Férfi vízilabda-válogatottunk végig vezetve legyőzte az olaszokat Szicíliában

Repeta az olaszokkal: másfél héttel a nápolyi közös gyakorlás és felkészülési mérkőzés után péntek este ismét összemérte erejét Alessandro Campagna együttesével férfi vízilabda-válogatottunk – ezúttal Szicília szigetén, a Trinacria-kupa nyitányán. Ha hozzátesszük, hogy a spanyolok és a görögök szerepelnek még a tornán, kijelenthető, igencsak nívós viadalt hoztak tető alá az olaszok (némi képzavarral éltünk, mert a szabad ég alatt rendezik meg a meccseket).

Ezúttal nem hagyták ellépni riválisukat a mieink, a találkozó elejétől diktálták a tempót, újra meg újra előnybe kerültek. A fórok kihasználásában Vigvári Vendel járt az élen, az első negyedben kettőt is bevágott, de nem csupán emberelőnyből ment válogatottunknak, amely a második szakasz derekán három perc alatt három akciógólt szerzett. Megtörni persze nem lehetett az olaszok ellenállását, elvégre hazai medencében különösen nehezen engedik el az ellenfelet, azonban nem tűnt valószínűnek, hogy olyan huszáros hajrát produkálnak, mint amilyet Varga Zsolt csapatától láttunk Nápolyban.

Merthogy ezúttal a vetélytársnak kellett loholnia az eredmény után, a játék szinte minden elemében hatékonyabb és pontosabb volt a magyar válogatott. Az első két negyedhez hasonlóan a harmadikat is 3–2-re nyertük meg, vagyis háromgólos előnyben fordultunk az utolsó szakaszra, amely jó ismerősünk, a ferencvárosi Edoardo Di Somma villanásával kezdődött. Erre is volt válaszuk a mieinknek, elsőrangú emberhátrányos védekezésükkel csírájában elfojtották a vendéglátók felzárkózási kísérletét, így a végjátékra nem maradtak izgalmak.

Férfiválogatottunk Olaszország 12–10-es legyőzésével kezdte a szicíliai tornát – folytatás szombat este a spanyolok ellen.

TRINACRIA-KUPA, FÉRFIAK

1. forduló

Magyarország–Olaszország 12–10 (3–2, 3–2, 3–2, 3–4)

G: Angyal, Vigvári Vendel, Vigvári Vince 2-2, Fekete G., Kovács P., Manhercz K., Molnár E., Nagy Ádám, Vismeg Zs., ill. Bruni, Cannella, Ferrero 2-2, Cassia, Condemi, Di Fulvio, Di Somma

Később

20.00 Spanyolország–Görögország

Varga Zsolt: Blokkokból, besegítésekből ma rengeteget láttam

„Ma is nagyon komoly munkát tettek bele a játékosok a mérkőzésbe – olvasható Varga Zsolt szövetségi kapitány értékelése a vízilabda-szövetség honlapján. – A győzelem kulcsa egyértelműen az a rengeteg, általam csak szürke munkának hívott megmozdulás volt, ami elsősorban a védekezést teszi hatékonnyá; blokkok, besegítések, ebből ma rengeteget láttam. Nyilván szükség van a klasszis megmozdulásokra is, ezek adják egy találkozó szépségét, ezekkel tudtunk ellépni. A harmadik negyedben, illetve a negyedik elején akadt egy-két olyan fázis, amikor kezdtek feljönni, de megint jött egy szép védés, egy jó védekezés. Azt gondolom, hogy azért más lesz a játék képe két-három hét múlva a világbajnokságon, náluk is, nálunk is, ettől függetlenül megint akadt több olyan elem, ami kifejezetten pozitívum volt, és amelyekről már a horvát meccs után is mondtam, hogy ezeket tovább kell vinni, ezekre lehet építeni. Nekünk most ez a dolgunk: építkezni, formálódni folyamatosan.”