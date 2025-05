NBA: szépített a Boston a New York Knicks ellen, lépéselőnyben a Minnesota

New York Knicks (3.)–Boston Celtics (2.)

A címvédő Boston Celtics az első két hazai összecsapását hatalmas küzdelemben elveszítette a New York Knicks ellen, így létfontosságú volt, hogy az első New York-i találkozót meg tudja nyerni a párharcban. Ez sikerült is, a zöldeknél Jayson Tatum 22 pontig, kilenc lepattanóig és hét gólpasszig jutott, így csapata több mint húsz ponttal, 115–93-ra megnyerte a mérkőzést, és 2–1-re szépített a párharcban. A következő meccset is New Yorkban rendezik magyar idő szerint kedd hajnalban.

Golden State Warriors (7.)–Minnesota Timberwolves (6.)

Két meccs után 1–1-re állt összesítésben a Golden State Warriors és a Minnesota Timberwolves párharca, de a csapatok most először találkoztak egymással San Franciscóban, ahol a Minnesota tudott nyerni, így lépéselőnybe került. A találkozó végig nagyon szorosan alakult, az utolsó negyedet még a Warriors kezdte négypontos előnyből, ám a hajrát jobban bírta a Timberwolves, amely 102–97-es győzelmet aratott. Julius Randle 24 pontig, tíz lepattanóig és 12 gólpasszig jutott a vendégeknél. A következő mérkőzést magyar idő szerint kedd hajnalban rendezik, ismét a Golden State otthonában.

NBA, RÁJÁTSZÁS

KELETI FŐCSOPORT, ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

New York Knicks (3.)–Boston Celtics (2.) 93–115

NYUGATI FŐCSOPORT, ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

Golden State Warriors (7.)–Minnesota Timberwolves (6.) 97–102

2. KÖR

AZ ÖSSZESÍTETT ÁLLÁSOK

Keleti főcsoport

Cleveland Cavaliers (1.)–Indiana Pacers (4.) 1–2

Boston Celtics (2.)–New York Knicks (3.) 1–2

Nyugati főcsoport

Oklahoma City Thunder (1.)–Denver Nuggets (4.) 1–2

Minnesota Timberwolves (6.)–Golden State Warriors (7.) 2–1