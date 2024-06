Kézi: továbbra is hibátlanul menetel a vb-n a junior női válogatott

A középdöntős csoport első helye volt a tét a magyar junior női kézilabda-válogatott dán csapat elleni összecsapásán, az Észak-Macedóniában zajló korosztályos világbajnokságon. A kedd délután megrendezett rangadón a magyarok és az északiak is hat ponttal várták a kezdést, mindkét együttes száz százalékos mérleget tudhatott magáénak az első négy meccs után.

Ehhez mérten az első félidőben nem alakult ki nagy különbség a csapatok között: bár a magyar együttes egyszer sem került hátrányba, igazán ellépni sem tudott, háromszor is döntetlent mutatott az eredményjelző, utoljára a 22. percben. A félidőre jó hajrával 15–12-es előnnyel vonult Szilágyi Zoltán együttese, amely a szünet után magasabb fokozatba kapcsolt, és folyamatosan növelte a fórt. Ennek köszönhetően nem kellett izgulnunk, magabiztos újabb magyar siker született, így továbbra is megállíthatatlanul menetelnek a lányok, akiknek most egy nap szünet következik, 27-én pedig a negyeddöntőben lépnek pályára – az ellenfél kiléte csak később válik biztossá.

Nagyon stabilak vagyunk, a kulcs a masszív védekezés, amit meccsről meccsre hoznak a lányok.

Ebből futunk, amiben benne vannak a hibák, de mindig van olyan játékos, aki át tudja lendíteni a holtponton az együttest. Ezen az úton kell tovább haladnunk” – mondta Szilágyi Zoltán szövetségi edző a mérkőzés után.

Junior női kézilabda-világbajnokság, Középdöntő, 2. forduló:



Magyarország–Dánia 31–23

A magyar csapat góllövői: Farkas 7, Csíkos 5, Faragó 4, Szabó A. 4, Kövér 3, Csernyánszki 2, Vártok 2, Szabó L. 1, Gém 1, Kovács 1, Varga 1.

C-csoport:



06.19. 9:00 Magyarország–Argentína 39–21



06.20. 13:30 Magyarország–Mexikó 54–10



06.22. 13:30 Magyarország–Dél-Korea 32–17



Középdöntő:



06.23. 16:15 Magyarország–Norvégia 31–26



06.25. 13:30 Magyarország–Dánia 31–23





A további menetrend:.

Negyeddöntők: június 27.

Elődöntők: június 28.

Döntő, helyosztók: június 30.



A magyarok mérkőzéseit a Sport Tv közvetíti.





A magyar női juniorválogatott kerete:

Kapusok: Zaj Klára (NEKA), Imre Szofi (Érd), Lakatos Réka (DVSC SCHAEFFLER)

Jobbszélsők: Gém Léna (Kisvárda Master Good SE), Vártok Tamara (Moyra-Budaörs Handball)

Jobbátlövők: Farkas Júlia (Győri Audi ETO KC), Kovács Anikó (Praktiker-Vác), Panyi Krisztina (Érd)

Irányítók: Horváth Fanni (FTC-Rail Cargo Hungaria), Csernyánszki Liliána (DVSC SCHAEFFLER)

Beállók: Szabó Lili (Kisvárda Master Good SE), Kövér Luca (Alba Fehérvár KC), Gajdos Petra (Dunaújvárosi KKA)

Balátlövők: Varga Emília (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), Csíkos Luca (Praktiker-Vác), Faragó Lea (NEKA)

Balszélsők: Szabó Anna (Moyra-Budaörs Handball), Török Fanni (FTC-Rail Cargo Hungaria)



Szövetségi edző: Szilágyi Zoltán

Edző: Kudor Kitti

