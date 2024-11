Terepkerékpár: Szilasi Dániel a sikeres elődök nyomdokaiba léphet

Mint arról beszámoltunk, egy-egy arany- és bronzéremmel zártak a magyar fiatalok a szlovákiai ifjúsági terepkerékpáros Európa-bajnokságon. Amíg a 15 éves lányok mezőnyében Hegedűs Heléna a harmadik helyen végzett, addig a 14 éves fiúk között Szilasi Dániel nem talált legyőzőre, és a dobogó legfelső fokára állhatott fel a somorjai kontinensviadalon. Az ifjúsági Eb-t első alkalommal rendezték meg, és mindkét nem esetében négy korosztályban (13, 14, 15 és 16 évesek) hirdettek bajnokot.

Benne volt a pakliban, hogy Dani remek eredményre lehet képes,

mivel korábban már több nemzetközi versenyen is kipróbálhatta magát, így indult például már Cseh- és Szlovák-kupán is, illetve Belgiumban is versenyzett már – nyilatkozta az Utánpótlássportnak Szilasi Dániel edzője, Búr Zsolt, aki szintén kiváló és eredményes versenyző volt egykoron. – Ugyanakkor én mindig igyekeztem óva inteni a fiatalokat, illetve a szülőket is, hogy az ezeken elért eredményekből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, mert

ebben a szakágban általában a franciák és az olaszok a legerősebbek korosztályos szinten.

Hiába rendkívül népszerű a cyclocross a Benelux-államokban, mégsem a belgák szoktak az első számú favoritok lenni az utánpótlásban. Tavaly például a másik tanítványomat, Takács Zsombort is egy francia srác előzte meg az aranyért a junior Eb-n, és lett végül Zsombi akkor ezüstérmes. Szóval visszatérve Dani szereplésére: alapvetően kellő óvatósággal álltunk hozzá a versenyhez, mivel ebben a korban nagy különbségek lehetnek biológiai érettségben a srácok között. Simán előfordulhat, hogy például odaállít egy a mi fiunknál két fejjel magasabb francia, olasz vagy éppen dán versenyző, aki akcelerált, fizikailag erősebb, ezáltal a síkon például öttel gyorsabban tud menni, ezzel pedig egyszerűen nem lehet mit kezdeni, nem lehet kompenzálni.

Azzal tisztában voltam, hogy Dani ügyességben bárkivel felveszi a versenyt, extrán jó érzéke van ehhez a sportághoz. Bár a somorjai pálya nem feküdt neki igazán, de végül ez sem jelentett gondot, kiválóan ment,

és betartott minden utasítást, amit előzetesen megbeszéltünk. Ügyesen, okosan versenyzett, és meg is lett neki az áhított győzelem."

Szilasi Dániel Forrás: UEC

A Superior Racing Team a hazai utánpótlás-nevelés egyik legfontosabb bázisa (több szakágban is), és a hegyikerékpárban U17-es Eb-harmadik, míg terepkerékpárban U19-es Eb-ezüstérmes Takács Zsombor (18) után Szilasi Dániel (13) személyében újabb nagy ígéret tűnt fel a színen az egyesületben.

„Nagyon büszkék vagyunk Danira és az ő teljesítményére! A csapatunk számára hatalmas siker a győzelme, viszont érdemes a helyén kezelni, hiszen még sok-sok megugrandó lépcsőfok áll Dani előtt.

A kerékpársportban akkor kezdődik meg a nagybetűs élet, amikor az U19-es korosztályban már a nemzetközi szövetség, az UCI térképére is felkerülsz. Sok meló vár még rá addig, hogy a következő Mathieu van der Poel váljon belőle.

Az tudni kell, hogy tizenhét-tizennyolcéves kortól már a felnőttekhez hasonlóan zajlanak a versenyek, világkupasorozattal, illetve junior Eb-vel és vb-vel a naptárban. Ekkor már világranglista pontokat is osztanak, és ekkortól viszonylag reálisan össze lehet vetni a fiatalokat. Így például, amikor tavaly ilyenkor Takács Zsombi vezette a junior-világranglistát, egyértelmű volt, hogy a korosztályos Európa-bajnokságra is győzni megyünk, és ez nem jelentett irreális célt. Ehhez képest az U14-U15-ös korosztályban még nincsenek ilyen viszonyítási pontok, nehéz felmérni a nemzetközi mezőnyt.

Mindenesetre felemelő érzés volt megélni, hogy Danit – akivel a kezdetektől fogva foglalkozom, és a legelején még az alapokat is nálam tanulta meg – sikerült idáig eljuttatni,

de ez persze nemcsak az én érdemem, mert a szülői támogatás és elhivatottság nélkül ez nem valósulhatott volna meg."

(Kiemelt kép forrása: UEC)