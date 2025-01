Kenderesi jogi képviselője szerint méltatlan a CAS-hoz, ami történik – az állásfoglalása teljes terjedelmében – exkluzív

A magyar úszó jogi képviselője, dr. Hergenrőder Tamás az újabb halasztás után juttatta el szerkesztőségünkhöz a kialakult helyzettel kapcsolatos álláspontjukat, amelyet most teljes terjedelmében közlünk.

„Megdöbbenve tapasztaljuk, hogy tárgybéli ügyben már nemhogy döntés nem születik 19 hónapja, de gyakorlatilag az egész ügyet semmibe veszik és az ügyfelet arra sem méltatják, hogy a saját ügyéről megfelelően tájékoztassák. Talán a bíróságnak nem tűnt fel, hogy az immár sokadszorra meghosszabbított határidő is eltelt 2025. január 20. napján, ugyanakkor a sportolónak és jogi képviselőjének, de még a sajtónak is annál inkább! Egy ártatlan nemzetközi sportoló sportkarrierjéről és életéről van szó, melyet az indok nélkül elhúzódó eljárás egyszerűen tönkretesz! Egy ilyen helyzetben a sorozatos, indokolás nélkül halasztás nehezen értelmezhető, különösen azért, mert a bíróság a saját eljárási szabályzatát sem tartja be. Méltatlan a CAS-hoz, a CAS bíráiként eljáró kiemelt szaktudású jogi szakemberekhez, a magyar sporthoz és a magyar sportolókhoz, hogy egy doppingügyet – melynek jelen esetben csak a másodfokú eljárási díja 44.000 svájci frank – így kezeljenek.



Semmilyen okát nem adta a bíróság, vagy a bírói panel bármely tagja annak, hogy az ítélkezésben esetleg akadályoztatva lenne. A 2024. szeptember 18-i tárgyalást követően 10 napon belül ismételten csatolásra kerültek ugyanazok a jogszabályok, amiket a fellebbező már a 2023. júniusi (!) fellebbezésében előadott. Ennyire nehéz kimondani a sportolóról, hogy ártatlan? Ennyire nehéz bevallani és ítéletbe foglalni, hogy milyen súlyos eljárási, mintavételi és mintakezelési hibák történtek Kenderesi Tamás esetében?



Az eljárás során új szakértő kirendelésére nem került sor, dr. Kováts Tímea szakértő pedig egymaga egyértelműen megcáfolta a hamis, hiányos adatokra épülő vélelem megalapozottságát. A WADA szakértők valamennyi szakvéleménye kizárandó a bizonyítékok közül, hiszen a tárgyaláson elismerték, hogy egyik sem a teljeskörű biológiai útlevél alapján készült. A genetikai indokolást ugyancsak alaptalanul kívánja kizárni a másodfokú doppingbizottság. A doppingeljárás megindításától kezdve tapasztalt eljárási szabályok súlyos megsértése és a téves jogalkalmazás pedig már önmagában az elsőfokú döntés megsemmisítését indokolja.



Az eljárásban mindvédig a sajtónyilvánosságot mellőzve, türelemmel vártuk az eseményeket, ez most is így van. Reméljük eljön hamarosan az idő, amikor nemzetközi sajtótájékoztató keretében ismertetjük majd a közvéleménnyel az ügy minden elemét és az eljárásban tapasztalt valamennyi visszásságot, mert a tanulság mindenkinek jár.



Továbbra is bízunk benne, hogy a bölcs bírák felvállalják végre a felmentést jelentő döntéshozatalt, de egy biztos: az igazság – így vagy úgy, de – rövidesen napvilágra kerül!”