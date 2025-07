NB II: utánpótlás-válogatott játékosokkal erősített a BVSC – hivatalos

A klub honlapján olvasható tájékoztatás szerint Dénes Adrián 2021-ben a Budapest Honvéd akadémiájáról az olasz Fiorentina csapatához került. Innen kölcsönben szerepelt a Cesenánál is, de felkészülési mérkőzésen a felnőttek között is bemutatkozhatott. A Primavera-együttessel Olasz Kupa- és Szuperkupa-győztes lett. Tavaly Újpestre szerződött, ahonnan most kölcsönbe érkezik a BVSC-hez az U21-es válogatott játékos, immár NB I-es tapasztalattal is, hiszen az előző szezonban 6 alkalommal kezdőként, 10-szer csereként szerepelt a lila-fehéreknél.

Írtak arról is, hogy a védelembe is érkezett erősítés, méghozzá a Fehérvárral, a Pakssal és a Nyíregyházával NB I-es rutint is szerző Tamás Olivér személyében, aki az U19-es és U21-es válogatottakban is szerepelt már. Erre az idényre kölcsönbe érkezik Nyíregyházáról a BVSC-be a 24 éves játékos.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BVSC-ZUGLÓNÁL

Érkezők: Böndi Ádám (Kaposvár), Csernik Kornél (Tatabánya), Dénes Adrián (Újpest – kölcsönbe), Farkas Balázs Kesző (ETO FC, legutóbb Bp. Honvéd), Kovács Dominik (Újpest – ismét kölcsönbe), Palincsár Martin (Szeged-Csanád GA), Petroff Zsombor (profi szerződést kapott), Tamás Olivér (Nyíregyháza – kölcsönbe)

Távozók: Ábrahám Márton Ákos (FC Dabas), Batai Tamás (DVSC – kölcsönből vissza), Erdélyi Benedek (DVSC – kölcsönből vissza), Hidi Patrik (Karcag), Kocsis Bence (Paks – kölcsönből vissza, onnan Videoton), Májer Gergő (Érd), David Nwachukwu (nigériai, DVSC – kölcsönből vissza), Székely Krisztián (?), Tóth Ákos (Újpest – kölcsönből vissza), Zamostny Balázs (?)