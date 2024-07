Úszás: Kárpátiék ezüstökről váltottak át aranyra

A pénteki négy ezüst és a medálmentes szombat után vasárnap mégiscsak aranyossá lényegült át a magyar csapat mérlege az utánpótláshoz tartozó nyíltvízi úszók Európa-bajnokságán, ahol is a befejező napon megszületett az első és egyetlen bécsi aranyérmünk a 14-16 esztendősök alkotta vegyes váltó jóvoltából.

Az Eb-győzelem azért is minősíthető különösen értékesnek, mert szinte

emberemlékezet óta nem fordult elő, hogy egy világversenyről első helyezés nélkül térjenek haza korosztályos vízi maratonistáink.

Szerencsére a Nagy Napsugár, Bartalos Anna, Huszti Márton, Kárpáti Máté összetételű négyesünknek köszönhetően ezúttal sem maradtunk kontinensdiadal nélkül.

A vasárnap kora délutáni vetélkedésben kilenc staféta vett részt, s a 4x1500 méteres táv első negyedének a decemberben 16 éves zalaegerszegi Nagy Napsugár vágott neki, aki az élboly tagjaként harmadikként adta át a „váltóbotot” Bartalos Annának. A tatabányaiak 2010-es születésű tehetségénél már Magyarország állt az élen, vagyis dehogy állt, négyesünk második úszója éppenséggel szélsebesen és ellenállhatatlanul tört előre, hogy aztán harmadik csapattagunk, a Darnyi SC-s, 2009-es évjáratú Huszti Márton megerősítse vezető pozíciónkat, UTE-s hajráemberünk, a 2008-as Kárpáti Máté pedig valósággal berepítse a célba Európa-bajnokká avanzsált váltónkat. A kvartett 1:08:23.74 órás teljesítménnyel nyert, csaknem 49 másodpercet verve az ezüstérmes német (1:09:12.60), s további bő ötvenet a bronzérmes olasz csapatra (1:10:03.13).

Ez a győzelem kárpótlásnak is felfogható azok után, hogy

a pénteki nyitónapon négyesünk valamennyi tagja egyéniben, saját kategóriájában másodikként végzett.

Csak másodikként – tehetnénk hozzá, ha elégedetlenkedni akarnánk, de szebben fest, és tán stílszerűbb is azt írni, hogy Kárpáti Mátéék megérdemelten váltottak át ezüstről aranyra.

A 16 év alattiak stafétái mellett vasárnap délidőben még a 17-19 évesek alkotta csapatok is vízbe ugrottak, hogy ők is teljesítsék a 4x1500 méteres penzumot, s itt be kellett érnünk a negyedik hellyel. Juniorváltónkban - melynek elődje tavaly Európa-bajnok volt – hírmondónak a címvédő alakulatból Kovács-Seres Hunor maradt, akinek a hozzá hasonlóan 2006-os születésű Nett Viviennel, Abonyi-Tóth Glendával és Poteczin Dániellel nem sikerült dobogós helyet szereznie, az érmeket elvitték előlünk a franciák, a spanyolok és a németek.

Kvartettünk (1:07:33.60) bő egy perccel volt lassúbb az elsőként végzett franciáknál (1:06:32.24). Még a bronzéremhez is jó 11 másodperccel gyorsabban kellett volna úszniuk a mieinknek, hogy megelőzzék a harmadikként zárt németeket (1:07:22.98). A junior korosztályt idén kinövő franciáknál négy 2005-ös versenyző szerepelt, a második spanyoloknál (1:06:36.78) négy 2007-est küldtek csatába, míg – a korkép teljessége kedvéért: - a németek vegyes csapata két 17 és két 19 évesből állt.

(Kiemelt képünkön: Európa-bajnok váltónk: Bartalos Anna (balról), Nagy Napsugár, Huszti Márton, Kárpáti Máté Forrás: musz.hu/Facebook)