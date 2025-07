Történelmi, négygólos győzelemmel mutatkozott be a BVSC új edzője az Ajka ellen

LABDARÚGÓ NB II

1. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–FC AJKA 4–0 (2–0)

Budapest, Szőnyi út, 310 néző. Vezette: Takács Tamás (Albert István, Búzás Balázs)

BVSC: Petroff – Böndi, Benkő-Bíró, Hesz, Király Á. – Tóth K. (Nemes M., 88.), Palincsár M. – Sarkadi, Csernik K. (Bacsa P., 88.), Pekár L. (Dénes A., 68.) – Farkas B. (Bacsa P., 79.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

AJKA: Szabados I. – Kovács N., Kenderes, Jagodics B. (Tar Zs., 77.), Garai Z. – Tóth G. (Katona I., a szünetben) – Cipf (Doncsecz, 56.), Csanádi B. (Herjeczki K., a szünetben), Sejben, Kirchner – Rideg B. (Csizmadia Z., a szünetben). Vezetőedző: Horváth András

Gólszerző: Farkas B. (11.), Csernik (44., 88.), Dénes A. (90+5.)

MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: – Fegyelmezett, alázatos játékkal nyertünk, akaratosan futballoztunk. Sok helyzetünk volt, amelyekből négyet kihasználtunk, de vannak tényezők, amikben még javulnunk kell.

Horváth András: – Sajnálom, hogy az első félidő végén megkaptuk a második gólt, azzal félig-meddig el is dőlt a meccs. A szünet után igyekeztünk szépíteni, de az ellenfél kihasználta a nagy területeket, amiket hagytunk neki. Az NB II a párharcokról szól, ezekben alulmaradtunk, és mindenképpen javulnunk kell. Emellett az együttes védekezéssel vagyok elégedetlen. A kapusunk teljesítményét viszont kiemelném, a négy kapott gól ellenére átlag feletti teljesítményt nyújtott.

ÖSSZEFOGLALÓ

A BVSC stadionjában hosszú idő után megújult a villanyvilágítás, amelyet az Ajka elleni mérkőzésen avattak fel. Az első félidőben a bakonyiak még a nyári szünetüket töltötték: nagyon gyengén futballoztak. A hazai csapat azonban jóval lendületesebben játszott. Előbb Farkas Balázs szlalomozott be a kapuig, megszerezve a vezető gólt (1–0), majd Csernik Kornél hihetetlen nagy bombával belőtte a másodikat is (2–0). A BVSC az első félidőben akár több gólt is szerezhetett volna, egyedül Pekár Lászlónak volt három nagy kimaradt helyzete.

A debütáló ajkai edző, Horváth András a szünetben hármas cserével jelezte elégedetlenségét, de ettől sem igazán javult fel a bakonyiak játéka. Sőt, a zuglóiak már korán növelhették volna előnyüket, de Farkas Balázs tizenegyesét Szabados István kivédte. Ennek ellenére újabb fantasztikus gól érkezett a mérkőzés legjobbjától, Cserniktől (3–0), az utolsó percben pedig Dénes Adrián is betalált (4–0). A vendég ajkaiak védelme több gólnál is szintekkel gyengébbnek tűnt az elvárhatónál. Ezen nagyon gyorsan változtatnia kell Horváth Andrásnak.

Szenvedett az Ajka a BVSC ellen (Fotó: Szűcs Attila)

Farkas Balázs szerezte az elsőt a négyből (Fotó: Szűcs Attila/BVSC)