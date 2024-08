Olimpia 2024: megfertőzte a fiatalokat az ötkarikás láz

A magyar küldöttség 180 fővel, köztük tíz utánpótláskorú sportolóval képviselteti magát a jelenleg is zajló párizsi olimpián. Azon kiemelkedő képességű korosztályos kiválóságok mellett, akik már most bizonyíthatnak a „nagyok” mezőnyében a játékokon, jó néhány további olyan ígéretes versenyző akad, aki a saját sportágában az utánpótlás-eseményeken rendre szállítja a szebbnél szebb sikereket – és egy nap szintén olimpikonná válhat.

Az ő idejük leghamarabb 2028-ban, Los Angelesben jöhet el.

A 18 éves Lévai Levente (Budapesti Honvéd) a hazai birkózósport egyik, ha nem a legnagyobb tehetsége, és már többször megvillantotta képességeit a korosztályos világversenyeken. Legutóbb néhány hete U20-as Európa-bajnoki címet szerzett a kötöttfogásúak 77 kilós mezőnyében, tavaly pedig vb-ezüstérmes lett ugyanebben a korcsoportban. Levente már most is „érintett” az olimpián, hiszen a legidősebb bátyja, a felnőtt vb- és Eb-ezüstérmes Lévai Zoltán (kötöttfogás, 77 kg) a negyeddöntőig jutott a francia fővárosban.

„Már kiskoromtól kezdve foglalkoztatott az olimpia. Aztán ahogyan idősödtem, kezdtem mindinkább felfogni, miről is szól az olimpia, és egyre csak érett bennem a gondolat: egy napon én is ott szeretnék állni – mondta Lévai Levente az Utánpótlássportnak. – De a végső lökést nyilván az adta meg, hogy a bátyám, Zolika most eljutott Párizsba, és szurkolhattam az ő sikeréért.

Magamban úgy számolgatok, hogy a következő, Los Angeles-i olimpián már én is megmutathatom magam, méghozzá ugyanabban a súlycsoportban, amelyben most a testvérem szerepelt. Azt hiszem, a kijutás nem csak vágyálom, reális esélyem is lehet rá.

Ha visszagondolok a kisgyerekkori énemre, mindig szerettem volna aláírást, közös képet kérni a birkózósport akkori nagy egyéniségeitől, mostanra viszont már csak az jár a fejemben, hogy én szeretnék majd egyszer az a versenyző lenni, akire felnéznek a legkisebbek.

Persze, még fiatal vagyok, de azért dolgozom, hogy később példaképe lehessek a következő generációnak.

Az FTC nyújtón EYOF-aranyérmes, 18 éves tornászának, Zámbori Zalának az eltökéltségét jelzi, hogy úgy döntött, önerőből ellátogat Párizsba, és testközelből nézi meg saját sportága legjobbjait a Bercy Arénában.

Az EYOF-győztes tornász, Zámbori Zala a helyszínen szívta magába az olimpia levegőjét Forrás: MOB-Média

„Ezt megelőzően magyar férfi tornász legutóbb nyolc éve vehetett részt az olimpián, most pedig Mészáros Krisztofernek sikerült kvalifikálnia magát. Amint kiderült, hogy akad még szabad jegy, jóbarátommal, Bogyó Dániellel (aki egyébként Zámborihoz hasonlóan szintén ifjúsági válogatott tornász – A szerk.) kapva kaptunk az alkalmon, és a helyszínen néztük meg a tornaversenyeket, sőt még női kézilabdameccsen is szurkolhattam a magyaroknak – idézte fel párizsi élményeit Zala. –

Határozottan mondhatom, életre szóló élményeket gyűjtöttünk, és végérvényesen megfertőzött bennünket az olimpiai hangulat.

Krisztofer minden egyes gyakorlatát végig izgultam, és roppant mód örülök a kilencedik helyének. Gyakran testközelből láthatom, ő miként készül, és tényleg csodálni való, hogy milyen elképesztő alázattal áll a tornasporthoz. Óriási motivációt adtak a párizsi élmények, és bízom benne, a hatéves korom óta dédelgetett álmom a következő olimpián már valóra válhat, vagyis Los Angelesben már versenyzőként lehetek ott.”

A kétszeres junior Európa-kupa-győztes cselgáncsozó, Gábor Áron a klubjában, az MTK-ban ugyancsak nincs híján a példaképeknek, hiszen a tokiói olimpián bronzérmes Tóth Krisztiánnal, a sportág jelenlegi legeredményesebb hazai versenyzőjével készülhet a mindennapokban. A 19 éves fiatal pillanatnyilag érmes reményekkel készül a junior Eb-re, de még nagyobb célok is lebegnek a szeme előtt.

A dzsúdós Gábor Áron klubtársától, a Tokióban olimpiai bronzérmes Tóth Krisztiántól tanulhat Forrás: Héraklész Program

Kisgyerekként számomra Ungvári Miklós londoni ezüstje olyan maradandó élményt jelentett, amely örökre bevésődött, és rögtön megfogalmazódott bennem, hogy egyszer én is az olimpiai dobogón akarok állni

– így Gábor Áron. – Ez a gondolat a mai napig végig kísér, és azért küzdök minden nap, hogy ezt a célt elérjem. Ráadásul néhány éve már a szintén olimpiai érmes Tóth Krisztiánnal edzhetek együtt, és vele közösen készülve az elmúlt hónapokban az olimpia jóformán minden nap szóba került. Nagyon sajnáltam, hogy neki most nem jött ki a lépés. A dzsúdóversenyeket az elejétől a végéig követtem, de ezúttal már nemcsak szurkolói szemmel néztem a meccseket, hanem a társaimmal elemeztük is azokat, és próbáltunk új technikákat ellesni.

Egyértelmű célom, hogy négy év múlva tovább vigyem azt az örökséget, amelyet Krisztián ránk hagyott, és jó lenne tovább gyarapítani magyar olimpikonok, mi több, az érmesek számát.

(Kiemelt képen: a birkózó Lévai Levente a Párizsban szereplő bátyja, Zoltán példáját követné Los Angelesben Forrás: UWW/MBSZ)