kyrie Irving 15 ponttal, három lepattanóval és kilenc gólpasszal vette ki a részét csapata teljesítményéből.

A főcsoportdöntő után a fináléban is Jaylen Brownt választották a legértékesebb játékosnak (MVP).

Révbe ért a Joe Mazzulla irányította, Jayson Tatum vezérelte Boston Celtics és megszerezte a bajnoki címet (Fotó: Getty Images)

NBA, RÁJÁTSZÁS

DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

Boston Celtics–Dallas Mavericks 106–88

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–1 a Boston Celtics javára

1. mérkőzés: Boston Celtics–Dallas Mavericks 107 –89

2. mérkőzés: Boston Celtics–Dallas Mavericks 105–98

3. mérkőzés: Dallas Mavericks–Boston Celtics 99–106

4. mérkőzés: Dallas Mavericks–Boston Celtics 122–84