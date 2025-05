Az FTC nagy csata után került előnybe a Vasas elleni férfi vízilabdadöntőben

Nem a levegőbe beszélt Szlobodan Nikics. A Vasas vezetőedzője a férfi vízilabda ob I döntője előtt azt mondta, mindent megtesznek, hogy megnehezítsék a Ferencváros dolgát, csapata pedig fel is vette a kesztyűt a címvédővel. Az angyalföldiek beleálltak a finálé első mérkőzésébe, kimondottan bátran játszottak, Mizsei Márton pedig ziccereket védett, sőt, kis híján egészpályás gólt is lőtt.

Vogel Somának ezúttal nem ment, a nagyszünetben Szakonyi Dániel váltotta – egy félidő alatt nyolcat kapott, mégis vezetett az FTC. Támadásban ugyanis bejöttek a zöld-fehérek megoldásai: Nagy Ákos rutinos klasszisokat megszégyenítő labdaszerzés után volt eredményes, majd Manhercz Krisztián álompasszából Jansik Szilárd szerzett tanítani való ejtésgólt. Aztán Sztilianosz Argiropulosz is hozzászólt a meccshez, kevesebb mint két perc alatt háromszor mattolta Mizseit a kapásszélről – így lett 5–5-ről szempillantás alatt 8–5.

Csakhogy a Vasas nem hagyta annyiban a dolgot, Batizi Benedek futószalagon szállította a fórokat, ráadásul látványos akciógóllal is igazolta, hogy nem véletlenül kapott válogatott meghívót a világkupadöntőre. A harmadik negyedben ismét ellépett három góllal a Ferencváros, de az angyalföldiek kitartóan kapaszkodtak, benne volt a levegőben, hogy izgalmas lehet a végjáték.

Izgalmas is lett: a záró negyed elején elöl szokatlanul sokat hibáztak a zöld-fehérek, az emberelőnyeivel nagyszerűen sáfárkodó Vasas pedig büntetett, 13–13-nál új meccs kezdődött. Nyéki Balázs váratlant húzott, visszacserélte Vogelt, aki rögtön bravúrral kezdett, míg a túloldalon Dusan Mandics előbb fórból, majd akcióból talált be – klasszishoz méltóan a végére is tartogatott puskaport.

Két perccel a vége előtt két góllal vezetett a Fradi, s innen már nem volt visszaút a Vasasnak, ám a 15–13-as vereség ellenére Szlobodan Nikics is elégedett lehet csapatával, amely alaposan megdolgoztatta a címvédőt. A döntő első felvonása láttán még jobban várjuk a másodikat – a szerda esti mérkőzést nehéz lesz felülmúlni, de a felek azért tesznek rá egy kísérletet vasárnap délután a Komjádi uszodában.

Sokkal jobban kezdett a bronzpárharc nyitányán, Szolnokon a BVSC, hiszen a zuglóiak két perccel a félidő előtt már 5–1-re vezettek, de a hazaiaknak így is volt visszaút és egy négygólos sorozattal a harmadik negyed derekán egyenlítettek. Fordítani viszont nem tudtak, ugyanis a BVSC-től Tátrai Dávid gyors egymásutánban két emberelőnyös gólt is szerzett, amivel megtörte a Dózsát, majd Varga Dániel csapata még a záró felvonás előtt visszaállította a félidei különbséget. Innen pedig már nem maradt ideje egyenlíteni a Szolnoknak, így a zuglóiak 11–7-es idegenbeli győzelemmel nyerték meg a bronzpárharc első meccsét.

Az ötödik helyért rendezett párharc második felvonásának első félideje szoros csatát hozott a Kőér utcában a Honvéd és az OSC között, de a harmadik negyedet 7–2-re nyerték meg a hazaiak, akik az utolsó felvonásban gólt sem engedtek budai riválisuknak, s végül a négygólos Ekler Bendegúz vezérletével simán győztek 17–9-re.

A szegedi győzelem után Kaposváron is nyerni készültek a Tisza-partiak a hetedik helyért rendezett párharcban. A fordulatos csatában a Szeged 3–1-nél, a Kaposvár 9–7-nél, aztán 11–9-nél is kettővel vezetett, viszont a hazaiak még így sem tudták megnyeri a mérkőzést, ugyanis az utolsó három gólt a Szeged szerezte és idegenbeli sikerrel lépett meg 2–0-ra a párharcban.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

FTC-Telekom Waterpolo–VasasPlaket 15–13 (4–3, 5–5, 4–3, 2–2)

Komjádi uszoda. V: Kun Gy., Ercse.

FTC: Vogel Soma – MANHERCZ K. 2, ARGIROPULOSZ 3, JANSIK SZ. 1, Fekete G. 1, Di Somma, MANDICS 4. Csere: SZAKONYI (kapus), NAGY ÁKOS 1, Nagy Ádám, Vigvári Vendel 1, Német T. 1, Vismeg Zs., Varga V. 1. Edző: Nyéki Balázs

VASAS: MIZSEI – Dala D., BÁTORI 2, Djurdjics 2, BATIZI 1, Dedovics 1, LAKATOS S. 2. Csere: RANDJELOVICS 3, Sélley-Rauscher 1, Gaszt, Mijics, Gábor L., Ragács 1. Edző: Szlobodan Nikics

Emberelőny-kihasználás: 11/6, ill. 10/7.

Kettős emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 1/1.

Gól – ötméteresből: 2/1, ill. –.

Kipontozódott: Fekete G. (18. p.), Sélley-Rauscher (28. p.), Bátori (31. p.), Varga V. (31. p.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 az FTC javára

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Amikor úgy tűnt, hogy elléphetünk, mindig visszajött a Vasas, viszont jól reagáltunk a végjátékban történtekre, ennek köszönhető a győzelmünk. Az első félidőben nagyobb is lehetett volna a különbség, de három-négy elkerülhető gólt kaptunk, ami nem fér bele.

