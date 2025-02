Döntés helyett újabb 3000 svájci frankot követel Kenderesi Tamáséktól a CAS – ítélet még mindig nincs

Január végén a Nemzeti Sportrádióban törte meg a csendet az olimpiai bronzérmes pillangóspecialista, Kenderesi Tamás, akinek a 2022-es őszi értesítése óta fennálló, a biológiai útlevélben vélelmezett eltérés miatti doppingeltiltása máig nem hozott jogerős ítéletet. Kenderesi Tamás és családja az itthoni első fokú elmarasztaló ítéletet követően döntött úgy, hogy a négyéves eltiltást hozó döntést nem hagyják annyiban, és a nemzetközi sportolók számára egyedüli fellebbezési lehetőségként nyitva álló fórumon, a nemzetközi Sportdöntőbíróságon, a CAS-nál folytatják, hogy bebizonyítsák a versenyző ártatlanságát.

A Nemzeti Sportban is megjelent interjúból kiderült, hogy a dr. Hergenrőder Tamás ügyvéd által vezetett jogi eljárás megkezdéséhez is hatalmas anyagi erőforrásokat kellett megmozdítania a családnak. Ahogy akkor Kenderesi említette „húsz-huszonöt millió forintos nagyságrendre kell gondolni”. Az akkori nyilatkozatból az is kiderült, hogy a többszörösen halasztott ítélet legutóbb megjelölt, várható legkésőbbi dátuma február 20-a volt, ennek kapcsán kerestük meg dr. Hergenrőder Tamás ügyvédet, hogy jött-e értesítés a CAS-tól.

„Ott tartunk, hogy mára vártuk az ítéletet, ehhez képest hétfőn e-mailben, tegnap postán kaptam egy felhívást, hogy fizessünk meg további eljárási díjat, mégpedig 6000 svájci frankot. A feleket fele-fele arányban kötelezték, hogy fizessenek még további eljárási költséget, mert olyan, eddig nem kalkulált, előre nem várt költségek merültek fel, amit most pótolni szükséges, ebből ránk 3000 franknyi fizetési kötelezettség jut.”

Amikor arról kérdeztük a jogi szakembert, hogy vajon melyek lehetnek ezek az extrán felmerülő költségek, így válaszolt: „Nem tudom, fogalmam sincs, nem részletezték. Az eljárás során rengeteg költség merül fel egyébként. Ott vannak a bírósági eljárás költségei, illetve a szakértői költségek, nyilván a bizonyítással kapcsolatosan is felmerülő anyagi terhek. Hiszen amit az ember bizonyítani szeretne, ahhoz szakértőket kér fel, és ezeket a költségeket előlegeznie kell. Finanszíroznia kell a tanúkat, illetve a tolmácsot, a fordításokat is természetesen. Ezzel számolnunk kellett akkor, amikor a fellebbezést előterjesztettük, úgyhogy ezzel kalkuláltunk, illetve próbáltunk kalkulálni, de ez most váratlanul ért minket. Február 26-áig kell ezt teljesítenünk azzal, hogy amennyiben nem tesszük meg, úgy a fellebbezést visszavontnak kell tekinteni” – részletezte a friss történéseket az ügyvéd.

„A döntéshozatal vonatkozásában nem jött értesítés, hogy akkor ez most mit változtat. Kíváncsian várom a fejleményeket” – mint ahogy Kenderesi Tamás és családja is hatalmas stresszben várta újra a mai napot.

„Tamás rendkívül szomorú és csalódott, és nagyon rossz állapotba került most ettől, mert ahelyett, hogy döntést kapott volna, most újabb költségeket kell előlegeznie. Nyilván a család igyekszik előteremteni ezt, de azért háromezer svájci frank egy átlagos havi fizetésnek talán a háromszorosa is lehet itt Magyarországon, úgyhogy természetesen nem érinti jól és nagyon rossz hangulatban van” – számolt be ügyfele állapotáról dr. Hergenrőder Tamás.