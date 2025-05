Úszás: Nagy Nándor nyert az ob-n, de nem indulhat a junior Eb-n

A Veszprémi Sportuszodában tíz számban osztottak érmeket a csütörtöktől szombatig lebonyolított ob-n, ahol az egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért számban, az olimpiai távon, vagyis

10 kilométeren rendezett viadalon a 18-19 éveseknél Nagy Nándor győzött a szintén 2006-os születésű Kovács-Seres Hunor előtt.

A két fiatalember kiemelkedett a mezőnyből, végül az erdélyi illetőségű, a veszprémi Balaton ÚK klubszíneiben versenyző Nagy bizonyult a gyorsabbnak, aki azonban országos bajnok létére sem lehet ott a júniusi, portugáliai korosztályos – ifjúsági, avagy sportági szóhasználatban: junior – Európa-bajnokságon.

Nagy Nándor sajnos csak július közepén válik magyar sportállampolgárrá, így vele nem számolhatunk a junior Eb-n

– mondta el érdeklődésünkre Gellért Gábor, a nyílt vízi úszók szövetségi kapitánya. – Pedig nemzetközileg is kiemelkedően jó időt úszott, akárcsak a második Kovács-Seres Hunor.”

A szakvezető külön kitért más válogatott versenyzőkre is, így a 7500 méteren a 16-17 éves lányoknál első Nagy Napsugárra.

Sugi óriási időt úszott!

– dicsérte a zalaegerszegi tehetséget, de volt jó szava másokra is: – A fiúknál a tavaly váltóban Napsugárral és Bartalos Annával együtt korosztályos világ- és Európa-bajnok Kárpáti Máté és a most mögötte második Huszti Márton is kiemelkedően jól teljesített, míg ötezerméter gyorson Sárkány Zétény parádézott, nemzetközileg is óriási idővel végezve az élen. Az ob-n a tizennégy-tizenöt éves lányoknál ötezren győztes, egyéniben tavaly vb-ezüstérmes Bartalos Anna ugyancsak nagyszerűen szerepelt.”

A szombati zárónapon mindenki 1500 métert úszott, itt az U18-19-es kategóriában Kovács-Seresnek sikerült visszavágnia Nagynak, a többi korcsoportban az előző napi elsők nyertek megint, csupán a legfiatalabbaknál avattak új győzteseket.

A 2025-ös hosszútávúszó medencés országos bajnokság győztesei:

10 000 méter, 18-19 évesek:

fiúk: Nagy Nándor (Balaton ÚK) 1:46:36.61 ó

lányok: Nett Vivien (Zalaco Zalaegerszegi Úszó Klub SE) 2:00:16.591



7500 m, 16-17:

fiúk: Kárpáti Máté (Újpesti Torna Egylet) 1:22:08.51

lányok: Nagy Napsugár (Zalaco Zalaegerszegi Úszó Klub SE) 1:27:29.86



5000 m, 14-15:

fiúk: Sárkány Zétény (Kőbánya Sport Club) 55:11.48 perc

lányok: Bartalos Anna (Tatabányai Vizmü SE) 57:36.15



3000 m, 12-13:

fiúk: Rudits Balázs (BVSC-Zugló) 35:06.74

lányok: Kádár Csenge (Tatabányai Vizmü SE) 35:53.92



1500 m:

U18-19:

Fiúk: Kovács-Seres Hunor (DKSE Dunaújváros) 15:23.73

Lányok: Nett Vivien 17:13.66

U16-17:

Fiúk: Kárpáti Máté 15:46.90

Lányok: Nagy Napsugár 17:01.02

U14-15:

Fiúk: Sárkány Zétény 16:11.38

Lányok: Bartalos Anna 17:07.83

U12-13:

Fiúk: Varga Károly (Darnyi Tamás SC) 19:17.29

Lányok: Besenczi Hella (Zalaco Zalaegerszegi Úszó Klub SE) 18:50.00

(Kiemelt képen: a 18-19 éveseknél Nagy Nándor nyert Kovács-Seres Hunor és Poteczin Dániel előtt 10 000 méteren Forrás: musz.hu)