Szlobodan Nikics: – Büszke vagyok a srácokra, mert úgy szállhattak ki a vízből, hogy mindent megtettek. A Ferencváros a legjobb csapat Európában, de megmutattuk, hogy ellene is tudunk így játszani. Közel voltunk a bravúrhoz, készülünk tovább a párharc hátralévő mérkőzéseire.

A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

Szolnoki Dózsa Praktiker–BVSC-Manna ABC 7–11 (1–3, 1–2, 4–4, 1–2)

Szolnok, 300 néző. V: Kevi T., Bereczki M.

SZOLNOK: BÁNYAI – Schmölcz 1, Kovács Gergő 2, Vámosi, Bedő, ZERINVÁRY 2, Kakstedter. Csere: Krasznai 1, Böröczky, Teleki, Szabó II Bence 1, Simon D., Cseh M. Edző: Hangay Zoltán

BVSC: GYAPJAS V. – TÁTRAI D. 4, Konarik 1, Csacsovszky E., GÁL D. 1, Bundschuh, Csapó M. Csere: Ekler Zs. 1, Jansik D. 1, Szeghalmi 1, Kovács P., MÉSZÁROS M. 1, Doroszlai 1. Edző: Varga Dániel

Emberelőny-kihasználás: 14/2, ill. 11/7.

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 4/2.

Kipontozódott: Gál D. (30. p.).

Kiállítva (végleg, cserével): Schmölcz (21. p.), Jansik D. (26. p.). Kiállítva (végleg, brutalitásért): Kakstedter (19. p.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a BVSC javára

MESTERMÉRLEG

Hangay Zoltán: – Ennél többet érdemelt volna ez a mérkőzés... Sajnos a meccset és két emberünket is elveszítettük a folytatásra. Készülünk a pénteki második találkozóra.

Varga Dániel: – A legfontosabb a győzelem, mindig nagy fegyvertény Szolnokon nyerni. Az első félidőben jól játszottunk, de a hazaiak utolértek bennünket. A második félidőben történtekre jól reagáltunk.

AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

EPS-Honvéd–Genesys OSC Újbuda 17–9 (3–3, 4–4, 7–2, 3–0)

Kőér utca, 100 néző. V: Rubos, Ádám F.

HONVÉD: CSOMA – SIMON H. 2, Kiss B., EKLER B. 4, Kevi 1, Sugár 2, Vadovics 1. Csere: Bihari 1, Fejős 1, Gregor, HESSELS B. 3, Szépfalvi, HESSELS S. 2. Edző: Szivós Márton

OSC: Szitás – Baksa B. 1, GYÁRFÁS T. 3, Szalai, Ten Broek 1, Aranyi 1, Varga B. Csere: Fernandes (kapus), Török, Várnai 1, MÉSZÁROS CS. 2, Pető, Young, Nagy N. Edző: Kovács Róbert

Emberelőny-kihasználás: 12/4, ill. 5/4.

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 1/0.

Kipontozódott: Szalai (23. p.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Honvéd javára

MESTERMÉRLEG

Szívós Márton: – Gratulálok a fiúknak a mai teljesítményükhöz, azt gondolom, hogy a harmadik és negyedik negyed védekezésével tudtuk magabiztossá tenni a győzelmünket. Elismerésünk az OSC-nek, mert tudjuk, milyen helyzetben vannak, nagyon nehéz így a mérkőzésre koncentrálni, ennek ellenére mindent beleadtak a mai találkozón.

Kovács Róbert: – Nehéz mit mondanom. Volt két jó negyedünk, de azzal a munkával, amit most végzünk, nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb elfogy a „kakaó”. Utána kinyílt az olló, és már esélyünk sem volt.

A 7. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

Kaposvári VK–Szegedi VE 11–12 (1–1, 3–4, 5–4, 2–3)

Kaposvár, 200 néző. V: Csizmadia Zs., Varga M.

KAPOSVÁR: KÓSIK – BERTA 2, JUHÁSZ-SZELEI 3, Pellei F. 1, Baj, DŐRY 3, Vindisch. Csere: Vadas, FÜLÖP B. 1, Pellei K. 1, Hárai, Vörös T., Märcz P. Edző: Surányi László

SZEGED: Danka – LEINWEBER 3, Bóbis B. 1, NAGY M. 3, Kasza, Kürti, Horváth V. Csere: SÁNTA 3, Pörge 1, Spitz, Báthory 1, Boskovics. Edző: Kiss Csaba

Emberelőny-kihasználás: 9/5, ill. 8/4.

Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/1.

Gól- ötméteresből: –, ill. 1/1.

Kipontozódott: Kasza (26. p.)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Szeged javára

MESTERMÉRLEG

Surányi László: – Szeretnék a szezon utolsó mérkőzését követően pozitívan nyilatkozni, de több minden mellett sem tudok egyszerűen elmenni. Amit néhány játékostól kaptam vissza, az egyszerűen felfoghatatlan, olyan hibákat követtek el fontos szituációkban, amiket hét-nyolc éves gyerekek sem követnek el.

Kiss Csaba: – Nem erre a teljesítményünkre vagyok a legbüszkébb a szezon során, a célunkat viszont elértük, s erre már büszke lehetek. Az utóbbi négy évben, amikor helyezésekért játszottunk, mindig megnyertük az utolsó meccset, ez azt mutatja, hogy a játékosok ugyanúgy gondolkodnak, ahogy én. A mérkőzésre visszatérve: olyan volt, mint egy tipikus Kaposvár–Szeged meccs, melynek a végén jobban koncentráltunk és megszereztük a hetedik helyet.