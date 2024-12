Kós Hubert az MBH Bank új márkanagykövete

Az MBH Bank együttműködésre lép Kós Hubert olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszóval, az elismert és közkedvelt sportoló márkanagykövetként fogja képviselni a pénzintézetet a következő két évben. A partnerség célja, hogy a sport világát közelebb hozzák mindenki számára, valamint, hogy megmutassák, a sport szeretete és a szurkolás hogyan tud hatni mindannyiunk életére. Az MBH Bank számára a sport olyan értékeket tükröz, amelyek összhangban állnak márkaértékeivel és filozófiájával is: a sportolókra jellemző állóképesség, a bátorság és a kitartás a mindennapi emberek számára is példaértékűek lehetnek, mikor saját céljaik eléréséért küzdenek, olvasható az MBH bank közleményében.

„Az MBH Bank büszke arra, hogy olyan sportolóval dolgozhat együtt, aki nemcsak kiváló eredményeivel, hanem emberi értékeivel is inspirál. Kós Hubert pályája és az MBH Bank küldetése sok helyen mutat hasonlóságot: ahogyan Hubertnek is rá kellett találni a saját versenyszámára, amelyben a legjobban teljesíthet, úgy az MBH Bank is szlogenje szerint a saját útját járja. Így válhat mindkét szereplő nemzeti bajnokká a maga területén – a kapcsolódás tehát magától értetődő volt. Hubert ugyanolyan maximalizmussal, folyamatos fejlődni akarással versenyez, ahogyan teszi ezt a Bank a saját területén az ügyfelek érdekében” – nyilatkozta Pataky Piroska, az MBH Bank marketing igazgatója.

Kós Hubert a tervek szerint a következő két évben számos alkalommal fog feltűnni az MBH Bank médiakampányaiban, így az online csatornákon, a social mediában, outdoor felületeken, plakátokon, és televíziós reklámokban is találkozhat majd vele a közönség. Márkanagykövetként az MBH Bank, a Mastercard és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közös jótékonysági adventi kampányában fog bemutatkozni. A kampány során a december 2. és 31. közötti időszakban minden bankkártyás vásárlás után gyarapodik a vállalatok által a Segélyszervezet számára felajánlott adományozási összeg, a befolyt támogatást pedig hátrányos helyzetű családok megsegítésére fordítják. Kós Hubert egy utolsó hajrára buzdít az adakozásban – hiszen ő maga is rendszeresen vitt véghez bravúros hajrázást több világversenyen, többek között az idei párizsi olimpián. Ezen túl részt vesz a segélyszervezet cipősdoboz gyűjtőakciójában is, amelyhez a bank munkatársai révén csatlakozik.

Az MBH Bank univerzális nagybankként széleskörű társadalmi felelősségvállalást folytat. Évek óta, kiemelt finanszírozó partnere a magyar sportnak, többek között a labdarúgás, az úszás és kerékpározás szponzorálásával járul hozzá a fiatal tehetségek lehetőségeinek bővítéséhez és a hazai sportélet élénkítéséhez. 2022-ben kötött stratégiai együttműködést a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Magyar Olimpiai Csapat hivatalos bankjaként, a párizsi olimpiai játékok alatt is a hazai sportolók sikerei mögött állt. Nagyszabású kampányt valósított meg „Szurkoljunk. Egymásnak. Legyél a saját utad győztese!” szlogen jegyében, az érzékenyítő és figyelemfelhívó kezdeményezés során közkedvelt sportolók személyes történetén keresztül közvetítette a kitartás, az ösztönzés és a szurkolás erejét.

Az MBH Bank 2024 februárjától a Magyar Úszó Szövetség kiemelt szponzori státuszú partnere lett, amelynek keretében több éven át nyúló szakmai kapcsolat vette kezdetét. De hosszú évek óta támogatója többek között a Békéscsabai Előre női kézilabdacsapatnak, a Békéscsabai MÁV SE labdarúgócsapatnak, a Veszprém Handball Club férfi kézilabdacsapatnak, valamint a Debreceni VSC-nek is. A pénzintézet célja, hogy tovább erősítse elkötelezettségét a sport iránt, a Kós Huberttel kötött együttműködés további jó példa arra, hogyan kapcsolódhat össze a sport és a pénzügyek világa a közös értékek mentén.