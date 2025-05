A BVSC férfi vízilabdacsapata a karakterére épít, a női keret szinte teljesen kicserélődött

EBÉDIDŐBEN AMÚGY SEM UNATKOZNAK a felszolgálók a Szőnyi úti bisztróban, de szerdán a megszokottnál is nagyobb volt a forgalom, vízilabdázók, edzők és sportvezetők beszélgettek a hosszú asztaloknál. A BVSC két legyet ütött egy csapásra, az idényértékelő sajtótájékoztatóján bemutatta a nyári érkezőket és a női csapat új vezetőedzőjét – Stieber Mercedes ugyanis három év után távozott, utolsó évadában az ötödik helyen végzett a zuglóiakkal.

A hölgyeknél Béres Gergely veszi át a kormányrudat, aki jól ismeri a közeget, évek óta a klub alkalmazásában áll. A szakember nagy átalakulást jelentett be: Kele Nikolett és Mészáros-Farkas Kata visszavonul, hatan pedig máshol folytatják a pályafutásukat, vagyis szinte teljesen kicserélődik a keret. Két érkező, Muzsnay Fanni és Mucsi Mandula külföldről tér haza, Lendvay Zoé az UVSE-ből, Dobi Dorina a Dunaújvárosból, a kapus Schmuck Tünde pedig a KSI-ből érkezik. Az utánpótlásból egy másik hálóőr, Horváth Orsolya, valamint Nagy Laura és Kiss Emma csatlakozik a felnőttcsapathoz.

„Hatalmas megtiszteltetés, hogy egy ilyen nagy múltú klubnál vezetőedzőként dolgozhatok – mondta az új vezetőedző, Béres Gergely. – Nemes feladatot kaptam, nagy felelősséggel jár a felkérés, de állok a kihívás elébe. Fiatalos és jó csapatunk lesz a következő idényben, mindössze huszonegy év a keret átlagéletkora. A bajnokságban és a kupában egyaránt szeretnénk bejutni a legjobb négy közé, jó lenne érmet is szerezni.”

A férfiaknak már sikerült, Varga Dániel első idényében a kupában ezüstöt, a bajnokságban bronzot szerzett a zuglóiakkal. A szolnoki idényzáró volt Konarik Ákos és Csacsovszky Alex pályafutásának utolsó mérkőzése, Gál Dávid pedig kölcsönben az OSC-ben tölti a következő évadot, de egyébként nem változik számottevően a keret.

„Nagyon jó idényt zártunk, nyolc játékos élete első bajnoki érmét szerezte meg – hangsúlyozta Varga Dániel, a férficsapat edzője. – Fokozatosan egyre jobban megismertük magunkat, kialakult a csapat karaktere. Voltak kimagasló mérkőzéseink, megvertük a Reccót is, mégis az volt a lehető legrosszabb, ami velünk történhetett, mert negatív hatással volt ránk. A Kotor elleni elveszített párharc viszont nagyon jót tett a csapatnak, akkor tanultuk meg, mi kell ahhoz, hogy fegyelmezetten védekezzünk. Az eredménynél is fontosabb a tapasztalataink hatása, ennek köszönhetően kerültünk egy polccal feljebb. Már tudjuk, mit jelent döntőt játszani, és azt is, hogy mit kell hozzá tenni.”

A vezetőedző bemutatta a négy új játékosát: elmondása szerint Batizi Benedek sokat fejlődött és a legjobb korban van, a grúz Nika Susiasvili nemzetközi rutinja elöl és hátul is sokat érhet, Simon Balázs és Benedek Mór pedig arról gondoskodhat, hogy ne csupán a következő évad legyen sikeres Zuglóban.