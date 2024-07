Triatlon: biztató eredmények után jönnek a korosztályos világversenyek

Remek eredményekkel zárta 2023-at a hazai triatlon-utánpótlás, amely a juniorok és az ifjúságiak Európa-bajnokságáról is érmekkel térhetett haza, az előbbi korosztály Európai ranglistáját pedig a magyarok (egyedüliként tízezer pont fölé jutva) nyerték meg, míg az egyéni rangsorban Hóbor Zalán a fiúk versenyét nyerte meg, de Kovács Gyula és Kropkó Márton is a top 10-ben végzett; előbbi 4., utóbbi 7. lett. A lányok között is ünnepelhettünk dobogóst, Nádas Nóra Romina az első helyről kevéssel lemaradva, másodikként zárta az esztendőt; közülük Kropkó kivételével idén már mindenki az U23-asok között bizonyíthat.

Az idei versenyévad junior Európa-kupákkal kezdődött, a tavaly serdülőkorúként az ifjúsági Eb-t egyéniben megnyerő, a mixváltóval pedig másodikként záró Szalai Fanni pedig márciusban már meg is szerezte az első junior Európa-kupa-győzelmét (tavaly már ért el ugyanilyen sikert), majd az olaszországi Caorléban is felléptek a magyar fiatalok.

Szerbiában domináns magyar produkciót figyelhettek a kilátogatók, a fiúk között Kropkó Márton, a lányoknál Szalai Fanni nyert a junior Ek-n, míg Trungel-Nagy Zalán bronzérmet szerzett, emellett pedig az egyes számú mixváltónk (Trungel-Nagy Zalán, Szobácsi Laura, Kropkó Márton, Pusztai Dóra) is felállhatott a dobogó tetejére, amelyet a kettes számú (Kendeh-Kirchknopf Sebestyén Pál, Baier Zsófia, Szűcs András, Fabók Eszter) követett a célban – a hivatalos eredmények közé viszont egy nemzetből csak egy váltó eredményét számították be.

A többi nemzetből páran viccelődtek is, hogy magyar háziversenyt csinálunk a junior Európa-kupából

– mondta nevetve még a verseny után Pocsai Balázs, a Magyar Triatlon Szövetség utánpótlás-szakágvezetője az Utánpótlássportnak.

Ezt követően a már emlegetett Szalai Ausztriában a harmadik idei junior Európa-kupa-győzelmét aratta, a múlt hét végén Tiszaújvárosban pedig a negyedik is összejött – utóbbi helyszínen a fiúknál Trungel-Nagy Zalán ünnepelhetett, de rajtuk kívül is több top 10-es magyar eredmény született. Kijelenthető tehát,

jó formában várják a fiatalok a folytatást.

Kevesebb mint négy hét, és kezdődik az U23-as és junior Európa-bajnokság, aminek a törökországi Balikesir ad majd otthont, szeptember elején pedig az ifjúságiakon lesz a sor, hogy kontinensviadalon méressék meg magukat, a spanyolországi Banyolesben. A korosztályos világversenyek sorát az október közepén kezdődő U23-as és junior-világbajnokság zárja majd, amit szintén Spanyolországban rendeznek meg, Malagában.

(Kiemelt képünkön: Trungel-Nagy Zalán tiszaújvárosi befutója Forrás: MTSZ)