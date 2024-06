Teljes kerettel készül Mátraházán a férfiválogatott

Málta után Mátra: a Bajnokok Ligája négyes döntőjében részt vevő válogatott játékosok csatlakoztak a 21 tagú bő kerethez, amely szombatig a mátraházi edzőtáborban készül a párizsi olimpiára. Varga Zsolt szövetségi kapitány az első két hétben még csak tíz játékosnak vezényelt edzéseket, hétfőn viszont több mint duplájára nőtt a létszám, a BL-győztes ferencvárosi különítmény mellett az ezüstérmes olasz Pro Reccót erősítő Zalánki Gergő és a görög Olympiakosszal bronzérmes Vámos Márton is munkába állt.

„A fárasztó klubidény után egy hét pihenőjük volt a srácoknak, vagyis egyelőre alapmozgásokat kell csinálnunk – hangsúlyozta Varga Zsolt. – Át kell mozgatnunk az izmokat, hogy a játékosok teste újra elbírja a terhelést, ne legyenek kitéve sérülésveszélynek. Amint olyan fizikai állapotba kerülnek, hogy ténylegesen lehet őket terhelni, elkezdjük a taktikai jellegű edzéseket, például a szoros emberfogás gyakorlását. Mátraházán kondizunk, Gyöngyösön vízben készülünk, és vannak közös foglalkozásaink, megbeszéléseink is, tehát mentálisan is hangolódunk.”

Az első két hétben az alapozás mellett egyénileg is foglalkozott a stáb a kerettagokkal, a napokban pedig az állóképesség javítása a cél, ezt szolgálja a finoman szólva is számottevő úszásmennyiség. Varga Zsolt elmondása szerint új módszereket is bevet a hatékonyabb regenerációért, hiszen ez az olimpián kulcsfontosságú lesz. A mátraházi erőfejlesztés után jövő héten Horvátországba utazik a férfiválogatott, június 30-án Zágrábban találkozik az előző két világbajnokság győztese. A júliusi programban margitszigeti főpróba és szicíliai, majd barcelonai túra szerepel.

„Van elképzelésem az olimpiára utazó keretről, de ez természetesen változhat” – mondta korábban a szövetségi kapitány. Annyi bizonyos, hogy nem lesz könnyű dolga a döntésnél, elvégre a jelenlegi keretből nyolcan biztosan nem tarthatnak vele Párizsba.

A KERET

Kapusok: Bányai Márk (Szolnoki Dózsa Praktiker), Szakonyi Dániel, Vogel Soma (mindkettő FTC-Telekom)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel, Manhercz Krisztián (mindkettő CN Marseille, francia), Burián Gergely (VasasPlaket), Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Molnár Erik, Nagy Ádám, Német Toni, Pohl Zoltán, Varga Dénes, Vigvári Vendel (mind FTC), Hárai Balázs, Vigvári Vince (mindkettő Genesys OSC Újbuda), Kovács Péter, Tátrai Dávid (mindkettő BVSC-Zugló), Vámos Márton (Olympiakosz, görög), Vismeg Zsombor (Szolnok), Zalánki Gergő (Pro Recco, olasz)

A játékosok klubjaként azt tüntettük fel, amelyikből kiharcolták a válogatottságot.

AZ OLIMPIAI CSOPORTKÖR PROGRAMJA

B-csoport. Július 28., 19.30: –Francia­ország. Július 30., 21.05: –Spanyol­ország. Augusztus 1., 21.05: –Japán.

Augusztus 3., 15: –Ausztrália. Augusztus 5., 12: –Szerbia